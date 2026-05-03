Lao động

Hơn nửa lao động toàn cầu đang chán việc

G.Nam

(NLĐO) - Hơn nửa lao động chán việc nhưng không dám nghỉ vì rủi ro kinh tế, kéo theo xu hướng làm việc cầm chừng và tổn thất lớn cho doanh nghiệp

Báo cáo của Gallup cho thấy hơn một nửa lực lượng lao động toàn cầu đang rơi vào trạng thái chán việc nhưng không dám nghỉ do lo ngại rủi ro kinh tế. Xu hướng "làm việc cầm chừng" không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân mà còn gây tổn thất lớn cho doanh nghiệp và nền kinh tế.

Gần 60% lao động làm việc ở mức tối thiểu

Theo dữ liệu từ Gallup, chỉ khoảng 30% người lao động tin rằng đây là thời điểm phù hợp để tìm việc mới. Trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, phần lớn chọn ở lại dù đã suy giảm động lực. Đáng chú ý, có tới 59% lao động toàn cầu đang trong trạng thái "quiet quitting" – làm việc ở mức tối thiểu, thiếu gắn kết với mục tiêu tổ chức, trong khi tỉ lệ nhân sự thực sự gắn kết chỉ đạt 21%.

Tình trạng này tạo ra "lỗ hổng" năng suất nghiêm trọng. Gallup ước tính thiệt hại kinh tế toàn cầu do sự suy giảm nỗ lực tự nguyện lên tới 8.800 tỉ USD mỗi năm, tương đương khoảng 9% GDP thế giới. Tại Mỹ, mức độ gắn kết của nhân viên cũng chạm đáy trong vòng một thập kỷ vào năm 2024.

Nghịch lý của lao động toàn cầu: Không nghỉ việc nhưng cũng không gắn bó

Nhiều áp lực

Dữ liệu cho thấy hiện tượng chán việc không chỉ phổ biến ở lao động trẻ. Nhóm tuổi từ 35 đến 44 thậm chí có tỉ lệ làm việc cầm chừng cao hơn. Nghiên cứu của Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Mỹ (NBER) cũng ghi nhận tổng số giờ làm việc giảm trong giai đoạn 2019-2022, trong đó phần lớn đến từ việc người lao động chủ động cắt giảm thời gian làm việc thay vì nghỉ việc.

Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân không đơn thuần đến từ thái độ cá nhân. Gallup chỉ ra khoảng 70% sự khác biệt về mức độ gắn kết phụ thuộc vào người quản lý trực tiếp. Trong khi đó, Harvard Business Review cho thấy dưới sự dẫn dắt của một quản lý hiệu quả, hơn 60% nhân viên sẵn sàng nỗ lực vượt mức yêu cầu, nhưng con số này giảm mạnh nếu môi trường làm việc kém tích cực.

Áp lực tâm lý cũng là yếu tố đáng kể. Khảo sát toàn cầu ghi nhận 44% nhân viên thường xuyên chịu căng thẳng, trong khi những người mất kết nối với công việc có mức độ tiêu cực tinh thần cao, thậm chí tương đương người thất nghiệp.

Trước thực trạng này, các chuyên gia khuyến nghị cần nhìn nhận đây là vấn đề hai chiều. Về phía doanh nghiệp, việc cải thiện năng lực quản trị, môi trường làm việc và văn hóa nội bộ là yếu tố then chốt để khơi lại động lực cho nhân sự. Về phía người lao động, thay vì lựa chọn nghỉ việc hoặc chịu đựng, việc chủ động điều chỉnh mục tiêu, tìm kiếm cơ hội phát triển ngay trong công việc hiện tại có thể là giải pháp thực tế hơn.

Trong bối cảnh thị trường lao động còn nhiều bất định, "ở lại nhưng không gắn bó" đang trở thành một thách thức đáng lưu ý. Thu hẹp khoảng cách giữa chán việc và tái tạo động lực không chỉ giúp người lao động cải thiện chất lượng công việc, mà còn góp phần nâng cao hiệu quả vận hành của doanh nghiệp và nền kinh tế.

Ngành xây dựng "nóng" nhất thị trường việc làm đầu năm 2026

(NLĐO) - Thị trường lao động khởi sắc đầu năm 2026, trong đó, ngành xây dựng bứt phá mạnh nhất

