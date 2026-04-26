Ngành xây dựng “nóng” nhất thị trường việc làm đầu năm 2026

Thị trường lao động Việt Nam ghi nhận tín hiệu khởi sắc ngay trong quý I/2026, với nhu cầu tuyển dụng gia tăng rõ rệt ở nhiều ngành nghề, theo Báo cáo Thị trường Tuyển dụng Quý 1/2026 của VietnamWorks.

Hà Nội, TP HCM tiếp tục vai trò đầu tàu

Dữ liệu được tổng hợp từ hơn 19.000 doanh nghiệp đăng tin tuyển dụng trên nền tảng này cho thấy chỉ số tuyển dụng toàn quốc đạt 122,3 điểm, tăng 22,3% so với cùng kỳ 2024 và tăng 5,4% so với quý I/2025.

Đáng chú ý, nhóm ngành Kiến trúc - Xây dựng dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng tuyển dụng với mức tăng 28,7% so với cùng kỳ năm trước. Theo sau là Nhân sự - Tuyển dụng (+17,5%) và Kế toán - Kiểm toán (+16%). Xu hướng này phản ánh nhu cầu nhân lực gia tăng trong các lĩnh vực gắn với phát triển hạ tầng, vận hành doanh nghiệp và dịch vụ tài chính.

Hà Nội đang dẫn đầu về khối lượng tin đăng tuyển dụng, trong khi TP HCM ghi nhận tốc độ phục hồi nhanh hơn

Trong bức tranh chung, hai trung tâm kinh tế lớn là Hà Nội và TP HCM tiếp tục đóng vai trò đầu tàu. Hà Nội ghi nhận chỉ số tuyển dụng đạt 125,2 điểm, cao hơn mức trung bình cả nước, trong khi TP HCM đạt 119,1 điểm nhưng có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn. Điều này cho thấy sự khác biệt về động lực tuyển dụng giữa hai thị trường lao động lớn nhất cả nước.

Kiến trúc - Xây dựng tăng mạnh

Xét về quy mô, các ngành Kinh doanh và Kế toán - Kiểm toán vẫn nằm trong nhóm tuyển dụng nhiều nhất. Tuy nhiên, thứ hạng một số ngành có sự thay đổi đáng kể so với trước đây. Kiến trúc - Xây dựng tăng mạnh 6 bậc, vươn lên vị trí thứ 3; Hậu cần - Xuất nhập khẩu - Kho vận và Nhân sự - Tuyển dụng cũng cải thiện thứ hạng.

Ở chiều ngược lại, một số lĩnh vực như Công nghệ thông tin, Tiếp thị - Truyền thông hay Khoa học - Kỹ thuật ghi nhận sự sụt giảm về thứ hạng tuyển dụng.

Tại Hà Nội, nhu cầu tuyển dụng tăng mạnh ở các ngành như Xây dựng, Kế toán, Sản xuất và Nhân sự. Trong khi đó, tại TP HCM, các lĩnh vực Sản xuất, Logistics và đặc biệt là Xây dựng ghi nhận mức tăng trưởng cao, với riêng ngành này tăng tới 41%.

Bối cảnh kinh tế vĩ mô cũng góp phần thúc đẩy thị trường lao động. Theo Cục Thống kê, GDP quý I/2026 tăng 7,83%. Trong đó, xây dựng và công nghiệp chế biến - chế tạo là hai động lực chính. Đồng thời, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 23% và vốn FDI tăng 9,1%, cho thấy hoạt động sản xuất và đầu tư đang phục hồi rõ nét.

Tổng thể, dữ liệu cho thấy nhu cầu tuyển dụng đang phục hồi cùng đà tăng trưởng kinh tế, nhưng đồng thời cũng phản ánh sự dịch chuyển trong cơ cấu nhân lực. Các ngành gắn với sản xuất, hạ tầng và chuỗi cung ứng tiếp tục hút lao động, trong khi một số lĩnh vực văn phòng truyền thống có dấu hiệu chững lại trong giai đoạn đầu năm.