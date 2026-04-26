HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Ngành xây dựng “nóng” nhất thị trường việc làm đầu năm 2026

G.Nam

(NLĐO) - Thị trường lao động khởi sắc đầu năm 2026, trong đó, ngành xây dựng bứt phá mạnh nhất

Thị trường lao động Việt Nam ghi nhận tín hiệu khởi sắc ngay trong quý I/2026, với nhu cầu tuyển dụng gia tăng rõ rệt ở nhiều ngành nghề, theo Báo cáo Thị trường Tuyển dụng Quý 1/2026 của VietnamWorks.

Hà Nội, TP HCM tiếp tục vai trò đầu tàu

Dữ liệu được tổng hợp từ hơn 19.000 doanh nghiệp đăng tin tuyển dụng trên nền tảng này cho thấy chỉ số tuyển dụng toàn quốc đạt 122,3 điểm, tăng 22,3% so với cùng kỳ 2024 và tăng 5,4% so với quý I/2025. 

Đáng chú ý, nhóm ngành Kiến trúc - Xây dựng dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng tuyển dụng với mức tăng 28,7% so với cùng kỳ năm trước. Theo sau là Nhân sự - Tuyển dụng (+17,5%) và Kế toán - Kiểm toán (+16%). Xu hướng này phản ánh nhu cầu nhân lực gia tăng trong các lĩnh vực gắn với phát triển hạ tầng, vận hành doanh nghiệp và dịch vụ tài chính.

Nhu cầu tuyển dụng tăng mạnh đầu năm 2026, xây dựng dẫn đầu - Ảnh 1.

Hà Nội đang dẫn đầu về khối lượng tin đăng tuyển dụng, trong khi TP HCM ghi nhận tốc độ phục hồi nhanh hơn

Trong bức tranh chung, hai trung tâm kinh tế lớn là Hà Nội và TP HCM tiếp tục đóng vai trò đầu tàu. Hà Nội ghi nhận chỉ số tuyển dụng đạt 125,2 điểm, cao hơn mức trung bình cả nước, trong khi TP HCM đạt 119,1 điểm nhưng có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn. Điều này cho thấy sự khác biệt về động lực tuyển dụng giữa hai thị trường lao động lớn nhất cả nước.

Kiến trúc - Xây dựng tăng mạnh

Xét về quy mô, các ngành Kinh doanh và Kế toán - Kiểm toán vẫn nằm trong nhóm tuyển dụng nhiều nhất. Tuy nhiên, thứ hạng một số ngành có sự thay đổi đáng kể so với trước đây. Kiến trúc - Xây dựng tăng mạnh 6 bậc, vươn lên vị trí thứ 3; Hậu cần - Xuất nhập khẩu - Kho vận và Nhân sự - Tuyển dụng cũng cải thiện thứ hạng.

Ở chiều ngược lại, một số lĩnh vực như Công nghệ thông tin, Tiếp thị - Truyền thông hay Khoa học - Kỹ thuật ghi nhận sự sụt giảm về thứ hạng tuyển dụng.

Tại Hà Nội, nhu cầu tuyển dụng tăng mạnh ở các ngành như Xây dựng, Kế toán, Sản xuất và Nhân sự. Trong khi đó, tại TP HCM, các lĩnh vực Sản xuất, Logistics và đặc biệt là Xây dựng ghi nhận mức tăng trưởng cao, với riêng ngành này tăng tới 41%.

Bối cảnh kinh tế vĩ mô cũng góp phần thúc đẩy thị trường lao động. Theo Cục Thống kê, GDP quý I/2026 tăng 7,83%. Trong đó, xây dựng và công nghiệp chế biến - chế tạo là hai động lực chính. Đồng thời, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 23% và vốn FDI tăng 9,1%, cho thấy hoạt động sản xuất và đầu tư đang phục hồi rõ nét.

Tổng thể, dữ liệu cho thấy nhu cầu tuyển dụng đang phục hồi cùng đà tăng trưởng kinh tế, nhưng đồng thời cũng phản ánh sự dịch chuyển trong cơ cấu nhân lực. Các ngành gắn với sản xuất, hạ tầng và chuỗi cung ứng tiếp tục hút lao động, trong khi một số lĩnh vực văn phòng truyền thống có dấu hiệu chững lại trong giai đoạn đầu năm.

ACV mở đợt tuyển dụng quy mô lớn cho sân bay Long Thành

(NLĐO) - Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa thông báo tuyển dụng lao động làm việc tại dự án sân bay Long Thành

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo