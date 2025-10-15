Huế sắp mưa lớn, thủy điện có thông báo quan trọng gửi người dân

Trưa 15-10, Công ty CP thủy điện Bình Điền đã có thông báo về việc điều tiết qua tràn và turbine nhà máy thủy điện Bình Điền ở thượng nguồn sông Hương, TP Huế, nhằm chủ động ứng phó với diễn biến mưa lũ trong thời gian tới.

Huế sắp đối diện với đợt mưa lũ kéo dài, trên diện rộng. Trong ảnh là cảnh ngập lụt tại phường An Cựu tại bão Bualoi vào cuối tháng 9.

Theo đó, kể từ 14 giờ cùng ngày, thủy điện này sẽ điều chỉnh tăng lưu lượng vận hành điều tiết qua tràn và turbine với lưu lượng tăng dần, khoảng từ 120 đến 200 m3/s và điều chỉnh theo thực tế đến hồ.

Hiện tại, mực nước hồ đạt 80,5 m, lưu lượng về hồ là 90 m3/s, lưu lượng chạy máy 59 m3/s, xả qua tràn là 10 m3/s. Vì vậy, Công ty CP thủy điện Bình Điền đề nghị UBND xã Bình Điền, phường Kim Long ở hạ du sông Hương cần nhanh chóng thông báo cho người dân biết và chủ động phòng tránh.

Đài Khí tượng Thủy văn TP Huế dự báo do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung bộ, kết hợp với không khí lạnh tăng cường lệch Đông và nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, từ chiều tối 19-10, trên khu vực đất liền Huế có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng, kéo dài nhiều ngày liên tục và có thể kéo dài đến những ngày cuối tháng 10-2025. Trên vùng biển xuất hiện gió mạnh, sóng lớn, biển động; đề phòng dông, lốc, sét và gió giật mạnh.

Vì vậy, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế đã có công văn gửi các sở, ban ngành, cơ quan, địa phương cùng chủ hồ đập thuỷ lợi, thủy điện về việc triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm vận hành an toàn hồ, đập.