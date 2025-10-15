HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Huế sắp mưa lớn, thủy điện có thông báo quan trọng gửi người dân

Q.Nhật

(NLĐO) - Huế sẽ có đợt mưa lớn kéo dài đến hết tháng 10, thủy điện Bình Điền đã bắt đầu điều tiết lưu lượng để đón lũ. Người dân hạ nguồn sông Hương cần chú ý.

Trưa 15-10, Công ty CP thủy điện Bình Điền đã có thông báo về việc điều tiết qua tràn và turbine nhà máy thủy điện Bình Điền ở thượng nguồn sông Hương, TP Huế, nhằm chủ động ứng phó với diễn biến mưa lũ trong thời gian tới.

- Ảnh 1.

Huế sắp đối diện với đợt mưa lũ kéo dài, trên diện rộng. Trong ảnh là cảnh ngập lụt tại phường An Cựu tại bão Bualoi vào cuối tháng 9.

Theo đó, kể từ 14 giờ cùng ngày, thủy điện này sẽ điều chỉnh tăng lưu lượng vận hành điều tiết qua tràn và turbine với lưu lượng tăng dần, khoảng từ 120 đến 200 m3/s và điều chỉnh theo thực tế đến hồ. 

Hiện tại, mực nước hồ đạt 80,5 m, lưu lượng về hồ là 90 m3/s, lưu lượng chạy máy 59 m3/s, xả qua tràn là 10 m3/s. Vì vậy, Công ty CP thủy điện Bình Điền đề nghị UBND xã Bình Điền, phường Kim Long ở hạ du sông Hương cần nhanh chóng thông báo cho người dân biết và chủ động phòng tránh.

Đài Khí tượng Thủy văn TP Huế dự báo do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung bộ, kết hợp với không khí lạnh tăng cường lệch Đông và nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, từ chiều tối 19-10, trên khu vực đất liền Huế có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng, kéo dài nhiều ngày liên tục và có thể kéo dài đến những ngày cuối tháng 10-2025. Trên vùng biển xuất hiện gió mạnh, sóng lớn, biển động; đề phòng dông, lốc, sét và gió giật mạnh. 

Vì vậy, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế đã có công văn gửi các sở, ban ngành, cơ quan, địa phương cùng chủ hồ đập thuỷ lợi, thủy điện về việc triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm vận hành an toàn hồ, đập.

Thủ tướng: Ứng phó "bão chồng bão, lũ chồng lũ", phối hợp với Trung Quốc về thông tin xả lũ

Thủ tướng: Ứng phó "bão chồng bão, lũ chồng lũ", phối hợp với Trung Quốc về thông tin xả lũ

(NLĐO) - Ngày 4-10, Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện 186 về chủ động ứng phó bão số 11 Matmo.

Thủy điện Ma Lù Thàng của Trung Quốc xả lũ với lưu lượng 300 m3/giây trong 72 giờ

(NLĐO) - Thuỷ điện Ma Lù Thàng (Trung Quốc) đang xả khoảng 300 m3/giây trong 72 giờ, bắt đầu từ 12 giờ ngày 30-9.

Mưa lũ gây thiệt hại lớn, miền Bắc ngập lụt diện rộng, hàng loạt hồ thủy điện xả lũ

(NLĐO) - Hồ thủy điện Tuyên Quang đang mở 7 cửa xả đáy; hồ thủy điện Hòa Bình mở 2 cửa xả đáy và hồ thủy điện Thác Bà mở 2 cửa xả mặt.

