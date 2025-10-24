HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
"Ido camera Đập Đá" nói gì về hành động lau camera để người dân xem lũ?

Q.Nhật

(NLĐO) - Nửa đêm, khi hình ảnh camera công cộng tại Đập Đá (Huế) bị mờ trong lúc nước lũ dâng cao, "Ido camera Đập Đá" đã trèo lên thang dùng giấy lau khô.

Sáng 24-10, mạng xã hội ở Huế đồng loạt lan truyền một đoạn video khiến ai xem cũng phải cảm phục: một nam thanh niên dùng thang trèo lên lau sạch ống kính camera công cộng ở khu vực Đập Đá nối đường Lê Lợi (phường Thuận Hóa) và đường Nguyễn Sinh Cung, phường Vĩ Dạ, TP Huế.

Lau camera cho hình ảnh lũ rõ hơn

Đoạn clip ghi lại lúc 23 giờ 28 phút tối 23-10. Trong ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường khi trời đang mưa, người đàn ông ấy đứng trên chiếc thang, một tay giữ thăng bằng, tay kia cầm cây sào có cuốn giấy khô, kiên nhẫn lau chùi ống kính camera bị mờ vì nước mưa.

"Ido camera Đập Đá" lau chùi camera để người dân quan sát lũ ở Đập Đá rõ hơn. Nguồn: MXH

Chỉ ít phút sau, hình ảnh Đập Đá trên hệ thống camera trực tuyến của Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh TP Huế (IOC) đã rõ nét hơn hẳn. Người dân đã xem rõ hơn về mực nước ở Đập Đá để sẵn sàng ứng phó.

Trên mạng xã hội, người dân thích thú gọi anh là "Idol camera Đập Đá", hay dí dỏm hơn là "đẹp trai nhất Huế tối qua". Một tài khoản viết: "Phan Hóa nghe admin nói là chạy bộ từ A Lưới về Đập Đá chỉ để lau camera Hue-S cho cả Huế hóng nước lũ! Thả tim cho bạn ấy đi nào!"

Hành động ý nghĩa của Ido camera Đập Đá trong cơn lũ tại Huế - Ảnh 1.

Hình ảnh camera Đập Đá trước khi được "Ido camera Đập Đá" lau chùi. Ảnh cắt từ clip.

Chỉ sau vài giờ, hình ảnh và câu chuyện về anh đã nhận hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận đầy cảm xúc. Nhiều người còn rủ nhau "ghé cà phê của idol camera Đập Đá" để ủng hộ tinh thần vì cộng đồng.

Được biết "Ido camera Đập Đá" là anh Phan Văn Hóa (35 tuổi), chủ quán B53 Garden & Coffee trên đường Nguyễn Công Trứ, phường Thuận Hóa, đoạn cách chỗ đặt camera quan sát Đập Đá chừng 200 m.

"Ido camera Đập Đá" nói gì về hành động lau camera để người dân xem lũ? - Ảnh 1.

Camera Đập Đá sau khi được anh Hóa lau chùi. Ảnh cắt từ clip.

Nói về lý do khiến mình làm việc tưởng chừng "không đâu vào đâu" giữa mưa, "Ido camera Đập Đá" cười hiền: "Tôi thường xuyên theo dõi camera Hue-S để cập nhật tình hình nước lũ, đặc biệt là ở khu vực Đập Đá – nơi người dân Huế luôn quan tâm khi mưa lớn. Tối qua, hình ảnh camera bị mờ do nước đọng, tôi nghĩ đơn giản là nếu đợi đơn vị quản lý đến thì sẽ lâu, mà người dân lại đang cần. Thế là tôi mang thang, giấy khô và cây sào ra lau thôi".

Theo anh Hóa, hành động này không phải bột phát mà là "trách nhiệm của một người sử dụng camera công cộng được chính quyền chia sẻ cho cộng đồng". Anh cũng khẳng định mình biết cách thao tác an toàn, không làm hư hại thiết bị.

Ngoài ở khu vực Đập Đá, trong mục "Thời tiết" của ứng dụng Hue S, IOC Huế cũng chia sẻ hình ảnh trực tiếp của nhiều camera khác. Không những vậy, cứ 30 phút những số liệu về lượng mưa, mực nước các con sông chính, các hồ đập được cập nhật để người dân theo dõi, ứng phó.

Sau sự việc, anh Hóa mong đơn vị vận hành hệ thống camera sớm có giải pháp giúp các thiết bị hoạt động tốt trong mưa bão, bởi "người dân Huế rất cần những hình ảnh ấy để theo dõi mực nước, ứng phó lũ kịp thời".

Đập Đá từ lâu đã là địa điểm đặc biệt trong lòng người dân xứ Huế – không chỉ bởi vẻ đẹp thơ mộng của nơi giao hòa giữa sông Hương và sông Như Ý, mà còn vì đây là "thước đo" quen thuộc mỗi mùa mưa lũ. Cứ khi nước dâng, hàng ngàn người lại vào ứng dụng Hue-S xem camera Đập Đá để biết "mức nước sông Hương tới đâu rồi".


