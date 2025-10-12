HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Giải bài toán lệch pha cung - cầu lao động (*): Sẵn sàng cho ngày hội kết nối

GIANG NAM - HUỲNH NHƯ

Job Link 2025 tạo ra không gian gặp gỡ trực tiếp, giúp rút ngắn khoảng cách cung - cầu lao động, hạn chế "tuyển sai, chọn nhầm"

Trong bối cảnh thị trường lao động đang đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng nhân sự và khả năng thích ứng, kết nối hiệu quả giữa cung - cầu lao động trở thành yêu cầu cấp thiết. Dù các sàn tuyển dụng trực tuyến mang lại sự tiện lợi, song vẫn tồn tại hạn chế, như hồ sơ được "đánh bóng" kỹ lưỡng khó phản ánh hết năng lực, kỹ năng mềm và thái độ làm việc của ứng viên.

Chọn việc phù hợp

Chính sự thiếu tương tác này khiến doanh nghiệp (DN) dễ "tuyển sai người", còn người lao động (NLĐ) "chọn sai việc", dẫn đến tỉ lệ nghỉ việc sớm cao, gây tốn kém chi phí và thời gian cho cả hai bên.

GIẢI BÀI TOÁN LỆCH PHA CUNG - CẦU LAO ĐỘNG (*): Sẵn sàng cho ngày hội kết nối - Ảnh 1.

Bên cạnh cơ hội việc làm, đến với Job Link 2025, ứng viên sẽ có nhiều cơ hội trúng thưởng khác Ảnh: GIANG NAM

Khác với mô hình trực tuyến, chương trình "Kết nối nguồn nhân lực với nhà tuyển dụng" - Job Link 2025 do Báo Người Lao Động tổ chức - tạo ra không gian gặp gỡ thực tế, nơi nhà tuyển dụng và ứng viên có thể trao đổi, phỏng vấn, đánh giá năng lực ngay tại chỗ. Đây là hình thức tuyển dụng "thực chiến", giúp rút ngắn khoảng cách cung - cầu, mang lại hiệu quả thiết thực.

Chương trình dự kiến quy tụ khoảng 100 DN, đơn vị tuyển dụng, cung ứng hơn 5.000 vị trí việc làm ở nhiều lĩnh vực trọng điểm như sản xuất công nghiệp (cơ khí, điện tử, dệt may), thương mại - dịch vụ, logistics, công nghệ thông tin và xuất khẩu lao động. Quy mô và sự đa dạng cho thấy thị trường việc làm TP HCM vẫn sôi động, miễn là có kênh kết nối phù hợp.

Các DN tham gia không chỉ tìm kiếm nhân lực có tay nghề mà còn hướng tới thế hệ lao động trẻ năng động, sáng tạo, sẵn sàng thích ứng với bối cảnh chuyển đổi số và phát triển kinh tế xanh. Tại các gian hàng phỏng vấn, ứng viên có thể thể hiện kỹ năng giao tiếp, khả năng ứng biến, tác phong và thái độ làm việc - những yếu tố ngày càng được đánh giá cao hơn cả bằng cấp.

Ngược lại, NLĐ có cơ hội trực tiếp quan sát văn hóa DN, trao đổi về lộ trình thăng tiến, chế độ phúc lợi và môi trường làm việc trước khi quyết định. Việc gặp gỡ thực tế giúp ứng viên hiểu rõ hơn giá trị bản thân và chọn việc phù hợp, thay vì nộp hồ sơ một cách thụ động qua mạng.

Trò chuyện với chúng tôi, nhiều NLĐ bày tỏ kỳ vọng với chương trình. Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung (25 tuổi, TP HCM) chia sẻ: "Tôi nghỉ việc hơn 3 tháng nhưng chưa tìm được công việc phù hợp. Job Link 2025 là dịp để tôi gặp trực tiếp nhà tuyển dụng, được phỏng vấn và tư vấn nghề nghiệp, hiểu rõ hơn yêu cầu thực tế thay vì chỉ chờ phản hồi từ mạng".

Anh Lê Minh Nhật (30 tuổi, công nhân kỹ thuật cơ khí, quê Gia Lai) đang tìm việc tại KCX Tân Thuận (TP HCM), nên đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, chứng chỉ nghề và bản CV (hồ sơ ứng tuyển) mới. "Tôi hy vọng chương trình là cầu nối giúp tôi gặp đúng DN cần người đúng chuyên môn, tiết kiệm thời gian và công sức". Chia sẻ trên của NLĐ phản ánh nhu cầu rõ rệt về mô hình tuyển dụng có tương tác thật, hiệu quả thật, nơi NLĐ được thể hiện mình thay vì chỉ gửi hồ sơ qua vài cú nhấp chuột.

Cơ hội trúng tuyển cao

Để Job Link 2025 thành bệ phóng sự nghiệp, NLĐ cần chuẩn bị kỹ lưỡng và tiếp cận sự kiện với chiến lược rõ ràng. Theo khuyến nghị từ ban tổ chức và chuyên gia nhân sự, hồ sơ cá nhân (CV, bằng cấp, chứng chỉ) cần được trình bày ngắn gọn, súc tích, làm nổi bật năng lực thực tế và kinh nghiệm liên quan vị trí ứng tuyển. Ứng viên nên chuẩn bị sẵn nhiều bản hồ sơ in để nộp cho các DN khác nhau.

Bà Trần Thị Thu Hà, trưởng phòng nhân sự một DN tại Khu Công nghệ cao TP HCM, bày tỏ: "Chúng tôi đánh giá cao ứng viên có khả năng thích ứng, tinh thần cầu tiến và thái độ làm việc tích cực. Dù chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng nếu thể hiện được sự chủ động và phù hợp với văn hóa DN, họ vẫn có cơ hội được tuyển".

Theo bà Hà, thành thật về kinh nghiệm và năng lực là điều rất quan trọng. Những hồ sơ sao chép mẫu, phóng đại thành tích thường bị phát hiện ngay khi phỏng vấn. Sự trung thực và cầu thị là điểm cộng giúp ứng viên chiếm được thiện cảm của nhà tuyển dụng. Khi phỏng vấn, ứng viên nên ăn mặc lịch sự, giao tiếp tự tin, thể hiện thái độ chuyên nghiệp và tôn trọng. Thái độ cầu thị, sẵn sàng học hỏi thường gây ấn tượng mạnh hơn bằng cấp hay lời nói trau chuốt.

Ông Phạm Phú Lâm, Tổng Giám đốc Công ty CP Netalink, chia sẻ DN kỳ vọng tham gia chương trình sẽ tuyển được nhiều ứng viên phù hợp, nhất là với sinh viên - lực lượng lao động trẻ, năng động và đầy tiềm năng của thị trường. "Thế hệ sinh viên ngày nay có nhiều lựa chọn nghề nghiệp, kỳ vọng cao về môi trường làm việc, văn hóa DN và cơ hội phát triển bản thân. Nếu DN không hiểu đúng nhu cầu, rất khó để tạo được sự kết nối và thu hút nhân tài trẻ" - ông Lâm đánh giá.

Tham gia Job Link 2025, ngoài giới thiệu các vị trí tuyển dụng, Netalink còn chú trọng chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp, kỹ năng phỏng vấn và định hướng phát triển sự nghiệp cho sinh viên. Ông Lâm tin rằng khi DN chủ động đồng hành với nhà trường và sinh viên ngay từ sớm, sẽ hình thành cầu nối bền vững giữa đào tạo và việc làm, mang lại lợi ích lâu dài cho cả DN và NLĐ tương lai.

Không chỉ là sự kiện tuyển dụng quy mô lớn, Job Link 2025 còn mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, góp phần gắn kết cung - cầu lao động minh bạch, hiệu quả, tạo nền tảng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Theo đại diện ban tổ chức, chương trình hướng đến trách nhiệm, khuyến khích NLĐ chuẩn bị kỹ năng, định hướng rõ ràng trước khi ứng tuyển. Với DN, đây là cơ hội quảng bá hình ảnh và tìm kiếm nhân sự phù hợp trong bối cảnh cạnh tranh nhân lực ngày càng gay gắt. 

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 7-10

Việc làm đa dạng

Với sự tham gia của hàng trăm DN và hàng ngàn ứng viên, Job Link 2025 là cầu nối hiệu quả giữa "người cần việc" và "nơi cần người", góp phần ổn định thị trường lao động TP HCM và khu vực phía Nam. Sự kiện mang đến cơ hội việc làm đa dạng, sẽ diễn ra từ 8 giờ đến 18 giờ ngày 26-10 (chủ nhật) tại Cung Văn hóa Lao động TP HCM (55B Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, TP HCM).


