Khơi dậy nội lực, thúc đẩy đột phá

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Khơi dậy nội lực, thúc đẩy đột phá

NGUYỄN NGỌC XUÂN MAI

Kiên định và đổi mới đồng bộ, Việt Nam hoàn toàn có thể đạt mục tiêu trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và thu nhập cao vào năm 2045

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vừa có dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Trong dự thảo Báo cáo chính trị có kèm theo Phụ lục đánh giá 5 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021-2030).

Đạt nhiều thành tựu nổi bật

Báo cáo phản ánh toàn diện bức tranh phát triển đất nước 5 năm qua trong bối cảnh biến động địa chính trị và suy giảm kinh tế toàn cầu. Dù chịu tác động nặng nề của đại dịch COVID-19, Việt Nam vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân 6,3%/năm, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và đạt nhiều kết quả ấn tượng về xã hội, hạ tầng, giáo dục, y tế, chuyển đổi số và đối ngoại. Thành tựu đó thể hiện bản lĩnh điều hành, năng lực thích ứng và ý chí vượt khó của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp (DN) và người dân.

Khơi dậy nội lực, thúc đẩy đột phá - Ảnh 1.

Cần khuyến khích đổi mới công nghệ, có cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân, sẽ góp phần phát triển kinh tế đất nước .Ảnh: MAI CHI

Phân tích về kinh tế, hạ tầng, cải cách hành chính cho thấy kinh tế vĩ mô ổn định, GDP năm 2025 ước đạt hơn 510 tỉ USD, đứng thứ 4 ASEAN. Nợ công, bội chi và cán cân thương mại trong giới hạn an toàn. Khu vực tư nhân đóng góp 51% GDP, 30% ngân sách và 82% lao động, phản ánh cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. 

Quy mô xuất nhập khẩu xếp thứ 20 thế giới, thặng dư thương mại duy trì ở mức cao; an ninh năng lượng và lương thực được bảo đảm. Ngân sách nhà nước được điều hành hiệu quả, tăng thu - tiết kiệm chi để dành cho đầu tư phát triển và an sinh xã hội.

Cải cách tổ chức bộ máy được đẩy mạnh, tinh gọn và hiệu quả hơn. Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được thực hiện; đơn vị sự nghiệp công lập nâng cao tự chủ. Cải cách tiền lương, cắt giảm hơn 30% thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ pháp luật; 100% thủ tục được thực hiện trực tuyến, không phụ thuộc địa giới hành chính. Chính phủ số dần hình thành, minh bạch và thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp.

Đột phá hạ tầng được triển khai quyết liệt, nhiều công trình quy mô lớn hoàn thành, mở rộng không gian phát triển và hình thành các hành lang, vùng động lực, cực tăng trưởng liên vùng. Kinh tế biển được chú trọng, hệ thống cảng, đường ven biển, đê kè và hạ tầng đảo được đầu tư, nâng cao đời sống người dân ven biển.

Kiên định, đổi mới đồng bộ

Bên cạnh các kết quả nổi bật, vẫn còn nhiều hạn chế cần được nhìn nhận sâu để chiến lược giai đoạn 2026 - 2030 đạt được bước phát triển bền vững và đột phá thực chất hơn.

Cụ thể, chất lượng tăng trưởng chưa thật bền vững. Kinh tế vẫn dựa nhiều vào đầu tư và xuất khẩu của khu vực FDI, trong khi năng suất lao động, năng lực đổi mới sáng tạo và khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu của DN nội địa còn yếu. Việc hình thành các ngành công nghiệp nền tảng, đặc biệt trong lĩnh vực vật liệu mới, công nghệ cao, năng lượng sạch và kinh tế số còn chậm. 

Cần tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ "chiều rộng" sang "chiều sâu", bằng cách khuyến khích DN đổi mới công nghệ, ưu tiên đầu tư cho nghiên cứu - phát triển (R&D) và có cơ chế hỗ trợ DN tư nhân lớn mạnh trở thành lực lượng dẫn dắt.

Báo cáo cũng nêu rõ đã hình thành các vùng động lực, hành lang kinh tế, song liên kết vùng vẫn còn hình thức. Nhiều địa phương phát triển mạnh theo "ranh giới hành chính" hơn là "chuỗi giá trị kinh tế". Cần bổ sung cơ chế điều phối vùng thực quyền, phân bổ nguồn lực theo tiềm năng thay vì bình quân. Về đô thị, cần chuyển từ "phát triển số lượng" sang "nâng cao chất lượng sống", chú trọng hạ tầng xanh, giao thông công cộng, không gian công viên và quản trị rủi ro khí hậu.

Kinh tế biển cần được phát triển theo hướng bền vững, coi biển là không gian sinh kế, an ninh và phát triển quốc gia. Đề nghị đẩy mạnh cơ chế "lấn biển xanh", đầu tư hạ tầng cảng biển trung tâm và năng lượng gió ngoài khơi, gắn với bảo tồn sinh thái.

Việc mở rộng hơn 3.000 km cao tốc, hoàn thành sân bay Long Thành giai đoạn 1, phát triển cảng biển và hạ tầng số là những thành quả lớn. Nhưng nhiều tuyến đường sắt, ven biển, đường vành đai triển khai chậm; hạ tầng đô thị lớn còn yếu; chi phí logistics vẫn cao. Cần đưa vào báo cáo việc đẩy nhanh đầu tư theo hình thức PPP, áp dụng công nghệ quản lý hiện đại, công khai tiến độ và trách nhiệm từng dự án để tránh dàn trải, chậm giải ngân.

Báo cáo cho thấy có tiến bộ trong hoàn thiện pháp luật, phân cấp, phân quyền, cắt giảm 30% thủ tục hành chính. Tuy nhiên, tư duy quản lý "xin - cho" vẫn còn, pháp luật ở một số lĩnh vực còn chồng chéo, thiếu đồng bộ, đặc biệt trong đất đai, đầu tư, môi trường, tín dụng xanh và các mô hình kinh tế mới. Kiến nghị bổ sung trong báo cáo nội dung tăng tính dự báo và minh bạch của thể chế; luật hóa các cơ chế thử nghiệm cho kinh tế số, kinh tế chia sẻ, năng lượng tái tạo và quản trị đô thị thông minh.

Tin rằng với sự kiên định và đổi mới đồng bộ, Việt Nam hoàn toàn có thể đạt mục tiêu trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và thu nhập cao vào năm 2045. 

Tập trung 3 chuyển đổi lớn

Trong 5 năm tới, Việt Nam cần tập trung vào 3 chuyển đổi lớn: Từ tăng trưởng dựa vào đầu tư - nhân công sang dựa vào tri thức - công nghệ - đổi mới sáng tạo; Từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển hiện đại, minh bạch và trách nhiệm giải trình cao; Từ kinh tế "nâu" sang kinh tế xanh, số và tuần hoàn, bảo đảm phát triển bền vững, bao trùm, nhân văn.


Tin liên quan

Công đoàn Thủ đô góp ý dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

Công đoàn Thủ đô góp ý dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

(NLĐO) - Công đoàn Thủ đô đã có những đóng góp quan trọng vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng tại hội nghị do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức lấy ý kiến

Tổng Bí thư Tô Lâm: Gợi mở 5 yêu cầu cụ thể về góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

(NLĐO) - Chiều 4-11, Tổng Bí thư Tô Lâm trao đổi, thông tin về một số điểm mới, những định hướng quan trọng trong dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng: Hệ thống pháp luật cần một "đường cao tốc số"

(NLĐO)- Chiều 4-11, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phát triển kinh tế Phát triển bền vững Đảng Cộng sản Việt Nam chuyển đổi số hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu năng suất lao động an ninh năng lượng đổi mới, sáng tạo kinh tế vĩ mô cải cách tiền lương thu nhập cao kiểm soát lạm phát chính phủ số
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo