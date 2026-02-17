Không khí Tết Bính Ngọ 2026 tại Đại nội Huế: Những trải nghiệm tuyệt vời

Ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (ngày 17-2), trong tiết trời nắng nhẹ kèm chút se lạnh, phù hợp cho người dân và du khách du Xuân, đón một năm mới cầu mong an yên. Cũng như mọi năm, Quần thể di tích Cố đô Huế lại mở cửa miễn phí tham quan dành cho người Việt Nam nên lượng khách đến khá đông.

Không gian Tết ở Đại nội Huế ngày mùng 1 cuốn hút du khách.

Tại Đại nội Huế du khách được trải nghiệm với chuỗi chương trình nghệ thuật đặc sắc, mang đến không khí đậm chất Tết Hoàng cung. Đó là lễ đổi gác tại Ngọ Môn - một nghi thức quân sự truyền thống của triều Nguyễn, nhằm đảm bảo an ninh cho Hoàng cung Huế. Nghi thức này cũng thể hiện sự nghiêm trang, kỷ luật của quân đội triều đình, nay được tái hiện phục vụ khách tham quan.

Tiếp đó, du khách được thưởng thức màn bắn súng thần công tại Ngọ môn, tặng quà và đón những vị khách quốc tế đầu tiên đến "xông đất" di sản Huế. Bên cạnh đó, du khách còn được trải nghiệm các trò chơi cung đình như xăm hường, bài vụ, thả thơ, đầu hồ.

Trong hai ngày mùng 2 và 3 Tết Nguyên đán 2026, tại Đại nội Huế còn diễn ra chương trình biểu diễn lân sư rồng và võ thuật truyền thống sôi động, đặc sắc.

Chùm ảnh không khí Tết ở Hoàng cung Huế:

Đường Hai Ba Tháng Tám trước Ngọ môn đông kín khách.

Du khách trải nghiệm các trò chơi Tết cung đình trong ngày mùng 1.

Du khách trải nghiệm chương trình lễ đổi gác triều Nguyễn:

Được tặng quà.

Nghe nhã nhạc.

Màn bắn súng thần công.

Thoả sức hái lộc đầu năm: