Không lo thiếu lao động lành nghề

Là đơn vị chuyên cung cấp các giải pháp, sản phẩm, dịch vụ liên quan đến công nghệ, Công ty TNHH MTV Ứng dụng Công nghệ và Truyền thông Âu Lạc (Alta Media; quận Tân Bình, TP HCM) luôn cần có đội ngũ nhân viên có chuyên môn. Do vậy, để tránh tình trạng thiếu lao động, những năm qua, doanh nghiệp (DN) đã chủ động kế hoạch đào tạo tay nghề cũng như có giải pháp thu hút nguồn lực chất lượng cao.

Chủ động đào tạo

Theo bà Đinh Thị Tuyết Trinh, Giám đốc nhân sự Công ty Alta Media, do đặc thù của DN nên yêu cầu người lao động (NLĐ) phải qua đào tạo. Tuy nhiên, với một số ngành nghề như in 3D, do hiện nay vẫn chưa có trường đào tạo nên ban giám đốc phải xây dựng chương trình đào tạo nội bộ.

Trước hết, công ty có chương trình thực tập online nhận đào tạo sinh viên (SV) sau tốt nghiệp để thu hút nhân lực. Chương trình này đặc biệt hiệu quả tại thời điểm dịch COVID-19 bùng phát. Trong quá trình tham gia đào tạo online, SV sẽ tham gia vào các dự án của DN với sự hướng dẫn của cán bộ có chuyên môn. Những trường hợp vượt qua kỳ đánh giá sẽ được đào tạo trực tiếp tại công ty và được tuyển chọn chính thức. Có đến 80% nhân sự chính thức của DN được tuyển dụng từ chương trình này.

Song song đó, DN đang triển khai chương trình "Học kỳ DN" phối hợp với các trường đại học, cao đẳng nhằm tạo điều kiện để SV chuyên ngành phần mềm được tiếp cận thực tiễn nhiều hơn. Chương trình kéo dài 3 tháng, DN bố trí cơ sở vật chất, xây dựng giáo trình, người hướng dẫn…

Người lao động làm việc tại Công ty Alta Media. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Sau khi tuyển dụng, hằng quý, DN còn tổ chức các lớp đào tạo kỹ năng mềm giúp NLĐ phát huy hết khả năng của mình. NLĐ sẽ thường xuyên cử đi nước ngoài để cập nhật về công nghệ. Gắn bó với công ty hơn 3 năm, anh Trần Ngọc Thân rất hài lòng với môi trường làm việc của mình.

Anh Thân tốt nghiệp chuyên ngành điện, điện tử tại Trường Cao đẳng Công thương TP HCM. "Tại Alta Media, tôi được làm việc đúng chuyên ngành, có cơ hội học hỏi, mở rộng thêm kiến thức, kỹ năng. Nhất là, môi trường làm việc thoải mái và thu nhập ổn định" - anh Thân bày tỏ.

Tạo cơ hội cho người lao động

Là DN sử dụng công nghệ hiện đại nên yêu cầu tất yếu tại Tập đoàn PPJ Group (TP Thủ Đức) là NLĐ phải lành nghề để có thể vận hành máy móc và sửa chữa khi có sự cố.

Ông Trần Như Cẩn, Chủ tịch Công đoàn công ty, cho biết DN rất coi trọng công tác đào tạo NLĐ, nhất là mỗi khi có công nghệ mới được áp dụng. Tại công ty có một đội ngũ chuyên gia nước ngoài giỏi công nghệ. Khi cùng làm việc, đội ngũ chuyên gia này sẽ hỗ trợ NLĐ Việt Nam, giúp họ nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề. Đối với đội ngũ quản lý, DN cũng có chương trình đào tạo riêng, đơn cử như chuỗi hoạt động đào tạo với chủ đề "Xây dựng hình ảnh người quản lý PPJ Group" để nâng cao các kỹ năng lãnh đạo, quản lý,

Không chỉ chương trình đào tạo chung, các đơn vị thuộc PPJ Group cũng chủ động xây dựng nội dung đào tạo phù hợp với đơn vị như tại PPJ Chi nhánh Đà Nẵng vừa khởi động chương trình Rise - một sáng kiến tiên phong nhằm nâng cao năng lực cho lao động nữ. Chương trình gồm 12 khóa đào tạo chuyên sâu trong vòng một năm, với nội dung phong phú và thực tiễn, từ kỹ năng tài chính cá nhân đến chăm sóc sức khỏe tinh thần, sẽ giúp NLĐ nâng cao năng lực, cải thiện chất lượng cuộc sống và đạt được sự phát triển bền vững…

Tương tự, nhiều năm qua, Công ty CP Thực phẩm Cholimex (KCN Vĩnh Lộc) cũng rất chú trọng công tác đào tạo nội bộ. Đầu năm, công ty sẽ khảo sát nhu cầu của các đơn vị để xây dựng kế hoạch đào tạo chung. Nhờ vậy, hàng chục khóa học ngắn hạn miễn phí nhằm bồi dưỡng về chuyên môn như thao tác, vận hành máy..., kỹ năng mềm như giao tiếp, ứng xử cho hàng ngàn lượt NLĐ mỗi năm. Ngoài ra, DN sẽ liên kết với các cơ sở đào tạo có uy tín để tổ chức các khóa đào tạo nâng cao nhằm bồi dưỡng NLĐ giỏi trở thành cán bộ quản lý.

PPJ Group luôn tự hào khi có một đội ngũ lao động giỏi nghề, sẵn sàng học hỏi những kiến thức mới. DN cũng luôn tạo mọi điều kiện để NLĐ học hỏi, tiếp cận công nghệ, phát huy hết khả năng của mình" - bà Nguyễn Thị Liên, Phó Tổng Giám đốc PPJ Group, nhấn mạnh.