Lao động

Khu vực công tăng tốc hút nhân lực chất lượng cao

G.Nam

(NLĐO) - Cục Chuyển đổi số quốc gia, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Bệnh viện K và Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam đang đồng loạt tuyển dụng

Trong tháng 5-2026, hàng loạt cơ quan Trung ương và đơn vị sự nghiệp công lập đồng loạt thông báo tuyển dụng, với nhiều điểm mới đáng chú ý về cách chọn người và chính sách đãi ngộ. Xu hướng chung là siết "đầu vào tinh hoa", giảm gánh nặng thi cử và tăng cạnh tranh với khu vực tư nhân.

Điển hình, Cục Chuyển đổi số quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) triển khai xét tuyển công chức theo cơ chế đặc thù. Đối tượng tuyển chọn không còn đại trà mà tập trung vào sinh viên xuất sắc, thủ khoa, người tốt nghiệp loại giỏi từ các trường đại học uy tín trong và ngoài nước.

Ngoài bằng cấp, cơ quan này ưu tiên ứng viên có thành tích nổi bật như giải học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, Olympic, hoặc có công trình nghiên cứu khoa học. Những người có trình độ tiến sĩ, chuyên gia trẻ dưới 35 tuổi cũng nằm trong diện được thu hút.

Khu vực công tăng tốc hút nhân lực chất lượng cao - Ảnh 1.

Cơ quan Trung ương đồng loạt tuyển dụng, tăng đãi ngộ hút người giỏi

Phương thức tuyển dụng cũng thay đổi theo hướng thực chất hơn. Thay vì thi tuyển nặng về kiến thức, quy trình được rút gọn còn sàng lọc hồ sơ và phỏng vấn chuyên môn, qua đó đánh giá trực tiếp tư duy, khả năng xử lý tình huống và kỹ năng giao tiếp. Đây được xem là bước chuyển từ "đo đúng bài thi" sang "đo đúng năng lực".

Đáng chú ý, chính sách đãi ngộ bắt đầu có sức cạnh tranh hơn. Người trúng tuyển được hưởng 100% lương trong thời gian tập sự, kèm phụ cấp có thể lên tới 150% mức lương trong 5 năm đầu, cùng cơ hội đào tạo, bồi dưỡng và bố trí công việc phù hợp để phát triển lâu dài.

Song song đó, nhiều đơn vị khác cũng công bố nhu cầu tuyển dụng. Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tuyển 5 công chức, trong đó có cả tiếp nhận từ cơ quan khác và thi tuyển mới, yêu cầu trình độ đại học trở lên, ưu tiên ứng viên giỏi ngoại ngữ; thời hạn nhận hồ sơ đến ngày 15-6-2026.

Bệnh viện K tuyển 10 bác sĩ cho các chuyên ngành gây mê hồi sức, cấp cứu và vi sinh y học, nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng.

Trong khi đó, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam tuyển viên chức theo hình thức xét tuyển hoặc thi tuyển, nhận hồ sơ đến ngày 14-6-2026.

Theo các chuyên gia, những thay đổi này cho thấy khu vực công đang dần thu hẹp khoảng cách với khu vực tư về cơ chế tuyển dụng và đãi ngộ, từng bước tham gia cuộc cạnh tranh nhân lực chất lượng cao. Tuy vậy, để chính sách phát huy hiệu quả, cần tiếp tục cải cách môi trường làm việc, cơ chế đánh giá và sử dụng nhân sự. Nếu không, bài toán "thu hút được nhưng không giữ được người giỏi" vẫn sẽ còn là thách thức lớn.

Khu vực công nổi lên như "lực hút" mới trên thị trường lao động

Khu vực công nổi lên như “lực hút” mới trên thị trường lao động

(NLĐO) - Quá trình tái cấu trúc mạnh mẽ của thị trường lao động đang làm nổi bật khu vực công như một “lực hút” mới

Doanh nghiệp được "bật đèn xanh" lập quỹ đào tạo nhân lực

(NLĐO) - Dự thảo mới cho phép doanh nghiệp tự lập quỹ đào tạo từ lợi nhuận sau thuế, kèm tiêu chí thưởng nếu chi mạnh tay cho nhân lực

GIỮ CHÂN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO (*): Biến cơ hội thành sự phát triển

Giữ chân nhân lực chất lượng cao không chỉ nằm ở chính sách mà còn ở năng lực thực thi đủ nhanh, linh hoạt để biến cơ hội thành giá trị phát triển

