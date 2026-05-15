Lý do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế bị đề nghị kỷ luật

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Lý do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế bị đề nghị kỷ luật

Q.Nhật

(NLĐO) - Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ Huế đã có kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật đối với Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế.

Ngày 15-5, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế vừa có thông cáo báo chí về kỳ thứ 8 liên quan việc xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ.

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Đình Đức - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế, kiêm Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới TP Huế.

Lý do đề nghị kỷ luật Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế - Ảnh 1.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế, nơi ông Nguyễn Đình Đức làm Giám đốc kiêm Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới TP Huế.

Qua đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế nhận thấy ông Đức với trách nhiệm của mình nhưng chưa phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát việc ký kết lựa chọn nhà thầu và việc thực hiện hợp đồng của nhà thầu trong xây dựng và phát sóng các chuyên đề truyền thông về Chương trình nông thôn mới.

Hậu quả là để Công ty Cát Tường Quân lợi dụng sơ hở làm giả các hồ sơ, chứng từ phát sóng để hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán chiếm đoạt ngân sách nhà nước. Khi phát hiện sai phạm, ông Đức không chỉ đạo rà soát toàn bộ các hợp đồng đã ký kết, thực hiện với Công ty Cát Tường Quân để ngăn ngừa và xử lý sai phạm tương tự; chưa chủ động báo cáo vụ việc đến cấp có thẩm quyền để kịp thời xem xét, chỉ đạo xử lý theo quy định, vi phạm trên gây hậu quả nghiêm trọng, làm giảm uy tín của bản thân đồng chí và tổ chức đảng nơi đồng chí đang sinh hoạt và công tác, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật Đảng.

Vì vậy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Đức, đồng thời yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP Huế chỉ đạo kiểm tra, xem xét xử lý kỷ luật đối với các cán bộ, đảng viên liên quan.

Cũng tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Hoàng Thế Hùng, Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huế.

Trong thời gian giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là TP Huế), ông Hùng đã thiếu trách nhiệm trong việc giám sát, kiểm kê, kiểm tra quỹ tài khoản tiền mặt, tài khoản tạm giữ thi hành án và quản lý, bảo mật thiết bị chứa dữ liệu chữ ký số của cá nhân.

Vì vậy, kế toán nghiệp vụ thi hành án đã lợi dụng lấy cắp thiết bị chứa dữ liệu chữ ký số của ông Hùng, làm giả chứng từ để chiếm đoạt tiền tạm giữ thi hành án, vi phạm trên đã làm giảm uy tín của tổ chức đảng và bản thân ông Hùng đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật đảng.

Tin liên quan

Đà Nẵng siết kỷ luật công vụ, né tránh trách nhiệm sẽ bị xử lý nghiêm

Đà Nẵng siết kỷ luật công vụ, né tránh trách nhiệm sẽ bị xử lý nghiêm

(NLĐO) - Đà Nẵng yêu cầu cán bộ giải quyết công việc đúng hạn, không trả lời chung chung, người đứng đầu để xảy ra chậm trễ phải chịu trách nhiệm.

TPHCM: Kỷ luật những trường hợp đùn đẩy, né tránh khi thực hiện giải phóng mặt bằng

(NLĐO) - Chủ tịch UBND TPHCM có chỉ đạo về việc xử lý kỷ luật các trường hợp thiếu trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh trong thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng

Thành ủy Đà Nẵng kỷ luật Bí thư Đảng ủy xã Trà Tập

(NLĐO) - Ông Hà Ra Diêu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trà Tập - được xác định "suy thoái về tư tưởng chính trị, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ...".

kỷ luật cán bộ kỷ luật đề nghị kỷ luật kỷ luật đảng viên giám đốc bị kỷ luật
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo