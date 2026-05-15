Lý do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế bị đề nghị kỷ luật

Ngày 15-5, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế vừa có thông cáo báo chí về kỳ thứ 8 liên quan việc xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ.

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Đình Đức - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế, kiêm Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới TP Huế.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế, nơi ông Nguyễn Đình Đức làm Giám đốc kiêm Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới TP Huế.

Qua đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế nhận thấy ông Đức với trách nhiệm của mình nhưng chưa phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát việc ký kết lựa chọn nhà thầu và việc thực hiện hợp đồng của nhà thầu trong xây dựng và phát sóng các chuyên đề truyền thông về Chương trình nông thôn mới.

Hậu quả là để Công ty Cát Tường Quân lợi dụng sơ hở làm giả các hồ sơ, chứng từ phát sóng để hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán chiếm đoạt ngân sách nhà nước. Khi phát hiện sai phạm, ông Đức không chỉ đạo rà soát toàn bộ các hợp đồng đã ký kết, thực hiện với Công ty Cát Tường Quân để ngăn ngừa và xử lý sai phạm tương tự; chưa chủ động báo cáo vụ việc đến cấp có thẩm quyền để kịp thời xem xét, chỉ đạo xử lý theo quy định, vi phạm trên gây hậu quả nghiêm trọng, làm giảm uy tín của bản thân đồng chí và tổ chức đảng nơi đồng chí đang sinh hoạt và công tác, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật Đảng.

Vì vậy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Đức, đồng thời yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP Huế chỉ đạo kiểm tra, xem xét xử lý kỷ luật đối với các cán bộ, đảng viên liên quan.

Cũng tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Hoàng Thế Hùng, Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huế.

Trong thời gian giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là TP Huế), ông Hùng đã thiếu trách nhiệm trong việc giám sát, kiểm kê, kiểm tra quỹ tài khoản tiền mặt, tài khoản tạm giữ thi hành án và quản lý, bảo mật thiết bị chứa dữ liệu chữ ký số của cá nhân.

Vì vậy, kế toán nghiệp vụ thi hành án đã lợi dụng lấy cắp thiết bị chứa dữ liệu chữ ký số của ông Hùng, làm giả chứng từ để chiếm đoạt tiền tạm giữ thi hành án, vi phạm trên đã làm giảm uy tín của tổ chức đảng và bản thân ông Hùng đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật đảng.

