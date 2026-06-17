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Sức khỏe

Làm điều này quá 30 phút, dễ bị gan nhiễm mỡ

Anh Thư

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới từ Trung Quốc đã chỉ ra mối liên hệ bất ngờ giữa bệnh gan nhiễm mỡ và một thói quen phổ biến.

Theo News Medical, một nghiên cứu được trình bày tại ENDO 2026 (hội nghị thường niên của Hiệp hội Nội tiết diễn ra tại TP Chicago, bang Illinois - Mỹ), những người mắc bệnh tiểu đường type 2 ngủ trưa lâu hơn 30 phút mỗi ngày sẽ tăng nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ liên quan đến rối loạn chuyển hóa (MASLD).

Làm điều này quá 30 phút, dễ bị gan nhiễm mỡ - Ảnh 1.

Thói quen ngủ của bạn có thể liên quan mật thiết đến nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ - Minh họa AI: Thu Anh

MASLD, trước đây được gọi là bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD), xảy ra khi quá nhiều chất béo tích tụ trong gan.

Rối loạn mạn tính này có thể bắt nguồn từ một số nguyên nhân, bao gồm béo phì và tiểu đường type 2. Nhóm nghiên cứu muốn xác định xem hành vi ngủ có thể là yếu tố dự báo MASLD tốt hơn so với các xét nghiệm y tế tiêu chuẩn hay không.

Họ đã thu thập dữ liệu về giấc ngủ bằng bảng câu hỏi từ 1.900 người trưởng thành mắc bệnh tiểu đường type 2, từ 18-85 tuổi, thời gian theo dõi trung bình là hơn 3 năm.

Các tình nguyện viên được chia thành 4 nhóm: Ngủ ngon ban đêm kèm giấc ngủ trưa ngắn; ngủ ngon ban đêm kèm giấc ngủ trưa dài; ngủ kém ban đêm kèm giấc ngủ trưa ngắn; ngủ kém ban đêm kèm giấc ngủ trưa dài.

Nhóm nghiên cứu đã sử dụng phân tích hồi quy Cox đa biến để kiểm tra mối liên hệ giữa đặc điểm giấc ngủ và MASLD.

Trong thời gian theo dõi, đã có 379 trường hợp mắc gan nhiễm mỡ mới được ghi nhận. So với những người ngủ ngon ban đêm kèm giấc ngủ trưa ngắn, 3 nhóm còn lại đều có nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ cao hơn. Trong đó, ngủ trưa dài kèm theo giấc ngủ đêm thiếu chất lượng làm tăng nguy cơ nhiều nhất.

"Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy ngủ trưa quá lâu làm tăng độc lập khả năng mắc MASLD ở những người mắc bệnh tiểu đường type 2. Tuy nhiên, ngủ đêm không ngon giấc kết hợp với ngủ trưa quá lâu làm tăng nguy cơ mắc MASLD lên hơn gấp 3 lần ở nhóm đối tượng này" - tiến sĩ Xuejiang Gu từ Đại học Y khoa Ôn Châu (Trung Quốc), tác giả chính, cho biết.

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