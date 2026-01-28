HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Lao động biết tiếng Trung được săn đón, thu nhập cao hơn đến 40%

G.Nam

(NLĐO) - Nhu cầu tuyển dụng lao động biết tiếng Trung tăng mạnh, lương cao hơn 10-40%, riêng một số vị trí chênh lệch đến hơn 100%

Theo khảo sát nền tảng tuyển dụng Joboko, thị trường lao động Việt Nam đang chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ của nhóm việc làm yêu cầu tiếng Trung, cả về nhu cầu tuyển dụng lẫn mức thu nhập.

Gần 13.000 việc làm mới yêu cầu tiếng Trung

Thống kê trên gần 582.000 tin tuyển dụng, Joboko cho biết trong năm 2025 có gần 13.000 việc làm mới yêu cầu tiếng Trung, tăng gần 50% so với năm 2024 và tăng tới 95% so với năm 2023. Tốc độ này vượt xa các ngoại ngữ khác, vốn chỉ tăng quanh mức 20%. Nhu cầu tuyển dụng tiếng Trung hiện cao gấp đôi tiếng Nhật và 5,5 lần tiếng Hàn.

Đáng chú ý, nhiều ứng viên biết tiếng Trung dù ít năm kinh nghiệm vẫn được trả lương tương đương, thậm chí cao hơn nhân sự cấp cao ở các vị trí không yêu cầu ngoại ngữ - điều hiếm gặp trên thị trường lao động. Trong các ngành sản xuất, kỹ thuật và kinh doanh, mức lương của lao động biết tiếng Trung cao hơn 10-40% so với vị trí tương đương.

Lao động biết tiếng Trung được săn đón, thu nhập cao hơn đến 40% - Ảnh 1.

Xu hướng tuyển dụng nhân sự biết tiếng Trung được dự báo sẽ kéo dài ít nhất 3 năm tới

Lương cao hơn 120%

Cụ thể, với người có dưới một năm kinh nghiệm, mức lương lao động biết tiếng Trung dao động 12-18 triệu đồng/tháng, trong khi vị trí không yêu cầu ngoại ngữ chỉ 8-12 triệu đồng. Nhân viên kỹ thuật biết tiếng Trung hưởng lương 15-26 triệu đồng, cao gấp rưỡi so với mặt bằng chung. Riêng nhóm pre-sales, mức thu nhập có thể cao hơn 50-120%, đạt 18-42 triệu đồng/tháng.

Ở khối kỹ thuật - sản xuất, nhân viên QC tiếng Trung tiếp tục dẫn đầu về thu nhập. Lao động có 1-3 năm kinh nghiệm đạt mức lương từ 13-30 triệu đồng, trong khi QC thông thường chỉ 9-12 triệu đồng. Mức này tương đương lương kỹ sư cơ điện trên 5 năm kinh nghiệm và cao gấp 1,5-2 lần nhân viên quản lý chất lượng.

Tương tự, tại nhóm hành chính – văn phòng – nhân sự, trợ lý biết tiếng Trung dưới một năm kinh nghiệm có thu nhập 12-16 triệu đồng, còn nhóm 1-3 năm kinh nghiệm đạt 13-17 triệu đồng, chỉ xếp sau trợ lý giám đốc và tổng giám đốc.

Nhu cầu tuyển dụng lao động tiếng Trung tập trung chủ yếu ở khu vực phía Bắc, nơi các doanh nghiệp FDI Trung Quốc gia tăng đầu tư. Riêng Bắc Ninh hiện có hơn 26.000 doanh nghiệp, thu hút trên 820.000 lao động. Ba tháng đầu năm 2026, các nhà máy dự kiến cần khoảng 60.000 lao động, trong đó khoảng 10.000 vị trí yêu cầu tiếng Trung, chủ yếu làm việc trực tiếp với chủ doanh nghiệp.

Joboko nhận định, việc thành thạo tiếng Trung không chỉ mở rộng cơ hội nghề nghiệp mà còn giúp cải thiện đáng kể thu nhập, khi doanh nghiệp sẵn sàng chi trả cao để đảm bảo hiệu quả giao tiếp và vận hành. Xu hướng này được dự báo sẽ kéo dài ít nhất 3 năm tới.

Tin liên quan

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang động viên người lao động trước thềm Tết Nguyên đán

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang động viên người lao động trước thềm Tết Nguyên đán

(NLĐO)- Tại chương trình, LĐLĐ TPHCM đã thực hiện nghi thức chuyển khoản quà Tết cho 350.000 đoàn viên, người lao động

Thêm điểm tựa an sinh cho lao động khó khăn

Nhiều chính sách chăm lo sức khỏe, tặng thẻ BHYT, khám chữa bệnh miễn phí tiếp thêm điểm tựa an sinh cho lao động khó khăn

Chăm lo Tết, tiếp sức người lao động khó khăn

(NLĐO) - Công đoàn xã Bình Hưng triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo và tiếp sức công nhân, lao động khó khăn trước thềm Tết Nguyên đán

