Lấy con người làm trung tâm

LÊ VĨNH thực hiện

Tinh thần "lấy con người làm trung tâm" thể hiện xuyên suốt, toàn diện và sâu sắc trong mọi mặt đời sống xã hội

Tinh thần "lấy con người làm trung tâm" được Đảng rất coi trọng. TS Lê Thị Anh Đào, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II, đã trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động liên quan chủ đề này.

.Phóng viên: Thưa TS Lê Thị Anh Đào, bà cảm nhận thế nào về tinh thần "lấy con người làm trung tâm" được thể hiện trong Dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng?

Lấy con người làm trung tâm - Ảnh 1.

TS Lê Thị Anh Đào, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II.

- TS LÊ THỊ ANH ĐÀO: Ở thời điểm này, qua nghiên cứu Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV, có thể thấy tinh thần "lấy con người làm trung tâm" không chỉ là quan điểm chỉ đạo mang tính định hướng chiến lược của Đảng mà còn được nâng tầm thành triết lý xây dựng Việt Nam phát triển bền vững, hùng cường. Tinh thần ấy thể hiện xuyên suốt, toàn diện và sâu sắc, gắn với chương trình hành động cụ thể trên các phương diện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

Dự thảo xác định mọi chủ trương, đường lối đều hướng đến nâng cao chất lượng cuộc sống, chỉ số hạnh phúc của nhân dân. Quan điểm lấy con người làm trung tâm, bảo đảm mọi người dân được tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ xã hội cơ bản… thực sự là những nguyên tắc định hướng quan trọng cho toàn bộ hệ thống chính sách.

Lấy con người làm trung tâm - Ảnh 2.

Bên cạnh robot, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP HCM còn có đội ngũ nhân sự chất lượng nhằm phục vụ tốt nhất người dân, doanh nghiệp .Ảnh: HUYỀN TRÂN

Dự thảo cũng đã xác định tư cách con người là chủ thể, nhân dân làm nên lịch sử. Tinh thần dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng được cụ thể hóa sâu sắc, khẳng định vai trò làm chủ thực sự của người dân trong quyết định các vấn đề trọng đại của đất nước.

Cùng với đó, việc xác định con người là động lực của phát triển, trọng tâm là phát huy tối đa trí tuệ, tài năng và sức sáng tạo của mọi người dân Việt Nam; đầu tư cho con người chính là đầu tư cho sự phát triển bền vững… tạo ra đột phá chiến lược về nguồn nhân lực cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

.Theo bà, làm cách nào để sức mạnh văn hóa, con người trở thành nguồn lực nội sinh và động lực mạnh mẽ cho sự phát triển, như quan điểm chỉ đạo của Đảng?

- Để sức mạnh văn hóa và con người thực sự trở thành động lực mạnh mẽ như quan điểm chỉ đạo của Đảng, chúng ta cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.

Thứ nhất, khơi dậy khát vọng phát triển. Khi Dự thảo đề cập đến phát huy tinh thần cống hiến của con người Việt Nam, chúng ta hiểu rằng khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc là biểu hiện sâu sắc và cô đọng của nội dung giá trị văn hóa dân tộc trong giai đoạn hiện nay. Đó cũng là yêu cầu căn bản để phát huy vai trò văn hóa định hướng, chi phối, điều hòa hành vi xã hội và sự phát triển kinh tế - chính trị theo những giá trị, chuẩn mực mang tính dân tộc và nhân văn.

Thứ hai, đầu tư cho giáo dục và đào tạo. Dự thảo chủ trương xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại ngang tầm khu vực và thế giới là một yêu cầu mới, cấp thiết. Trong đó, tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy đổi mới, chú trọng kỹ năng sáng tạo và đạo đức công vụ. Con người chỉ trở thành nguồn lực khi họ có đủ năng lực làm chủ công nghệ và có tư duy đổi mới.

Thứ ba, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Giải pháp này tạo không gian cho sáng tạo, tôn trọng sự khác biệt trong khuôn khổ pháp luật và tôn vinh giá trị nhân văn. Đây đồng thời là nền tảng để con người phát triển và cống hiến cho cộng đồng, xã hội và quốc gia.

.Tại TP HCM, tinh thần "lấy con người làm trung tâm" được cụ thể hóa như thế nào trong thời gian qua?

- TP HCM luôn là địa phương tiên phong và hiệu quả trong việc hiện thực hóa chủ trương của Đảng, trong đó tinh thần "lấy con người làm trung tâm" thể hiện sâu sắc ở các mặt hoạt động.

Một là chính sách an sinh xã hội bao phủ. Thành phố triển khai nhiều chương trình chăm lo thiết thực cho người lao động, người yếu thế, đặc biệt là các gói hỗ trợ sau đại dịch COVID-19.

Hai là cải cách hành chính lấy sự hài lòng làm thước đo. Điều này được chứng minh qua công tác đẩy mạnh chuyển đổi số và dịch vụ công trực tuyến nhằm mục đích giảm phiền hà, tiết kiệm thời gian và công sức cho người dân.

Ba là phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Ở thành phố có nhiều diễn đàn lắng nghe tiếng nói nhân dân. Các cuộc đối thoại giữa chính quyền với doanh nghiệp và người dân được tổ chức thường xuyên, bảo đảm người dân thực sự được tham gia vào quá trình hoạch định chính sách, ví dụ như chương trình "Dân hỏi - Chính quyền trả lời".

.Sau sáp nhập, TP HCM không chỉ mở rộng về quy mô diện tích, dân số hay kinh tế mà còn được tăng thêm nguồn nhân lực chất lượng cao. TP HCM cần làm gì để phát huy nguồn lực này?

- Việc sáp nhập các đơn vị hành chính mang lại cơ hội về quy mô, nhưng thách thức lớn nhất là làm sao để "1 cộng 1 lớn hơn 2" về mặt chất lượng nhân sự.

Thành phố cần quan tâm sắp xếp và tối ưu hóa bộ máy, trong đó rà soát, đánh giá lại năng lực đội ngũ để bố trí đúng người, đúng việc. Tránh tình trạng dôi dư cơ học nhưng thiếu hụt chuyên gia đầu ngành trong bộ máy quản lý.

Theo TS Lê Thị Anh Đào, TP HCM cũng cần mở rộng hơn không gian sáng tạo; xây dựng cơ chế bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm vì lợi ích chung, giúp nguồn nhân lực chất lượng cao tự tin cống hiến...

Bên cạnh đó là vận dụng tốt cơ chế đặc thù mà Trung ương trao. 

Thành phố cần mạnh dạn áp dụng chế độ đãi ngộ vượt trội, môi trường làm việc hiện đại để giữ chân và thu hút nhân tài, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghệ cao, quản trị đô thị thông minh.

Công tác đào tạo và tái đào tạo cần được chú trọng hơn. Sau sáp nhập, yêu cầu về quản trị quy mô lớn hơn đòi hỏi tư duy mới, việc đầu tư cho các chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý hiện đại và kỹ năng số cho cán bộ, công chức là cần thiết.

.Xin cảm ơn bà! 

Phát triển toàn diện

Tinh thần "lấy con người làm trung tâm" được TP HCM chú trọng thực hiện trong giai đoạn tới. Điều này đã được khẳng định tại Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, TP HCM kiên định mục tiêu phát triển toàn diện con người, kết hợp chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm cơ hội, không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển. Song song đó, triển khai xây dựng các hệ giá trị và chuẩn mực con người thành phố, gắn với xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Lấy con người làm trung tâm - Ảnh 3.

Tại nhiều khu dân cư, Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh là điểm hẹn lý tưởng của người dân .Ảnh: HOÀNG HẰNG

Thành phố chú trọng đổi mới tư duy và hành động, chăm lo phát triển thể chất, trí tuệ, kỹ năng sống, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện các cấp; tổ chức thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe toàn diện và tăng trưởng dân số bền vững.

TP HCM cũng triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới, xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, nông dân phát triển toàn diện, đội ngũ trí thức, doanh nhân lớn mạnh, người phụ nữ Việt Nam thời đại mới có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe và có trách nhiệm. Đồng thời, tăng cường vai trò đội ngũ cựu chiến binh, cựu công an nhân dân trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và giáo dục truyền thống cách mạng.

Nhiều chỉ tiêu quan trọng cho giai đoạn 2025-2030 đã được TP HCM xác quyết. Trong đó, chỉ số phát triển con người (HDI) ở mức trên 0,8; từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần và được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời.

Đến năm 2030, không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo thành phố; cuối năm 2030, số căn hộ nhà ở xã hội tăng 199.400 căn..., là những chỉ tiêu quan trọng.



nguồn nhân lực TP HCM con người việt nam Văn hóa Dân tộc Con người làm trung tâm
