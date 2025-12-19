LumiFesti Saigon: Điểm hẹn Giáng sinh thường niên của thành phố

Thưởng thức âm nhạc từ các nhóm nhạc acoustic

LumiFesti Saigon by artLIVE được hình thành và định vị như một lễ hội Giáng sinh thường niên, hướng đến việc xây dựng một điểm hẹn văn hóa – giải trí quen thuộc của người dân thành phố mỗi dịp cuối năm. Không chỉ mang đến không khí lễ hội rực rỡ, LumiFesti Saigon còn kết nối ánh sáng, nghệ thuật và trải nghiệm cộng đồng trong một không gian giàu cảm xúc.

Năm đầu tiên đến với Hội trường Thống Nhất (Dinh Độc Lập cũ), LumiFesti Saigon 2025 mang chủ đề Light it. Love it. Live it sẽ diễn ra xuyên suốt ba ngày 19, 20 và 21- 12 từ 8:00 đến 22:00 tại Số 1, Huyền Trân Công Chúa, Phường Bến Thành, TP HCM.

Giữa khu vườn cổ thụ xanh mát, LumiFesti Saigon 2025 mang đến không gian ánh sáng mở, dẫn lối công chúng bước vào thế giới trải nghiệm văn hóa - nghệ thuật giàu cảm xúc, lan tỏa trọn vẹn tinh thần mùa Giáng sinh trong sự ấm áp và an lành.

LumiFesti Saigon năm đầu tiên mang chủ đề "Light it. Love it. Live it"

Điểm check in độc đáo

LumiFesti Saigon 2025 chọn chủ đề "Light it. Love it. Live it" (Thắp sáng. Yêu thương. Sống trọn) như một món quà nhỏ dành tặng cộng đồng trong mùa Giáng sinh. Những ánh đèn được thắp lên không chỉ làm bừng sáng không gian lễ hội, mà còn lan tỏa cảm giác đủ đầy, ấm áp và yêu thương đến từng người ghé thăm.

Bên cạnh đó, ánh sáng tại LumiFesti Saigon còn mang ý nghĩa biểu tượng cho những niềm hi vọng, một nguồn động lực, khích lệ mỗi người tiếp tục tiến về phía trước, nuôi dưỡng sự phát triển và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc của hiện tại.

Tại Hội trường Thống Nhất - biểu tượng lịch sử và kiến trúc của TP HCM - LumiFesti Saigon 2025 mang đến loạt hoạt động thú vị như trải nghiệm ẩm thực độc đáo, những trải nghiệm những workshop thủ công…

Cùng lắng nghe những giai điệu thánh ca êm dịu

Triển lãm trở thành điểm nhấn đặc biệt khi đưa du khách vào chuyến du ngoạn vòng quanh thế giới qua bộ sưu tập The Colors of Joy với 10 bé art-toy Baby Sumo Kō, đại diện cho các sắc thái màu da. Đồng thời, du khách còn được trải nghiệm không gian tranh chuyển động độc đáo với chuỗi tác phẩm nghệ thuật Sumo Kō, Pop Art, Ballet… từ nghệ sĩ Koichi.

Mỗi bước di chuyển của bạn đều khiến hình ảnh tác phẩm biến đổi, tạo nên những chuyển sắc sinh động, rực rỡ và lan tỏa tinh thần lạc quan, yêu đời mà nghệ sĩ gửi gắm. Hình ảnh 3D sáng tạo thông qua các nhân vật Koichi múa lân, múa ballet hay diện chiếc áo dài truyền thống.

Lễ hội mang đến những trải nghiệm khó quên

Ngoài ra là những tiết mục biểu diễn, mang âm nhạc đậm sắc màu Giáng sinh đến với du khách. Những giai điệu quen thuộc của mùa lễ hội được làm mới qua các màn trình diễn acoustic mang đến những khoảnh khắc lắng đọng cho khán giả.