HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Lễ hội giáng sinh lần đầu ở Hội trường Thống Nhất

Thùy Trang

(NLĐO) - Trải nghiệm 3D mapping, triển lãm nghệ thuật, trình diễn âm nhạc mừng Giáng sinh tại Hội trường Thống Nhất (Dinh Độc Lập cũ).

LumiFesti Saigon: Điểm hẹn Giáng sinh thường niên của thành phố

Lễ hội giáng sinh lần đầu ở Dinh độc lập - Ảnh 1.

Thưởng thức âm nhạc từ các nhóm nhạc acoustic

LumiFesti Saigon by artLIVE được hình thành và định vị như một lễ hội Giáng sinh thường niên, hướng đến việc xây dựng một điểm hẹn văn hóa – giải trí quen thuộc của người dân thành phố mỗi dịp cuối năm. Không chỉ mang đến không khí lễ hội rực rỡ, LumiFesti Saigon còn kết nối ánh sáng, nghệ thuật và trải nghiệm cộng đồng trong một không gian giàu cảm xúc.

Năm đầu tiên đến với Hội trường Thống Nhất (Dinh Độc Lập cũ), LumiFesti Saigon 2025 mang chủ đề Light it. Love it. Live it sẽ diễn ra xuyên suốt ba ngày 19, 20 và 21- 12 từ 8:00 đến 22:00 tại Số 1, Huyền Trân Công Chúa, Phường Bến Thành, TP HCM.

Giữa khu vườn cổ thụ xanh mát, LumiFesti Saigon 2025 mang đến không gian ánh sáng mở, dẫn lối công chúng bước vào thế giới trải nghiệm văn hóa - nghệ thuật giàu cảm xúc, lan tỏa trọn vẹn tinh thần mùa Giáng sinh trong sự ấm áp và an lành.

LumiFesti Saigon năm đầu tiên mang chủ đề "Light it. Love it. Live it"

Lễ hội giáng sinh lần đầu ở Dinh độc lập - Ảnh 2.

Điểm check in độc đáo

LumiFesti Saigon 2025 chọn chủ đề "Light it. Love it. Live it" (Thắp sáng. Yêu thương. Sống trọn) như một món quà nhỏ dành tặng cộng đồng trong mùa Giáng sinh. Những ánh đèn được thắp lên không chỉ làm bừng sáng không gian lễ hội, mà còn lan tỏa cảm giác đủ đầy, ấm áp và yêu thương đến từng người ghé thăm.

Bên cạnh đó, ánh sáng tại LumiFesti Saigon còn mang ý nghĩa biểu tượng cho những niềm hi vọng, một nguồn động lực, khích lệ mỗi người tiếp tục tiến về phía trước, nuôi dưỡng sự phát triển và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc của hiện tại.

Tại Hội trường Thống Nhất - biểu tượng lịch sử và kiến trúc của TP HCM - LumiFesti Saigon 2025 mang đến loạt hoạt động thú vị như trải nghiệm ẩm thực độc đáo, những trải nghiệm những workshop thủ công…

Lễ hội giáng sinh lần đầu ở Dinh độc lập - Ảnh 3.

Cùng lắng nghe những giai điệu thánh ca êm dịu

Triển lãm trở thành điểm nhấn đặc biệt khi đưa du khách vào chuyến du ngoạn vòng quanh thế giới qua bộ sưu tập The Colors of Joy với 10 bé art-toy Baby Sumo Kō, đại diện cho các sắc thái màu da. Đồng thời, du khách còn được trải nghiệm không gian tranh chuyển động độc đáo với chuỗi tác phẩm nghệ thuật Sumo Kō, Pop Art, Ballet… từ nghệ sĩ Koichi.

Mỗi bước di chuyển của bạn đều khiến hình ảnh tác phẩm biến đổi, tạo nên những chuyển sắc sinh động, rực rỡ và lan tỏa tinh thần lạc quan, yêu đời mà nghệ sĩ gửi gắm. Hình ảnh 3D sáng tạo thông qua các nhân vật Koichi múa lân, múa ballet hay diện chiếc áo dài truyền thống.

Lễ hội giáng sinh lần đầu ở Dinh độc lập - Ảnh 4.

Lễ hội mang đến những trải nghiệm khó quên

Ngoài ra là những tiết mục biểu diễn, mang âm nhạc đậm sắc màu Giáng sinh đến với du khách. Những giai điệu quen thuộc của mùa lễ hội được làm mới qua các màn trình diễn acoustic mang đến những khoảnh khắc lắng đọng cho khán giả.

Tin liên quan

TP HCM lần đầu có làng giáng sinh

TP HCM lần đầu có làng giáng sinh

(NLĐO) - Làng Giáng Sinh Union Square-điểm check-in mới của mùa lễ hội 2025.

"Phù thủy" WOKEUP chính thức bước ra ánh sáng

(NLĐO) - WOKEUP "chơi lớn", mời cả Andree Right Hand, Phương Ly, RHYDER và GREY D vào vũ trụ âm nhạc "4 giờ sáng".

SOOBIN và hành trình lan tỏa nghệ thuật xẩm đến thế hệ trẻ

(NLĐO) - SOOBIN đưa xẩm cổ truyền đến gần hơn với genZ qua dự án "Xẩm đến trường".

Dinh Độc lập Giáng sinh lễ hội giáng sinh trải nghiệm giáng sinh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo