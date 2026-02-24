HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Lời cảnh báo mới về 6 chất phụ gia thực phẩm

Anh Thư

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới từ Brazil chỉ ra thêm tác hại của việc lạm dụng một số chất phụ gia thực phẩm "quen mặt".

Viết trên tạp chí khoa học Neurology, nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi tiến sĩ Claudia Kimie Suemoto từ Đại học São Paulo (Brazil) chỉ ra rằng việc sử dụng nhiều một số chất phụ gia thực phẩm thuộc nhóm "đường ăn kiêng" có liên quan đến sự suy giảm nhanh hơn về trí nhớ và khả năng tư duy.

Lời cảnh báo mới về 6 chất phụ gia thực phẩm - Ảnh 1.

Lạm dụng chất phụ gia thực phẩm thuộc nhóm "đường ăn kiêng" có thể gây hại cho sức khỏe, một nghiên cứu mới cảnh báo - Ảnh minh họa: SCITECH DAILY

Nhóm nghiên cứu đã xem xét 7 chất tạo ngọt được sử dụng rộng rãi: Aspartame, saccharin, acesulfame-K, erythritol, xylitol, sorbitol và tagatose.

Còn được gọi là "đường ăn kiêng", những thành phần này xuất hiện trong nhiều loại thực phẩm và đồ uống siêu chế biến có vị ngọt, từ nước ngọt ăn kiêng, đồ uống năng lượng cho đến các loại bánh "giảm cân". Đôi khi chúng cũng được bán riêng lẻ.

Để xem xét tác động của việc sử dụng lâu dài các chất này, nhóm tác giả đã theo dõi 12.772 người trên khắp Brazil trong khoảng 8 năm. Độ tuổi trung bình khi bắt đầu tham gia nghiên cứu là 52.

Họ được chia thành các nhóm dựa trên tổng lượng chất tạo ngọt tiêu thụ. Nhóm tiêu thụ thấp nhất "nạp" chỉ khoảng 20 mg chất tạo ngọt mỗi ngày, trong khi nhóm cao nhất tiêu thụ trung bình tận 191 mg/ngày.

Kết quả cho thấy việc tiêu thụ nhiều loại phụ gia thực phẩm này liên quan đến sự suy giảm nhận thức mạnh mẽ hơn và nhanh hơn so với những người thuộc nhóm ít tiêu thụ. Tác động rõ rệt hơn ở người dưới 60 tuổi và những người mắc bệnh tiểu đường.

Khi xem xét từng chất tạo ngọt, các tác giả nhận thấy có 6 chất là aspartame, saccharin, acesulfame-K, erythritol, sorbitol và xylitol có liên quan đến xu hướng đáng lo ngại này.

"Các chất tạo ngọt ít calo và không calo thường được coi là một lựa chọn thay thế lành mạnh cho đường, nhưng phát hiện của chúng tôi cho thấy một số chất tạo ngọt có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe não bộ theo thời gian” - tiến sĩ Suemoto nói với tờ SciTech Daily.

Nghiên cứu này không chứng minh trực tiếp rằng chất tạo ngọt trực tiếp gây hại cho não, nhưng góp thêm bằng chứng cho thấy việc lạm dụng loại phụ gia thực phẩm này là điều không nên.

Trước đó, một nghiên cứu được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố chứng minh "đường ăn kiêng" không giúp giảm cân như bạn nghĩ, ngược lại có thể thúc đẩy bệnh tim mạch, tiểu đường nếu như bị lạm dụng.

Tin liên quan

Tiếp tục ăn những món “ngày Tết” này, giảm mỡ máu rất tốt

Tiếp tục ăn những món “ngày Tết” này, giảm mỡ máu rất tốt

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới từ Úc đã chỉ ra những món ăn quen thuộc giúp chúng ta kiểm soát mỡ máu, đường huyết.

Năm mới, ăn gì để có thể “trường sinh bất lão”

(NLĐO) - Nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy "bí kíp trường sinh bất lão" có thể nằm ngay trong bếp nhà bạn

Bác sĩ lưu ý về ăn uống, rượu bia, thức khuya ngày Tết

(NLĐO) - Việc ăn uống quá mức, sử dụng nhiều rượu bia và thức khuya kéo dài có thể khiến cơ thể "quá tải" ngay trong những ngày đầu năm.

thực phẩm chất tạo ngọt đường ăn kiêng phụ gia thực phẩm
