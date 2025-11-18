Lời cảnh báo từ vụ vỡ hụi 100 tỉ đồng

Sau vụ việc liên quan đến vỡ "hụi online" 100 tỉ đồng, nhiều công nhân (CN) - lao động đã đến trước khu trọ Phong Châu, đường DF2, phường Chánh Phú Hòa, TP HCM, nơi bà L.T.P (SN 1993) tạm trú - chủ đường dây hụi online - để đòi quyền lợi. Sự việc gây mất an ninh trật tự, sau đó cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc.

Khi niềm tin đặt nhầm chỗ

Ngày 17-11, lãnh đạo phường Chánh Phú Hòa (trước đây thuộc TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương cũ) cho biết địa phương đã chỉ đạo đơn vị chức năng vào cuộc điều tra, UBND phường đã ra văn bản chỉ đạo Công an phường, trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội, trưởng ban điều hành các khu phố liên quan đến vụ vỡ hụi online 100 tỉ đồng.

Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp với Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Tư pháp… tuyên truyền, hạn chế hụi biến tướng, tuyên truyền người dân thực hiện đúng Nghị định 19/2019/NĐ-CP về họ, hụi, biêu, phường. Trưởng ban điều hành các khu phố thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình các vụ việc liên quan đến hụi nóng, hụi online, hụi lãi suất cao, tín dụng đen núp bóng chơi hụi để kịp thời ngăn chặn khiếu kiện đông người, mất đoàn kết khu dân cư, bạo lực gia đình do nợ hụi….

Đại diện Công an phường cho biết đã chỉ đạo, bố trí lực lượng phối hợp với ban điều hành khu phố nắm bắt tình hình vụ việc của bà P. liên quan đến đường dây hụi, hướng dẫn người dân liên hệ cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

Qua xác minh, bà P. có đăng ký tạm trú tại địa chỉ trên từ ngày 21-10-2025 đến nay, hiện người này không có mặt tại nơi tạm trú từ ngày 13-11. Dây hụi của P. có nhiều người tham gia, nhưng các bị hại chưa trình báo nên chưa xác định được số tiền, hầu hết những người tham gia dây hụi ở địa bàn trong và ngoài tỉnh, hình thức chơi hụi qua mạng.

Trao đổi với phóng viên, chị N. - một nạn nhân trong đường dây hụi qua mạng - nghẹn ngào chia sẻ, chị biết đến đường dây hụi này từ đầu năm 2025 thông qua lời giới thiệu từ một đồng nghiệp trong công ty. "Lúc này tôi nghĩ mình đang nợ nần, có chỗ kiếm tiền là may mắn lắm rồi, từ khi tham gia đến nay, tôi được hốt hụi 3 lần, sau đó thì bặt vô âm tín, nếu không lấy lại được tiền, thì tôi mất khoảng 700 triệu đồng - số tiền vay mượn của nhiều người" - chị N. nói.

Đáng nói, đa phần các nạn nhân đều là CN, số tiền góp hụi đa phần là được vay mượn, huy động từ người thân, bạn bè.

Công nhân - lao động tập trung trước dãy nhà trọ của chủ hụi online để đòi quyền lợi

Nhiều chương trình hỗ trợ

Phải thừa nhận rằng CN tại các KCN đang bị các đối tượng lừa đảo nhắm đến nhiều nhất. Với lời mời chào "có cánh" và những khoản tiền tưởng chừng dễ dàng lại trở thành cái bẫy khiến nhiều người rơi vào vòng xoáy nợ nần, bị đe dọa, khủng bố tinh thần.

Ông Nguyễn Tài Đương, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Maruichi Sun Steel (phường Dĩ An, TP HCM), cho biết trước đây người lao động (NLĐ) trong công ty cũng thường xuyên vướng vào vòng xoáy nợ nần, nhưng vài năm trở lại đây NLĐ được tiếp cận các gói tài chính rõ ràng, minh bạch nên gần như không còn tình trạng bị lừa đảo.

Theo ông Đương, một trong những kênh tín dụng hiện nay mà NLĐ đang quan tâm nhất là Tổ chức Tài chính vi mô CEP (CEP), với mức vay tối đa 50 triệu đồng, được Công đoàn công ty bảo lãnh. "Qua thời gian kết nối, hỗ trợ cho NLĐ, tôi thấy CEP rất thiết thực và hiệu quả trong bối cảnh tín dụng đen bao vây NLĐ khắp nơi" - ông Đương nói.

Ông Văn Quốc Chiến - Giám đốc Chi nhánh CEP Thuận An, TP HCM - cho biết nhằm hỗ trợ CN - lao động các đơn vị tiếp cận các sản phẩm dịch vụ tài chính vi mô an toàn và hiệu quả, tính đến tháng 10-2025, CEP - Chi nhánh Thuận An đang phối hợp với hơn 300 Công đoàn cơ sở triển khai cho vay hơn 3.917 đoàn viên - lao động tại công ty, xí nghiệp. Thông qua các chương trình tài trợ cho giáo dục, làm nhà, y tế, khắc phục hậu quả thiên tai, CEP chung tay cùng tổ chức Công đoàn chăm lo thiết thực cho người dân lao động có hoàn cảnh khó khăn nhất.

Ông Chiến cho rằng với cách hỗ trợ vốn vay an toàn, hiệu quả, giúp CN - lao động tiếp cận nguồn vốn vay uy tín, giải quyết kịp thời các nhu cầu vốn phát sinh trong cuộc sống. Đồng thời, góp phần ổn định lực lượng lao động: Giảm thiểu tình trạng vay các nguồn không chính thống, giúp CN - lao động an tâm lao động sản xuất. Thông qua sự phối hợp giữa Chi nhánh và Ban Chấp hành Công đoàn, CN - lao động lập hồ sơ, ký hợp đồng, nhận vốn vay ngay tại công ty. Mọi thủ tục vay vốn đều miễn phí hoàn toàn.

Ngoài CEP, trước đó LĐLĐ TP HCM cũng có nhiều chương trình, nguồn quỹ để chăm lo cho NLĐ, có thể kể đến như Quỹ Hỗ trợ CN có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, qua 5 năm hoạt động, quỹ đã hỗ trợ cho hơn 1.400 trường hợp với tổng số tiền trên 13,3 tỉ đồng.

"Việc nâng cao nhận thức tài chính cho CN được xem là giải pháp quan trọng. Khi hiểu rõ rủi ro và biết cách tự bảo vệ mình, những bẫy tài chính sẽ không còn trói buộc họ giữa vòng xoáy mưu sinh" - bà Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, nói.



