HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Lời nhắc từ "bóng ma" Ebola

Đông Linh

Chưa đầy 2 tuần trước ngày khai mạc World Cup 2026, một mối lo ngoài sân cỏ bất ngờ phủ bóng lên ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Nguy cơ dịch bệnh xuyên biên giới

Không phải vấn đề an ninh, bạo lực hay khủng bố, chính nguy cơ dịch bệnh xuyên biên giới khi đợt bùng phát Ebola tại châu Phi đang diễn biến phức tạp mới là mối lo lắng của FIFA cùng 3 quốc gia chủ nhà World Cup. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa ban bố tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế đối với đợt dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Hàng trăm ca bệnh nghi nhiễm cùng hàng trăm trường hợp tử vong đã được ghi nhận, trong khi giới chuyên gia cảnh báo số ca mắc thực tế có thể cao hơn nhiều do việc truy vết gặp khó khăn tại các khu vực xung đột.

Điều khiến dư luận lo ngại là World Cup 2026 lần đầu tiên mở rộng lên 48 đội tuyển, dự kiến thu hút hơn 5 triệu khán giả đến Mỹ, Canada và Mexico trong hơn một tháng tranh tài. Sự dịch chuyển khổng lồ của cầu thủ, quan chức, nhân viên phục vụ và người hâm mộ từ khắp thế giới vô tình tạo nên môi trường thuận lợi cho các nguy cơ y tế xuyên quốc gia.

Những cảnh báo đầu tiên xuất hiện sau khi báo chí Anh dẫn lời các chuyên gia dịch tễ cho rằng World Cup hoàn toàn có thể trở thành một "sự kiện siêu lây lan" nếu chỉ cần một trường hợp mang mầm bệnh lọt qua các khâu kiểm soát y tế. Một số nhà khoa học lưu ý rằng Ebola từng nhiều lần vượt ra khỏi phạm vi châu Phi trong quá khứ và không thể loại trừ khả năng điều tương tự tái diễn.

Kích hoạt các biện pháp phòng dịch

Mối quan tâm đặc biệt hướng về các quốc gia châu Phi, nhất là CHDC Congo - đội tuyển lần đầu góp mặt tại World Cup kể từ năm 1974. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, kế hoạch chuẩn bị của đội tuyển này đã bị đảo lộn. Các hoạt động chia tay người hâm mộ tại thủ đô Kinshasa bị hủy bỏ, đội phải chuyển địa điểm tập huấn sang Bỉ và nhiều thành viên ban huấn luyện buộc phải rời Congo sớm để tránh các hạn chế nhập cảnh từ Mỹ.

Lời nhắc từ "bóng ma" Ebola - Ảnh 1.

Tuyển CHDC Congo phải cách ly 3 tuần trước khi nhập cảnh Mỹ. (Ảnh: CAF)

Không chỉ FIFA mà cả 3 quốc gia đồng chủ nhà cũng đã phải kích hoạt các biện pháp phòng dịch đặc biệt. Mỹ, Canada và Mexico thống nhất áp dụng những quy định kiểm soát y tế mới đối với hành khách đến từ các khu vực có nguy cơ cao. Một số trường hợp phải cách ly 21 ngày hoặc bị hạn chế nhập cảnh nếu từng xuất hiện tại vùng dịch trong thời gian gần đây.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng Ebola khác hoàn toàn COVID-19. Virus này không lây qua không khí mà chủ yếu truyền từ người sang người thông qua tiếp xúc trực tiếp với máu hoặc dịch cơ thể của người bệnh. Chính vì vậy, khả năng một cổ động viên thông thường bị lây nhiễm khi đến sân vận động được đánh giá là rất thấp.

Dù vậy, điều khiến giới chức y tế không thể chủ quan nằm ở quy mô chưa từng có của World Cup 2026. Chỉ cần một ca bệnh không được phát hiện sớm, hành trình di chuyển qua nhiều thành phố và quốc gia có thể khiến công tác truy vết trở nên cực kỳ phức tạp. Các sân bay quốc tế, khu lưu trú, trung tâm báo chí hay các khu vực tập trung đông người hâm mộ đều là những địa điểm đòi hỏi giám sát chặt chẽ.

Nguy cơ Ebola bùng phát tại Bắc Mỹ được các chuyên gia đánh giá là thấp, song diễn biến hiện tại vẫn là lời nhắc nhở rằng thể thao đỉnh cao không thể tách rời các thách thức về y tế cộng đồng. 

Điều đáng lo ngại là dịch Ebola hiện nay liên quan đến chủng Bundibugyo hiếm gặp, loại virus hiện chưa có vắc-xin được cấp phép chính thức. WHO thừa nhận việc nghiên cứu và triển khai vắc-xin vẫn cần thêm thời gian trong khi số ca bệnh tiếp tục tăng.


Tin liên quan

Hạ Panama 6-2, Brazil phô diễn sức mạnh trước World Cup 2026

Hạ Panama 6-2, Brazil phô diễn sức mạnh trước World Cup 2026

(NLĐO) - Vinicius Junior tỏa sáng trong chiến thắng 6-2 của Brazil trước Panama, giúp đoàn quân của HLV Ancelotti có màn chạy đà hoàn hảo trước World Cup 2026.

Thần đồng 17 tuổi có vé dự World Cup 2026

(NLĐO) - CH Czech gây chú ý khi điền tên tiền vệ 17 tuổi Hugo Sochurek vào danh sách chính thức gồm 26 cầu thủ dự World Cup 2026.

Thủ môn huyền thoại Mexico cân bằng kỷ lục World Cup của Messi, Ronaldo

(NLĐO) - Thủ môn Guillermo Ochoa, 41 tuổi, có tên trong danh sách 26 tuyển thủ Mexico dự World Cup 2026.

Ebola World Cup 2026 nguy cơ dịch bệnh Y tế công cộng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo