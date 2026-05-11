Tối 11-5, cơ quan chức năng đang triển khai lực lượng tiếp tục tìm kiếm tung tích một nam thanh niên nghi nhảy cầu Trường Hà, đoạn nối giữa xã Phú Vang với xã Phú Vinh (TP Huế). Thông tin ban đầu cho biết vào khoảng 18 giờ 30 phút tối cùng ngày, một nam thanh niên tên L.T.P (SN 2007; trú tại phường Phú Bài, TP Huế), đã nhảy khỏi cầu Trường Hà tự vẫn.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an TP Huế triển khai tìm kiếm tung tích nữ nạn nhân

Trước đó, vào lúc 13 giờ 15 phút cùng ngày cũng tại cây cầu này, một người phụ nữ cũng có hành vi tương tự. Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an TP Huế đã huy động lực lượng và phương tiện đến hiện trường triển khai lặn tìm kiếm nạn nhân.

Đến khoảng 14 giờ 45 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người phụ nữ này. Cơ quan chức năng xác định người nhảy cầu là chị V.T. L (SN 1992, trú tại thôn Viễn Trình, xã Phú Vang) và đã tiến hành bàn giao cho cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ.

Một số thông tin cho biết người phụ nữ này có một đứa con 5 tuổi nhưng bị tự kỷ, chậm phát triển, gia đình khốn khó. Hai mẹ con sống chung với bà ngoại già cả.