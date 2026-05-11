HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Một cây cầu, 2 vụ tự tử trong cùng một ngày

Q.Nhật

(NLĐO) - Một cây cầu bắc qua phá Tam Giang - Cầu Hai trong một ngày có đến 2 người nhảy cầu tự tử. Một nạn nhân nữ đã được tìm thấy thi thể.

Tối 11-5, cơ quan chức năng đang triển khai lực lượng tiếp tục tìm kiếm tung tích một nam thanh niên nghi nhảy cầu Trường Hà, đoạn nối giữa xã Phú Vang với xã Phú Vinh (TP Huế). Thông tin ban đầu cho biết vào khoảng 18 giờ 30 phút tối cùng ngày, một nam thanh niên tên L.T.P (SN 2007; trú tại phường Phú Bài, TP Huế), đã nhảy khỏi cầu Trường Hà tự vẫn.

Vụ tự tử ở Huế: Hai người nhảy cầu trong một ngày , nỗi đau đằng Sau - Ảnh 1.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an TP Huế triển khai tìm kiếm tung tích nữ nạn nhân

Trước đó, vào lúc 13 giờ 15 phút cùng ngày cũng tại cây cầu này, một người phụ nữ cũng có hành vi tương tự. Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an TP Huế đã huy động lực lượng và phương tiện đến hiện trường triển khai lặn tìm kiếm nạn nhân.

Đến khoảng 14 giờ 45 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể người phụ nữ này. Cơ quan chức năng xác định người nhảy cầu là chị V.T. L (SN 1992, trú tại thôn Viễn Trình, xã Phú Vang) và đã tiến hành bàn giao cho cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ.

Một số thông tin cho biết người phụ nữ này có một đứa con 5 tuổi nhưng bị tự kỷ, chậm phát triển, gia đình khốn khó. Hai mẹ con sống chung với bà ngoại già cả.

Tin liên quan

CLIP: Khoảnh khắc người đàn ông lao xuống sông Hàn cứu nam thanh niên nhảy cầu trong đêm

(NLĐO) - Đang đi dạo trên phố đi bộ Bạch Đằng, anh Min đã nhảy xuống cứu người chới với giữa sông Hàn dù bản thân bơi không giỏi

Nhảy cầu Sêrêpốk, người đàn ông khiến nhiều người thót tim

(NLĐO) – Một người đàn ông sau khi nhảy xuống cầu Sêrêpốk đã may mắn tự bơi vào bờ và được người dân kịp thời động viên, hỗ trợ.

Tìm thấy thi thể người đàn ông nhảy cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung

(NLĐO) - Sau 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy thi thể người đàn ông nhảy từ cầu vượt cửa biển Thuận An xuống nước.

tự tử nhảy cầu nhảy cầu không chết nhảy cầu tự vẫn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo