HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Một khu xử lý rác ở TP Huế “xây miết không xong”!

Q. Nhật

(NLĐO) - Đó là tình trạng ở dự án xử lý rác thải sinh hoạt với mức đầu tư 86 tỉ đồng, triển khai xây dựng từ năm 2018 tại TP Huế.

Dự án Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm TP Huế, được triển khai tại xã Bình Điền, đang bộc lộ nhiều tồn tại, nguy cơ gây lãng phí lớn ngân sách nhà nước sau hơn 7 năm khởi công.

- Ảnh 1.

Hạng mục hố chôn lấp rác thải đã được thi công cơ bản hoàn chỉnh.

Dự án được phê duyệt năm 2017, khởi công năm 2018 với quy mô khoảng 20 ha, tổng mức đầu tư gần 86 tỉ đồng. Theo kế hoạch ban đầu, công trình có công suất xử lý 150 tấn rác/ngày đêm và phải đi vào vận hành từ quý IV-2022. Tuy nhiên đến nay, dự án vẫn chưa hoàn thành, phải điều chỉnh tới 5 lần, kéo dài tiến độ nhiều năm so với kế hoạch.

- Ảnh 2.

Lớp vải chống thấm trải ở các hồ xử lý rác, xuất hiện một vài hư hại.

Ngày 2-12, Thanh tra TP Huế đã ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, triển khai dự án tại Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP Huế – đơn vị làm chủ đầu tư. Qua thanh tra, nhiều sai sót, tồn tại đã được chỉ ra trong quá trình thi công, nghiệm thu và thanh toán.

Năm 2024, UBND TP Huế yêu cầu chủ đầu tư nhanh chóng hoàn tất hệ thống xử lý nước thải của Dự án Xử lý môi trường để đưa vào vận hành, trở thành nơi tiếp nhận, xử lý nước thải từ Dự án Xây dựng khu xử lý phân bùn, do SIAAP và AIMF (Pháp) tài trợ, triển khai tại Khu Xử lý rác thải tập trung Bình Điền. Vậy nhưng đến nay chưa rõ "số phận" của dự án khu xử lý rác này.

Cụ thể, tại gói thầu số 19, chủ đầu tư đã nghiệm thu và thanh toán hạng mục phòng cháy chữa cháy (PCCC) và thiết bị PCCC với tổng giá trị 323 triệu đồng, gồm ba thiết bị. 

Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra thực tế, toàn bộ các thiết bị này không có mặt tại công trình. Giải trình với đoàn thanh tra, Ban QLDA cho biết sau khi lắp đặt và nghiệm thu, nhà thầu đã mang thiết bị về kho do lo ngại mất cắp và hai bên có lập biên bản cam kết cất giữ.

- Ảnh 3.

Bể chứa nước.

Ngoài ra, tại gói thầu số 8, thanh tra phát hiện nhiều hạng mục như khe co, khe giãn, khe dọc của một số tuyến đường bê tông chưa đủ điều kiện nghiệm thu theo quy định. Một số vị trí chưa được chèn bitum nhựa đường theo thiết kế, nhưng vẫn được Ban QLDA nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành.

- Ảnh 4.

Dự án thi công dang dở, đối diện nguy cơ "đói" rác.

Thanh tra TP Huế cũng đánh giá việc dự án kéo dài nhiều năm không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng công trình mà còn tiềm ẩn nguy cơ hư hỏng, thất thoát thiết bị do chưa xác định được thời điểm vận hành chính thức. Trong khi đó, việc lắp đặt sớm các thiết bị trong điều kiện chưa sử dụng khiến chúng dễ xuống cấp bởi thời tiết, môi trường.

- Ảnh 5.

Hệ thống bồn chứa nước

Đáng chú ý, dự án đang đối diện nguy cơ “đói” rác. Dù được thiết kế xử lý 150 tấn rác/ngày đêm, nhưng hiện nay toàn bộ rác thải sinh hoạt của TP Huế đã được chuyển về Nhà máy điện rác Phú Sơn với công suất xử lý khoảng 600 tấn/ngày đêm. 

Lượng rác còn lại tại khu vực lân cận dự án, chủ yếu thuộc các phường Phong Điền, Phong Thái, Phong Thu, Phong Dinh ở phía Bắc TP Huế chỉ khoảng 40 tấn/ngày đêm và đang được xử lý tại bãi rác khác.

- Ảnh 6.

Một công trình phụ tại dự án xử lý rác.

Do đó, đến thời điểm này, chưa xác định được nguồn cung cấp rác, khối lượng cũng như phương án vận chuyển rác phù hợp để đưa về bãi rác Bình Điền. Thêm vào đó, tuyến đường độc đạo Tỉnh lộ 16 dẫn vào khu vực bãi rác đã xuống cấp nghiêm trọng, gây nhiều khó khăn cho việc vận chuyển rác thải.

Trước thực trạng trên, Thanh tra TP Huế kiến nghị Chủ tịch UBND TP Huế chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, chủ đầu tư và các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá lại toàn diện hiệu quả đầu tư của dự án, từ đó tham mưu phương án xử lý phù hợp nhằm tránh lãng phí ngân sách nhà nước.


Tin liên quan

Núi rác khổng lồ gây ô nhiễm bên nhà máy xử lý rác xây 20 năm chưa xong

Núi rác khổng lồ gây ô nhiễm bên nhà máy xử lý rác xây 20 năm chưa xong

(NLĐO)- Do không được xử lý, bãi rác ở phường Bỉm Sơn đã quá tải tạo thành núi rác khổng lồ, gây ô nhiễm ngay cạnh nhà máy xử lý rác 20 năm xây chưa xong

Hình ảnh khu xử lý rác thải bị vỡ, nước rỉ rác chảy thẳng ra môi trường

(NLĐO) - Chỉ sau 3 tháng hoạt động, Khu liên hiệp xử lý rác thải rắn liên hợp Ngọc Hồi đã xảy ra sự cố khiến nước rác tràn xuống ao cá người dân.

Hướng xử lý rác của TP HCM

Cuộc đua đầu tư vào các nhà máy hiện đại đang là lời giải cấp bách cho bài toán xử lý gần 17.000 tấn rác phát sinh mỗi ngày

Dự án rác thải bãi rác khu xử lý rác dự án khu xử lý rác
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo