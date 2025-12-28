Một khu xử lý rác ở TP Huế “xây miết không xong”!

Dự án Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm TP Huế, được triển khai tại xã Bình Điền, đang bộc lộ nhiều tồn tại, nguy cơ gây lãng phí lớn ngân sách nhà nước sau hơn 7 năm khởi công.

Hạng mục hố chôn lấp rác thải đã được thi công cơ bản hoàn chỉnh.

Dự án được phê duyệt năm 2017, khởi công năm 2018 với quy mô khoảng 20 ha, tổng mức đầu tư gần 86 tỉ đồng. Theo kế hoạch ban đầu, công trình có công suất xử lý 150 tấn rác/ngày đêm và phải đi vào vận hành từ quý IV-2022. Tuy nhiên đến nay, dự án vẫn chưa hoàn thành, phải điều chỉnh tới 5 lần, kéo dài tiến độ nhiều năm so với kế hoạch.

Lớp vải chống thấm trải ở các hồ xử lý rác, xuất hiện một vài hư hại.

Ngày 2-12, Thanh tra TP Huế đã ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, triển khai dự án tại Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP Huế – đơn vị làm chủ đầu tư. Qua thanh tra, nhiều sai sót, tồn tại đã được chỉ ra trong quá trình thi công, nghiệm thu và thanh toán.

Năm 2024, UBND TP Huế yêu cầu chủ đầu tư nhanh chóng hoàn tất hệ thống xử lý nước thải của Dự án Xử lý môi trường để đưa vào vận hành, trở thành nơi tiếp nhận, xử lý nước thải từ Dự án Xây dựng khu xử lý phân bùn, do SIAAP và AIMF (Pháp) tài trợ, triển khai tại Khu Xử lý rác thải tập trung Bình Điền. Vậy nhưng đến nay chưa rõ "số phận" của dự án khu xử lý rác này.

Cụ thể, tại gói thầu số 19, chủ đầu tư đã nghiệm thu và thanh toán hạng mục phòng cháy chữa cháy (PCCC) và thiết bị PCCC với tổng giá trị 323 triệu đồng, gồm ba thiết bị.

Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra thực tế, toàn bộ các thiết bị này không có mặt tại công trình. Giải trình với đoàn thanh tra, Ban QLDA cho biết sau khi lắp đặt và nghiệm thu, nhà thầu đã mang thiết bị về kho do lo ngại mất cắp và hai bên có lập biên bản cam kết cất giữ.

Bể chứa nước.

Ngoài ra, tại gói thầu số 8, thanh tra phát hiện nhiều hạng mục như khe co, khe giãn, khe dọc của một số tuyến đường bê tông chưa đủ điều kiện nghiệm thu theo quy định. Một số vị trí chưa được chèn bitum nhựa đường theo thiết kế, nhưng vẫn được Ban QLDA nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành.

Dự án thi công dang dở, đối diện nguy cơ "đói" rác.

Thanh tra TP Huế cũng đánh giá việc dự án kéo dài nhiều năm không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng công trình mà còn tiềm ẩn nguy cơ hư hỏng, thất thoát thiết bị do chưa xác định được thời điểm vận hành chính thức. Trong khi đó, việc lắp đặt sớm các thiết bị trong điều kiện chưa sử dụng khiến chúng dễ xuống cấp bởi thời tiết, môi trường.

Hệ thống bồn chứa nước

Đáng chú ý, dự án đang đối diện nguy cơ “đói” rác. Dù được thiết kế xử lý 150 tấn rác/ngày đêm, nhưng hiện nay toàn bộ rác thải sinh hoạt của TP Huế đã được chuyển về Nhà máy điện rác Phú Sơn với công suất xử lý khoảng 600 tấn/ngày đêm.

Lượng rác còn lại tại khu vực lân cận dự án, chủ yếu thuộc các phường Phong Điền, Phong Thái, Phong Thu, Phong Dinh ở phía Bắc TP Huế chỉ khoảng 40 tấn/ngày đêm và đang được xử lý tại bãi rác khác.

Một công trình phụ tại dự án xử lý rác.

Do đó, đến thời điểm này, chưa xác định được nguồn cung cấp rác, khối lượng cũng như phương án vận chuyển rác phù hợp để đưa về bãi rác Bình Điền. Thêm vào đó, tuyến đường độc đạo Tỉnh lộ 16 dẫn vào khu vực bãi rác đã xuống cấp nghiêm trọng, gây nhiều khó khăn cho việc vận chuyển rác thải.

Trước thực trạng trên, Thanh tra TP Huế kiến nghị Chủ tịch UBND TP Huế chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, chủ đầu tư và các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá lại toàn diện hiệu quả đầu tư của dự án, từ đó tham mưu phương án xử lý phù hợp nhằm tránh lãng phí ngân sách nhà nước.



