Ngày 25-12, TPHCM có thông tin gì đáng chú ý?

Ông Bùi Thanh Nhân được chỉ định giữ chức Chủ tịch LĐLĐ TPHCM
Tại Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ I, Ban Tổ chức đã Công bố quyết định của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch; Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.
Xem thêm tại:
https://nld.com.vn/ong-bui-thanh-nhan-duoc-chi-dinh-la-chu-tich-ldld-tphcm-196251225102449636.htm
Danh sách 12 "Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM" năm 2025
Thành Đoàn TPHCM vừa công bố kết quả xét trao danh hiệu "Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM" và danh hiệu "Thanh niên tiêu biểu TPHCM" năm 2025.
Xem thêm tại:
https://nld.com.vn/danh-sach-12-cong-dan-tre-tieu-bieu-tphcm-nam-2025-196251225082132441.htm
Đường Lê Lợi "lột xác" ngỡ ngàng sau khi khoác áo mới
Công trình chỉnh trang tuyến đường Lê Lợi (TPHCM) đã hoàn tất, góp phần mang lại diện mạo khang trang, hài hòa cho một trong những trục giao thông - thương mại quan trọng bậc nhất trung tâm TPHCM.
Xem thêm tại:
https://nld.com.vn/duong-le-loi-lot-xac-ngo-ngang-sau-khi-khoac-ao-moi-196251225130738183.htm
Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM nói rõ chuyện thiếu khí cho xe buýt
Sáng 25-12, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM (Sở Xây dựng) khẳng định không có việc xe buýt chạy khí CNG phải ngưng hoạt động do thiếu nhiên liệu như một số thông tin lo ngại trước đó
Xem thêm tại:
https://nld.com.vn/trung-tam-quan-ly-giao-thong-cong-cong-tphcm-noi-ro-chuyen-thieu-khi-cho-xe-buyt-196251225134510609.htm
Bố trí mặt bằng sân khấu Sen Hồng làm bãi giữ xe metro
Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM hướng dẫn thủ tục đất đai sử dụng mặt bằng sân khấu Sen Hồng làm bãi giữ xe tạm cho khách đi metro số 1.
Xem thêm tại:
https://nld.com.vn/tphcm-bo-tri-mat-bang-san-khau-sen-hong-lam-bai-giu-xe-metro-196251225114302915.htm
Công bố kết luận thanh tra liên quan phường Phước Thắng
Thanh tra TPHCM kết luận vi phạm đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn phường Phước Thắng (trong thời kỳ thanh tra)
Xem thêm tại:
https://nld.com.vn/cong-bo-ket-luan-thanh-tra-lien-quan-phuong-phuoc-thang-tphcm-196251225103055828.htm
