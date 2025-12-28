Ngày 28-12 tại TPHCM: 7 người "quên" thanh toán tiền phở; Công an bắt 5 người

7 người đàn ông "quên" thanh toán 7 tô phở đặc biệt

Mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nhóm 7 người đàn ông được cho là "quên" thanh toán tiền ăn tại quán phở K. trên đường Huỳnh Mẫn Đạt, phường An Đông (TPHCM).

Sau khi phát hiện sự việc, chủ quán đã đăng clip cùng hóa đơn lên mạng xã hội với mong muốn nhóm khách nhìn thấy và chủ động liên hệ thanh toán.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/clip-7-nguoi-dan-ong-quen-thanh-toan-7-to-pho-dac-biet-o-tphcm-19625122816072385.htm

Công trường nút giao An Phú bây giờ ra sao?

Nút giao An Phú đã lộ rõ hình hài, nhánh cầu nối cao tốc TPHCM – Long Thành đạt 95% tiến độ. Theo ghi nhận tại công trường nút giao An Phú (phường Bình Trưng, TPHCM), nhịp thi công được đẩy lên mức cao với hàng trăm công nhân, kỹ sư và máy móc làm việc liên tục từ sáng đến tối.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/hinh-anh-cong-truong-nut-giao-an-phu-nhung-ngay-cuoi-nam-196251228105518078.htm

Toàn cảnh nút giao An Phú đã đạt 70% khối lượng. Ảnh: Ngọc Quý

Siết chặt giao thông dịp Tết

Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TPHCM cho biết đã xây dựng và triển khai đồng bộ nhiều kế hoạch nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch 2026 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/siet-chat-giao-thong-tphcm-dip-tet-duong-lich-tet-binh-ngo-196251228101148269.htm

Bức xúc hình ảnh chó thả rông "nghênh ngang", phóng uế

Dù đã có quy định xử phạt, tình trạng chó thả rông, không rọ mõm, vẫn diễn ra phổ biến, gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/qua-buc-xuc-truoc-hinh-anh-cho-tha-rong-nghenh-ngang-phong-ue-tai-tphcm-196251228092432495.htm

Chó thả rông, phóng uế bừa bãi

Công an khám xét 2 địa điểm, bắt 5 người

Ngày 28-12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM cho biết đã ra Lệnh bắt để tạm giam Nguyễn Phương Hoàn (SN 1989), Nguyễn Thị Thanh (SN 1990, vợ Hoàn), Bùi Ngọc Trâm (SN 2003), Nguyễn Ngọc Kim Châu (SN 2005) và Huỳnh Thị Ngọc Hân (SN 2005).

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/cong-an-tphcm-kham-xet-2-dia-diem-bat-5-nguoi-196251228111344145.htm

Công an TPHCM bắt 5 người và đang mở rộng điều tra

10 sự kiện nào nổi bật nhất ngành Y tế năm 2025

Sở Y tế TPHCM cho biết năm 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng của ngành y tế TP trong bối cảnh mở rộng không gian phát triển, vận hành với quy mô siêu đô thị hơn 14 triệu dân. Những đổi mới mạnh mẽ về tổ chức hệ thống, đầu tư hạ tầng, phát triển y tế chuyên sâu và chuyển đổi số đã tạo nhiều dấu ấn nổi bật, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.