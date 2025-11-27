Nghĩ uống nhiều nước để trôi sỏi niệu, một phụ nữ nguy kịch

Bệnh viện An Bình (TP HCM) vừa cứu sống một bệnh nhân nữ trung niên nhập viện trong tình trạng nguy kịch do sỏi niệu quản gây bít tắc đường tiểu. Bệnh nhân vốn đã biết mình bị sỏi niệu quản cách đây vài tháng nhưng do cơn đau giảm dần, bà nghĩ sỏi đã tụt xuống hoặc tự trôi.

Trong thời gian đó, bà tự điều trị bằng cách uống nhiều nước và dùng thuốc giảm đau khi khó chịu. Tuy nhiên, vài ngày trước nhập viện, bệnh nhân bắt đầu đau quặn hông lưng dữ dội, sau đó sốt cao và lạnh run liên tục. Khi người thân phát hiện bệnh nhân nói năng chậm, tay chân lạnh và huyết áp hạ thấp nên lập tức đưa đi cấp cứu.

Ê-kíp thực hiện nội soi khẩn giải áp sỏi niệu quản gây thận ứ nước nhiễm trùng huyết

Kết quả xét nghiệm và hình ảnh cho thấy sỏi niệu quản kích thước chỉ khoảng 5 mm đang kẹt ở đoạn 1/3 giữa niệu quản, gây ứ nước thận. Vi khuẩn theo dòng nước tiểu bị ứ đọng đã xâm nhập thẳng vào máu, dẫn đến nhiễm trùng huyết, tình trạng nhiễm trùng toàn thân mức độ nặng, có thể tàn phá nhanh chóng nhiều cơ quan.

Trước diễn tiến nguy kịch, các bác sĩ thực hiện thủ thuật giải áp khẩn cấp đường tiểu. Bệnh nhân được đặt ống thông niệu quản JJ để thoát mủ và nước tiểu ứ đọng, đồng thời dùng kháng sinh phổ rộng liều cao, truyền dịch và hỗ trợ huyết áp. Nhờ can thiệp kịp thời, bệnh nhân qua cơn nguy hiểm, huyết áp ổn định dần và tỉnh táo trở lại sau 24 giờ.

Theo ThS-BS Trần Quốc Phong, Trưởng Đơn vị tiết niệu-Bệnh viện An Bình, đây là tình huống điển hình của việc chủ quan với sỏi niệu quản dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Sỏi niệu quản là những viên sỏi di chuyển từ thận xuống niệu quản – ống dẫn nước tiểu từ thận xuống bàng quang. Do niệu quản hẹp và có nhiều đoạn cong, sỏi rất dễ mắc lại tạo bít tắc dòng chảy của nước tiểu. Khi nước tiểu không thoát được, thận bị giãn và hình thành môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. Nếu vi khuẩn xâm nhập sâu, dòng máu sẽ bị nhiễm trùng và dẫn đến sốc nhiễm trùng, một biến chứng có thể gây tử vong nhanh chóng.

Đau hông, tiểu buốt phải đi khám Bác sĩ cảnh báo có bất kỳ dấu hiệu nào của đau hông lưng, tiểu buốt, tiểu gắt, tiểu lẫn máu hoặc sốt không rõ nguyên nhân đều cần khám sớm. Siêu âm bụng là xét nghiệm đơn giản, rẻ tiền nhưng rất hiệu quả để phát hiện sỏi và ứ nước thận. Việc điều trị càng sớm thì nguy cơ biến chứng càng thấp và khả năng bảo tồn thận càng cao. Người dân không nên chủ quan khi được chẩn đoán sỏi niệu quản và không nên chỉ nghe lời mách bảo về việc uống thảo dược hay nước lạ để "đẩy sỏi". Điều quan trọng nhất là thăm khám đúng chuyên khoa, tuân thủ hướng dẫn điều trị và tái khám định kỳ. Sỏi niệu quản nếu được xử lý sớm luôn là bệnh dễ điều trị nhưng nếu chần chừ, hậu quả có thể rất nặng nề.



