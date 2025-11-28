Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận 215 của Bộ Chính trị về sửa đổi, bổ sung Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18-2-2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân (Quy định 11).



Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận 215 của Bộ Chính trị về sửa đổi, bổ sung Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18-2-2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân

Kết luận của Bộ Chính trị thống nhất sửa đổi phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. Theo đó, quy định này áp dụng đối với người đứng đầu cấp ủy cấp tỉnh, cấp ủy cấp xã; người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo là người dân, cán bộ, đảng viên, đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Như vậy, so với quy định cũ, nội dung mới đã bỏ cấp ủy cấp huyện.

Cấp tỉnh tiếp dân ít nhất 1 ngày trong tháng

Bộ Chính trị đã thống nhất sửa quy định về xử lý trách nhiệm. Theo quy định mới, định kỳ hằng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm hoặc đột xuất báo cáo tình hình, kết quả tiếp dân và xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân. Cụ thể là Bí thư cấp ủy cấp tỉnh báo cáo với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Nội chính Trung ương, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Bí thư cấp ủy cấp xã báo cáo với bí thư, ban nội chính, ban tuyên giáo và dân vận cấp ủy cấp tỉnh. So với Quy định 11 cũ, quy định mới bỏ nội dung cấp ủy cấp huyện, đồng thời thay đổi phù hợp với tên gọi Ban Tuyên giáo và Dân vận.

Tại Quy định 11 cũng nêu rõ người đứng đầu cấp ủy tiếp dân định kỳ. Cụ thể, người đứng đầu cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện tiếp dân ít nhất 1 ngày trong 1 tháng. Người đứng đầu cấp ủy cấp xã tiếp dân ít nhất 2 ngày trong 1 tháng.

Còn tại Kết luận 215, Bộ Chính trị thống nhất sửa nội dung này thành người đứng đầu cấp ủy cấp tỉnh tiếp dân ít nhất 1 ngày trong 1 tháng. Người đứng đầu cấp ủy cấp xã tiếp dân ít nhất 2 ngày trong 1 tháng.

Đồng thời bổ sung quy định căn cứ tình hình thực tế của cấp ủy, địa phương, đơn vị, người đứng đầu cấp ủy sắp xếp và thông báo công khai thời gian cố định tiếp dân trong tháng.

Bộ Chính trị thống nhất sửa đổi quy định về tổ chức thực hiện.

Theo đó, Ban Nội chính Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương tham mưu, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy định; định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần bổ sung, sửa đổi thì báo cáo Bộ Chính trị xem xét, quyết định.



Bộ Chính trị yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng các cấp quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm kết luận. Quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, bất cập, kịp thời báo cáo Bộ Chính trị qua Ban Nội chính Trung ương.