Người kể chuyện World Cup bằng nghệ thuật vỏ trứng

Ở tuổi nghỉ hưu, ông Tâm vẫn miệt mài bên bàn làm việc với những cây cọ nhỏ, mũi kéo mini và hàng trăm chiếc vỏ trứng đủ kích cỡ. Từ các loại vỏ trứng, qua đôi bàn tay khéo léo và óc sáng tạo của cựu giáo viên 75 tuổi, tất cả trở thành những tác phẩm nghệ thuật độc đáo, mang hơi thở thể thao và văn hóa toàn cầu.



Một tình yêu với bóng đá

Chào đón World Cup 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ được tổ chức tại Bắc Mỹ từ ngày 12-6 (giờ Việt Nam), ông Nguyễn Thành Tâm vừa hoàn tất bộ sưu tập 3 linh vật đại diện cho 3 quốc gia đồng chủ nhà: Nai Maple của Canada, Báo đốm Zayay của Mexico và Clutch của Mỹ.

Từ những chiếc vỏ trứng, người nghệ nhân già đang kể một câu chuyện rất khác về World Cup, với niềm đam mê, sự sáng tạo và tình yêu thể thao bền bỉ của một người Việt Nam dành cho bóng đá. Mỗi tác phẩm được tạo hình tỉ mỉ trên chất liệu mỏng manh.

Để hoàn thành 3 tác phẩm có độ chính xác cao, ông phác thảo mô hình 3D có thể hiển thị góc cạnh, chiều sâu và kết cấu. Sau khi hoàn thành bộ khung, ông gọt giũa và tô màu sắc, vẽ hoa văn, chất liệu kết dính lên bề mặt mô hình để tạo độ chân thực.

"Tôi mất 3 tuần để hoàn thành 3 linh vật với mục đích cổ động World Cup 2026. Đây là giải đấu đầu tiên mở rộng quy mô lên 48 đội, đồng thời cũng là lần đầu tiên được đồng đăng cai bởi 3 quốc gia. Sắp tới, tôi sẽ hoàn thiện 48 quốc kỳ trên vỏ trứng, thể hiện 48 đội tuyển tham gia thi đấu tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh" - ông Tâm chia sẻ.

Ông đã đồng hành cùng nhiều kỳ World Cup trước đó bằng các tác phẩm nghệ thuật riêng biệt. Năm 2010 tại Nam Phi, ông tạo hình linh vật Zakumi; năm 2014 ở Brazil là linh vật Fuleco; năm 2018 tại Nga có Zabivaka và kỳ World Cup 2022 ở Qatar là La'eeb. Qua từng kỳ World Cup, bộ sưu tập của ông như một cuốn nhật ký nghệ thuật ghi lại cảm xúc và tình yêu bóng đá suốt nhiều năm.

Kỷ lục gia tạo hình

Trước khi trở thành nghệ nhân nổi tiếng, ông Nguyễn Thành Tâm từng là giáo viên. Trong một lần nảy sinh ý tưởng tạo hình "ông già Noel" để làm giáo cụ trực quan, sinh động giảng dạy học trò, ông Tâm mày mò trên vỏ trứng và thành công cho ra đời tác phẩm đầu tiên vào năm 2002.

Sau đó, ông tiếp tục phục dựng mô hình 12 con giáp, ông Địa và ông Thần Tài. Nhận thấy vỏ trứng có thể mô phỏng, tạo nên nhiều tác phẩm có hình hài phức tạp nhưng không tốn quá nhiều kinh phí, nghệ nhân Nguyễn Thành Tâm dần dấn thân sâu hơn vào việc nghiên cứu bộ môn nghệ thuật thủ công này.

Năm 2010, ông Tâm được xác lập Kỷ lục Việt Nam với danh hiệu "Người tạo hình bằng vỏ trứng nhiều nhất". Đến nay, bộ sưu tập của ông đã vượt mốc hơn 1.000 mẫu tác phẩm, với nhiều chủ đề khác nhau, từ những nhân vật cổ tích, danh lam thắng cảnh, hình tượng văn hóa dân gian Việt Nam, nhân vật hoạt hình nổi tiếng nhất mọi thời đại, logo nhãn hàng danh tiếng thế giới, đến các biểu tượng thể thao, linh vật ở World Cup, Euro, Olympic, SEA Games….

Gìn giữ giá trị cuộc sống

Trong căn phòng trưng bày nhỏ, hàng nghìn chiếc vỏ trứng được sắp xếp cẩn thận như một thế giới nghệ thuật thu nhỏ. Với ông Tâm, mỗi chiếc vỏ trứng không chỉ là vật liệu sáng tạo mà còn mang thông điệp về sự nâng niu và gìn giữ giá trị cuộc sống.

Theo ông, nghệ thuật tạo hình bằng vỏ trứng không đơn thuần là thú vui thủ công, mà còn có ý nghĩa giáo dục rất lớn. Người thực hiện phải có tính kiên nhẫn, óc quan sát và khả năng sáng tạo. "Tôi muốn truyền cảm hứng để mọi người thấy rằng từ những điều nhỏ bé nhất vẫn có thể tạo nên giá trị đẹp đẽ" - ông Tâm nói.

Ông thổ lộ từng bị gia đình ngăn cản vì tốn nhiều công sức nhưng không mang lại giá trị kinh tế. "Không ít nhãn hàng, nhà đầu tư liên hệ với tôi để hợp tác song hầu hết đều chưa đánh giá đúng giá trị tác phẩm thủ công mỹ nghệ.

Tôi mong sớm có dịp được trưng bày, triển lãm sản phẩm của mình ở địa điểm du lịch nổi tiếng Việt Nam. Tôi sẵn sàng truyền đạt kinh nghiệm và trao đổi kỹ năng với những người đam mê bộ môn này" - nghệ nhân Nguyễn Thành Tâm kỳ vọng.

Ngoài khả năng tạo hình khéo léo từ vỏ trứng, ông Tâm còn giảng dạy âm nhạc và ngoại ngữ.



