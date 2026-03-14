Nguyễn Thị Thật thắng chặng cuối, Hitec Products-Fluid Control thống trị Cúp Biwase 2026

Sáng 14-3, Giải xe đạp nữ quốc tế Cúp Biwase lần thứ XVI khép lại sau chặng đua thứ 5 từ Vũng Tàu về Thủ Dầu Một (TP HCM) dài 122 km. Ở đích đến, Nguyễn Thị Thật tung cú nước rút mạnh mẽ để cán đích đầu tiên với thành tích 2 giờ 41 phút 52 giây, đạt tốc độ trung bình 45,22 km/h.

Kết thúc giải xe đạp nữ quốc tế Cúp Biwase lần thứ XVI

Tay đua của đội Lộc Trời An Giang vượt qua Lee Eunhee (Samyang - Hàn Quốc) và Watabe Kasuga (Biwase) để giành chiến thắng chặng. Kết quả này giúp cô tích lũy thêm 20 điểm, qua đó chính thức đoạt danh hiệu áo xanh chung cuộc với tổng cộng 84 điểm.

Nguyễn Thị Thật tiếp tục thể hiện khả năng nước rút ấn tượng

Chặng đua cuối diễn ra sôi động khi nhiều tay đua không có thứ hạng cao trên bảng tổng sắp liên tục tổ chức tấn công nhằm tìm kiếm cơ hội tại đích đến. Tuy nhiên, với cự ly không quá dài và sự kiểm soát chặt chẽ của các đội mạnh, mọi nỗ lực bứt phá đều nhanh chóng bị tốp đông kéo bắt lại.

Ở điểm sprint dọc đường khi đoàn đua đi được khoảng 65 km, với sự hỗ trợ của đồng đội đưa lên vị trí thuận lợi khi còn cách vạch 100 m, Nguyễn Thị Thật tiếp tục thể hiện khả năng nước rút ấn tượng khi vượt qua Abdulleva Shakhnoza (Uzbekistan) để giành chiến thắng, mang về thêm 5 điểm thưởng. Tay đua Nguyễn Thị Thu Mai (Lộc Trời An Giang) cán đích thứ ba tại giải thưởng dọc đường này.

Diễn biến đáng chú ý nhất của chặng là pha tấn công đơn độc của tay đua Sophie Sutton (Bikewheels.com.au - Úc) khi còn cách đích hơn 10 km. Tay đua người Úc tạo được khoảng cách gần một phút so với tốp đông. Tuy nhiên, đội đang dẫn đầu bảng tổng sắp Hitec Products–Fluid Control nhanh chóng tổ chức kéo đoàn, rút ngắn khoảng cách và bắt kịp đối thủ trước khi về đích.

Sự kiểm soát nhịp độ hiệu quả giúp đội đua Na Uy đưa đoàn đông về đích cùng nhau, qua đó bảo vệ thành công các danh hiệu đang nắm giữ.

Sau khi cán đích an toàn trong tốp đông, tay đua Komina Marina (Li Ning Star Ladies - Trung Quốc) giành danh hiệu áo chấm đỏ - nữ hoàng leo núi. Áo trắng dành cho tay đua trẻ xuất sắc nhất thuộc về Rasmussen Walther Moller Alma (Hitec Products-Fluid Control). Danh hiệu Miss Biwase do ban tổ chức bình chọn được trao cho tay đua Lâm Thị Kim Ngân (Lộc Trời An Giang).

Trên bảng tổng sắp chung cuộc, Rasmussen Walther Moller Alma bảo vệ thành công danh hiệu Áo vàng với tổng thời gian 16 giờ 37 phút 55 giây. Nguyễn Thị Thu Mai (Lộc Trời An Giang) xếp hạng nhì, kém 24 giây, trong khi Gissinger Oda Aune (Hitec Products-Fluid Control) đứng thứ ba với khoảng cách 32 giây.

Ở nội dung đồng đội, Hitec Products–Fluid Control giành chức vô địch với tổng thời gian 50 giờ 01 phút 08 giây. Đội XDS - China xếp thứ hai khi hơn 10 giây, còn đội Tập đoàn Lộc Trời An Giang đứng thứ ba, kém 2 phút 43 giây.

Sau 11 ngày tranh tài với tổng lộ trình gần 1.300 km, đoàn đua đi qua nhiều cung đường từ TP HCM, Đồng Nai lên Tây Nguyên (Lâm Đồng) rồi xuống các tuyến ven biển Khánh Hòa, mang đến nhiều thử thách về chiến thuật và thể lực cho các đội tham dự. Bên cạnh yếu tố chuyên môn, giải còn góp phần quảng bá hình ảnh thiên nhiên và văn hóa của nhiều địa phương.

Cúp Biwase lần thứ XVI đã được Liên đoàn Xe đạp Thế giới (UCI) công nhận thuộc hệ thống thi đấu quốc tế hạng 2.2, khẳng định uy tín ngày càng lớn của giải trong làng xe đạp nữ. Với lực lượng mạnh và chiến thuật hợp lý, đội Hitec Products–Fluid Control xứng đáng giành ba danh hiệu quan trọng gồm áo vàng, áo trắng và chức vô địch đồng đội,



