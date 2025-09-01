HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Nhiều "đại gia" V-League khởi đầu kém cỏi

Tường Phước

Nhiều kết quả bất ngờ đã xảy ra ở chặng đầu mùa giải V-League 2025-2026 với việc CLB Hà Nội, Hoàng Anh Gia Lai và Thanh Hóa gây thất vọng

Đều có bề dày thành tích tại V-League nhưng nhiều "đại gia" đã và đang khiến cảm xúc của người hâm mộ hụt hẫng. Lần đầu tiên kể từ năm 2016, CLB Hà Nội không tìm được chiến thắng nào trong 3 vòng đầu tiên, còn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và Thanh Hóa trở thành ứng viên rớt hạng.

Tại vòng 1, đội bóng thủ đô thất bại trước CLB Công an TP HCM, sau đó bị chia điểm trên sân nhà bởi HAGL - CLB vốn bị xem là yếu nhất giải. Chưa dừng lại ở đó, trong trận "derby thủ đô" ở vòng 3, đoàn quân của HLV Teguramori Makoto thảm bại trước CLB Công an Hà Nội. CLB Hà Nội kéo dài chuỗi trận không thắng lên con số 3, đồng thời ghi nhận khởi đầu kém cỏi nhất trong khoảng 9 năm trở lại đây.

CLB Thanh Hóa từng lập kỷ lục vô địch Cúp Quốc gia 2 mùa liên tiếp nhưng cũng lận đận khó lường vào đầu mùa giải năm nay. Sau khi chia tay HLV Popov, phong độ thi đấu của đội bóng xứ Thanh sa sút rõ rệt. Qua 3 vòng V-League đầu tiên, CLB Thanh Hóa thể hiện bộ mặt nhạt nhòa cả về đấu pháp chiến thuật lẫn sự gắn kết.

Nhiều "đại gia" V-League khởi đầu kém cỏi - Ảnh 1.

CLB Hà Nội gây thất vọng với việc khởi đầu kém cỏi ở V-League 2025-2026. (Ảnh: VFF)

Điều đáng nói, HLV Choi Won-kwon là chiến lược gia giàu kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn cao ở châu Á nhưng tỏ ra bế tắc trong việc thúc đẩy tinh thần thi đấu cho toàn đội. Các học trò của ông Choi đứng cuối bảng xếp hạng khi nhận đến 6 bàn thua, ghi chỉ 1 bàn trong 3 trận đấu cùng vỏn vẹn 1 điểm.

Thống kê cho thấy Thanh Hóa FC chưa có bộ khung thi đấu ổn định khi các trụ cột dính chấn thương hoặc không đạt thể trạng tốt nhất. Họ bắt nhịp trận đấu chậm chạp trong tâm thế phòng thủ nên dễ mất thế trận và nhận bàn thua trước từ khoảng thời gian gần cuối hiệp 1, đầu hiệp 2.

Chung cảnh ngộ, CLB HAGL bị đánh giá là ứng viên có nguy cơ rớt hạng rất cao khi đứng áp chót bảng xếp hạng với chỉ 1 điểm sau 3 vòng đấu. Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Trung Kiên trong trận hòa Hà Nội FC ở vòng 2, đội bóng phố núi thậm chí có thể trở thành CLB duy nhất toàn thua kể từ đầu mùa giải mới.

Mùa này, CLB HAGL tiếp tục sử dụng nhóm cầu thủ trẻ được đôn lên đội 1. Để tạo nên những "điểm bám" trong sơ đồ chiến thuật, HLV Lê Quang Trãi dàn trải ngoại binh ở cả 3 tuyến, gồm: trung vệ Jairo Rodrigues, tiền vệ Marciel Silva và tiền đạo Gabriel Conceicao. Tuy nhiên, vì chủ động chơi phòng ngự phản công nên HAGL trở thành đội bóng duy nhất chưa ghi bàn từ đầu giải.

Lực lượng của CLB HAGL hiện tại có trình độ chuyên môn ở mức trung bình. Thế nên, nếu không được tăng cường sắp tới, đội chủ sân Pleiku không những khó hoàn thành mục tiêu lọt vào tốp 6 chung cuộc mà còn có thể phải nhận tấm vé rớt hạng. 


V-League 2025-2026 công an hà nội tuyển Việt Nam CLB Hà Nội HLV Lê Quang Trãi
