Nhiều diễn biến đáng chú ý tại TP HCM trong ngày 22-12

TPHCM tiếp tục có người trúng độc đắc

Chiều 22-12, đại lý vé số cấp 1 Minh Nhựt (phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM) xác nhận vừa đổi thưởng cho khách hàng trúng may mắn trúng độc đắc (dãy số 717469) và an ủi nguyên cây vé số Kiên Giang (gồm 140 tờ), do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Kiên Giang mở thưởng chiều 21-12.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/xo-so-mien-nam-chieu-22-12-tphcm-va-tay-ninh-tiep-tuc-co-nguoi-trung-doc-dac-196251222141520152.htm

Vé số Kiên Giang tiếp tục trúng độc đắc và an ủi tại TPHCM. Ảnh: ĐLVS Minh Nhựt

Hàng chục người nhập viện, nghi do bánh mì

Ngày 22-12, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (phường Tam Long, TPHCM) cho biết đang tiếp nhận, điều trị hàng chục trường hợp nhập viện nghi bị ngộ độc thực phẩm, nhiều khả năng liên quan đến việc ăn bánh mì.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/hang-chuc-nguoi-o-tp-hcm-vua-phai-nhap-vien-lai-nghi-do-banh-mi-196251222113428354.htm

Diễn biến mới của vụ việc: https://nld.com.vn/dien-bien-moi-vu-hang-chuc-nguoi-o-tphcm-vua-phai-nhap-vien-lai-nghi-do-banh-mi-196251222142320366.htm

Một bệnh nhân có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm, đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Ngọc Giang

Tạm dừng Hội đồng trường công lập

Sở GD-ĐT TPHCM vừa có thông báo quan trọng liên quan công tác Hội đồng trường trong các trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn TPHCM.

Tạm dừng Hội đồng trường từ bậc mầm non đến phổ thông công lập. Ảnh: Đặng Trinh

Theo đó, các trường từ mầm non đến THPT công lập trên địa bàn toàn TP tạm dừng thực hiện các thủ tục đề nghị công nhận, kiện toàn Hội đồng trường cho đến khi có văn bản quy phạm pháp luật thay thế các quy định hiện hành hoặc hướng dẫn của cơ quan quản lý.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/vi-sao-tphcm-tam-dung-hoi-dong-truong-tu-bac-mam-non-den-pho-thong-cong-lap-196251222125349651.htm

Danh sách xe bị phạt nguội

Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM cho biết đã phạt nguội 39 phương tiện đi vào khu vực cấm đoạn đường ngang đường sắt Phạm Văn Đồng. Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/tra-cuu-xe-bi-phat-nguoi-do-chay-cat-ngang-tren-duong-pham-van-dong-19625122210353208.htm

Phòng PC08 cũng cho biết đã gửi thông báo phạt nguội 40 xe máy đi ngược chiều trên đường Đặng Thùy Trâm, phường Bình Lợi Trung. Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/tphcm-40-xe-may-nao-di-nguoc-chieu-o-duong-dang-thuy-tram-bi-ghi-hinh-196251222101944295.htm