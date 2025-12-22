HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Nhiều diễn biến đáng chú ý tại TP HCM trong ngày 22-12

Thiện An

(NLĐO)- Thông tin đáng chú ý: trúng số độc đắc, nhập viện nghi do ăn bánh mì, tạm dừng Hội đồng trường công lập, danh sách phương tiện bị phạt nguội...

TPHCM tiếp tục có người trúng độc đắc

Chiều 22-12, đại lý vé số cấp 1 Minh Nhựt (phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM) xác nhận vừa đổi thưởng cho khách hàng trúng may mắn trúng độc đắc (dãy số 717469) và an ủi nguyên cây vé số Kiên Giang (gồm 140 tờ), do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Kiên Giang mở thưởng chiều 21-12.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/xo-so-mien-nam-chieu-22-12-tphcm-va-tay-ninh-tiep-tuc-co-nguoi-trung-doc-dac-196251222141520152.htm

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 22-12: - Ảnh 1.

Vé số Kiên Giang tiếp tục trúng độc đắc và an ủi tại TPHCM. Ảnh: ĐLVS Minh Nhựt

Hàng chục người nhập viện, nghi do bánh mì

Ngày 22-12, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (phường Tam Long, TPHCM) cho biết đang tiếp nhận, điều trị hàng chục trường hợp nhập viện nghi bị ngộ độc thực phẩm, nhiều khả năng liên quan đến việc ăn bánh mì. 

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/hang-chuc-nguoi-o-tp-hcm-vua-phai-nhap-vien-lai-nghi-do-banh-mi-196251222113428354.htm

Diễn biến mới của vụ việc: https://nld.com.vn/dien-bien-moi-vu-hang-chuc-nguoi-o-tphcm-vua-phai-nhap-vien-lai-nghi-do-banh-mi-196251222142320366.htm

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 22-12: - Ảnh 2.

Một bệnh nhân có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm, đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Ngọc Giang

Tạm dừng Hội đồng trường công lập 

Sở GD-ĐT TPHCM vừa có thông báo quan trọng liên quan công tác Hội đồng trường trong các trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn TPHCM.

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 22-12: - Ảnh 3.

Tạm dừng Hội đồng trường từ bậc mầm non đến phổ thông công lập. Ảnh: Đặng Trinh

Theo đó, các trường từ mầm non đến THPT công lập trên địa bàn toàn TP tạm dừng thực hiện các thủ tục đề nghị công nhận, kiện toàn Hội đồng trường cho đến khi có văn bản quy phạm pháp luật thay thế các quy định hiện hành hoặc hướng dẫn của cơ quan quản lý.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/vi-sao-tphcm-tam-dung-hoi-dong-truong-tu-bac-mam-non-den-pho-thong-cong-lap-196251222125349651.htm

Danh sách xe bị phạt nguội 

Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM cho biết đã phạt nguội 39 phương tiện đi vào khu vực cấm đoạn đường ngang đường sắt Phạm Văn Đồng. Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/tra-cuu-xe-bi-phat-nguoi-do-chay-cat-ngang-tren-duong-pham-van-dong-19625122210353208.htm

Phòng PC08 cũng cho biết đã gửi thông báo phạt nguội 40 xe máy đi ngược chiều trên đường Đặng Thùy Trâm, phường Bình Lợi Trung. Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/tphcm-40-xe-may-nao-di-nguoc-chieu-o-duong-dang-thuy-tram-bi-ghi-hinh-196251222101944295.htm

Thông tin mới nhất về Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM



(NLĐO) – Từ ngày mai, 21-12, bộ phận điều phối Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM sẽ chính thức vận hành.

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 19-12: Ông Nguyễn Văn Được nhận thêm nhiệm vụ mới

(NLĐO) - Trong ngày 19-12, TPHCM khởi công, khánh thành hàng loạt dự án, công trình; điều động, bổ nhiệm nhiều hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường THPT

Thực hư thông tin hộ kinh doanh đóng cửa 10 năm vẫn bị truy thu thuế

(NLĐO) – Sau nhiều năm đóng cửa hộ kinh doanh, gần đây một số cá nhân bất ngờ nhận được thông báo nợ thuế từ cơ quan thuế khiến ai nấy đều tá hoả

TPHCM bánh mì vi phạm phạt nguội nhập viện
