Thời sự

Nhiều thông tin nổi bật tại TPHCM trong ngày 9-1

NGUYỄN PHAN

(NLĐO)- Trong ngày 9-1, tại TPHCM có những thông tin nổi bật như: Thành ủy trao quyết định cán bộ; tận dụng 9 khu "đất vàng" bỏ trống phục vụ Tết Bính Ngọ...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM trao quyết định về công tác cán bộ

Sáng 9-1, tại xã Dầu Tiếng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong đã trao quyết định của Thành ủy về công tác cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030.

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/pho-bi-thu-thuong-truc-thanh-uy-tphcm-trao-quyet-dinh-ve-cong-tac-can-bo-196260109100008813.htm

Nhiều thông tin nổi bật tại TPHCM trong ngày 9-1 - Ảnh 1.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong (thứ 3 từ phải qua) cùng lãnh đạo xã Dầu Tiếng và Minh Thạnh chúc mừng các cá nhân nhận quyết định

Tận dụng 9 khu "đất vàng" bỏ trống phục vụ Tết Bính Ngọ 2026

Sở Nông nghiệp và Môi trường vừa có báo cáo UBND TPHCM việc rà soát các khu đất trống ở khu vực trung tâm thành phố (quận 1, quận 3 cũ) để làm công viên, vườn hoa tạm phục vụ Tết Bính Ngọ năm 2026.

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/tphcm-tan-dung-9-khu-dat-vang-bo-trong-phuc-vu-tet-binh-ngo-2026-19626010914195574.htm

Nhiều thông tin nổi bật tại TPHCM trong ngày 9-1 - Ảnh 2.

Thăm và tặng quà gia đình chính sách ở Côn Đảo

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng lãnh đạo LĐLĐ các thành phố trực thuộc Trung ương thăm, động viên, trao quà gia đình chính sách tại Côn Đảo.

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/tham-va-tang-qua-gia-dinh-chinh-sach-o-con-dao-196260109123741339.htm

Đoàn công tác Cụm thi đua các LĐLĐ thành phố trực thuộc Trung ương dâng hương tri ân tại Côn Đảo

Sáng 9-1, trong không khí trang nghiêm và thành kính, Đoàn công tác Cụm thi đua các Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố trực thuộc Trung ương đã tổ chức lễ viếng tại Nghĩa trang Hàng Keo, Nghĩa trang Hàng Dương, Đền thờ Côn Đảo (Đặc khu Côn Đảo), tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/doan-cong-tac-cum-thi-dua-cac-ldld-thanh-pho-truc-thuoc-trung-uong-dang-huong-tri-an-tai-con-dao-196260109120718006.htm

Nhiều thông tin nổi bật tại TPHCM trong ngày 9-1 - Ảnh 4.

Đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Dương, Đặc khu Côn Đảo

"Tấm biển lạ" ở Hồ Tràm gây xôn xao mạng xã hội

Biển báo " lạ" tại một khu du lịch ở xã Hồ Tràm, TPHCM lan truyền mạnh trên mạng xã hội, thu hút hàng ngàn bình luận với nhiều suy đoán khôi hài.

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/tam-bien-la-o-ho-tram-gay-xon-xao-mang-xa-hoi-196260109140819341.htm

Nhiều thông tin nổi bật tại TPHCM trong ngày 9-1 - Ảnh 5.




