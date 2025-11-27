Nhóm công việc nào giữ vai trò "đầu kéo" trong tuyển dụng năm 2026?

Tập đoàn tư vấn tuyển dụng toàn cầu Robert Walters vừa công bố Khảo sát Lương 2026, cho thấy thị trường việc làm Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh nhân lực quyết liệt khi mức lương tiếp tục tăng và nhu cầu nhân sự liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) bùng nổ trên nhiều ngành nghề.

Báo cáo đánh giá năm 2025 là cột mốc đặc biệt của thị trường lao động Việt Nam, với các yếu tố thúc đẩy mạnh mẽ gồm: tốc độ ứng dụng AI vượt bậc, sự phát triển của năng lượng tái tạo và dòng vốn FDI duy trì đà tăng trưởng bền vững. Những biến động này buộc doanh nghiệp phải điều chỉnh lương và chính sách phúc lợi để giữ chân nhân tài.

AI, năng lượng tái tạo và sản xuất dẫn dắt nhu cầu tuyển dụng

Theo khảo sát, các ngành Công nghệ, Sản xuất, Năng lượng tái tạo và nhóm công việc liên quan đến dữ liệu – AI tiếp tục giữ vai trò "đầu kéo" trong tuyển dụng năm 2026.

Công nghệ và Chuyển đổi số: Các vị trí về AI, khoa học dữ liệu và Fintech dự kiến tăng lương 15–25%. Lập trình phần mềm tăng 5–15% tùy quy mô và địa điểm doanh nghiệp.

Thương mại và Tài chính: Doanh nghiệp ưu tiên nhân sự có tư duy chiến lược, am hiểu công nghệ và khả năng kết hợp phân tích dữ liệu trong ra quyết định kinh doanh.

Nhóm công việc Thương mại và Tài chính dự báo sẽ có nhu cầu tuyển dụng lớn trong năm 2026

Sản xuất và Kỹ thuật: Nhu cầu tăng mạnh nhờ sự mở rộng của các dự án năng lượng tái tạo theo Quy hoạch điện VIII, cùng xu hướng tự động hóa và chuyển dịch chuỗi sản xuất toàn cầu vào Việt Nam.

Chuỗi cung ứng: Doanh nghiệp cần những nhà hoạch định có khả năng xử lý rủi ro, tối ưu quy trình bằng phân tích dữ liệu.

Pháp lý và Nhân sự: Yêu cầu mới đặt ra là khả năng "đồng hành chiến lược" với doanh nghiệp, tập trung vào quản trị nhân sự bằng dữ liệu, tuân thủ và bảo mật trong môi trường ứng dụng AI.

Doanh nghiệp cần chiến lược mới để giữ chân nhân tài

Giám đốc điều hành Robert Walters Việt Nam Phạm Tuấn Phúc, cho rằng cạnh tranh tuyển dụng ngày càng gay gắt đòi hỏi doanh nghiệp phải đầu tư nhiều hơn vào thương hiệu nhà tuyển dụng, đặc biệt là tính bền vững, văn hóa và tác động xã hội.

"Bên cạnh lương thưởng, các phúc lợi phi tài chính, sự linh hoạt trong công việc và lộ trình sự nghiệp minh bạch đang trở thành yếu tố then chốt giữ chân nhân tài" - ông Phúc nói.

Báo cáo cũng cảnh báo rằng trước sự bùng nổ nhu cầu nhân lực AI, giáo dục và đào tạo cần đổi mới nhanh hơn, chú trọng thực hành, kỹ năng số và tư duy phân tích để đáp ứng tốc độ phát triển công nghệ.