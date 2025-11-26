HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Gỡ vướng tuyển dụng khu vực công

Bài và ảnh: GIANG NAM

Việc tổng rà soát quy định về tuyển dụng và vị trí việc làm trong khu vực công được kỳ vọng sẽ giúp hệ thống công vụ vận hành hiệu quả, sát thực tế

Bộ Nội vụ vừa cho biết sẽ tiến hành tổng rà soát toàn bộ quy định liên quan việc tuyển dụng và vị trí việc làm trong khu vực công. Đây là động thái được đánh giá cần thiết khi nhiều bất cập đã được chỉ ra, nhất là trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động với nhiều yêu cầu mới về quản trị nhân lực.

Cần người nhưng khó tuyển

Trong hệ thống cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, việc xây dựng vị trí việc làm được kỳ vọng là "chìa khóa" để tinh gọn bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ, tuyển dụng đúng người - đúng việc. Dù vậy, nhiều địa phương, đơn vị phản ánh việc này đôi khi còn hình thức, thiếu cập nhật, chưa bám sát nhu cầu thực tế. Không ít nơi vẫn xây dựng danh mục vị trí việc làm theo hướng "an toàn", duy trì biên chế cũ hoặc phân chia quá chi tiết khiến việc bố trí, tuyển dụng gặp khó khăn.

Một số địa phương cho biết việc duyệt vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế còn mất nhiều thời gian, gây ách tắc trong tuyển dụng, nhất là ở lĩnh vực giáo dục và y tế - vốn thường biến động về nhu cầu nhân sự. Chẳng hạn với ngành y tế, nhiều bệnh viện hạng I, II thiếu bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên nhưng hồ sơ xin bổ sung vị trí việc làm kéo dài, ảnh hưởng đến việc cung cấp dịch vụ, tăng áp lực lên đội ngũ hiện hữu.

Trong khi đó, nhiều bạn trẻ phản ánh "cửa" vào khu vực công vẫn hẹp. Đỗ Ngọc Ánh, cựu sinh viên luật, cho biết đã nộp hồ sơ thi tuyển công chức nghiệp vụ kiểm sát tại một tỉnh miền Trung. Cô nhận xét các quy định thi tuyển, xét tuyển còn chung chung, thiếu cơ chế để thu hút người giỏi. "Tôi đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn nhưng vẫn thấy thiếu tự tin vì thủ tục phức tạp và khó đoán" - cô bày tỏ.

Theo phản ánh của một số đơn vị sự nghiệp công lập, nhiều ứng viên có năng lực nhưng không trúng tuyển, thậm chí không đủ điều kiện nộp hồ sơ vì trình độ, kinh nghiệm "không khớp vị trí" theo danh mục được phê duyệt, trong khi các đơn vị này lại rất cần.

TS Nguyễn Thụy Vũ, Viện trưởng Viện Đào tạo và Nâng cao TP HCM, cho rằng việc phụ thuộc quá nhiều vào danh mục vị trí việc làm khiến quy trình tuyển dụng trở nên cứng nhắc, thiếu linh hoạt. "Trong khi thị trường lao động ngoài nhà nước thay đổi rất nhanh thì khu vực công lại bị ràng buộc bởi những khung mô tả công việc lỗi thời. Điều này cản trở khả năng thu hút nhân lực chất lượng cao, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ, dữ liệu, kinh tế số" - TS Vũ nhấn mạnh.

Gỡ vướng tuyển dụng khu vực công - Ảnh 1.

Nhiều vị trí việc làm ở khu vực công vẫn bị ràng buộc bởi tiêu chuẩn chức danh, chỉ tiêu biên chế...

Luật sư Nguyễn Minh Tâm, Đoàn Luật sư TP HCM, nhận định một số quy định hiện hành chưa làm rõ khung năng lực vị trí công việc, dẫn đến mỗi nơi hiểu mỗi kiểu. Đơn vị sự nghiệp công lập cần tuyển người làm công nghệ lại chỉ có vị trí "chuyên viên tổng hợp"; nơi cần làm truyền thông lại không có vị trí tương ứng trong danh mục. Cách tiếp cận này không còn phù hợp trong bối cảnh quản trị công hiện đại.

Luật sư Tâm đánh giá: "Tình trạng "có vị trí nhưng không tuyển được, có nhu cầu nhưng không có vị trí" phản ánh lỗ hổng của hệ thống pháp lý và tư duy quản lý nhân sự công. Do đó, cần rà soát toàn diện các quy định liên quan, thay vì chỉ sửa đổi một vài khâu".

Tạo bước đột phá

Những bất cập vừa nêu đặt ra yêu cầu cấp thiết cần phải rà soát toàn bộ cơ chế về vị trí việc làm để gỡ vướng trong việc tuyển dụng, giúp hệ thống công vụ vận hành hiệu quả, sát thực tế và có sức cạnh tranh.

Theo TS Nguyễn Thụy Vũ, quyết định tổng rà soát toàn bộ quy định liên quan việc tuyển dụng và vị trí việc làm trong khu vực công của Bộ Nội vụ là đúng thời điểm. Trong đó, cần thay đổi tư duy từ quản lý theo ngạch, bậc sang quản lý dựa trên năng lực và hiệu quả công việc. "Nếu chỉ điều chỉnh thủ tục mà không thay đổi tư duy, khu vực công vẫn khó thu hút nhân lực chất lượng cao" - TS Vũ nhìn nhận.

Nhiều ý kiến cho rằng danh mục vị trí việc làm cần được xây dựng theo nguyên tắc khoa học, dựa trên khối lượng công việc, chức năng thực tế và định hướng phát triển của cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, cần phải linh hoạt cập nhật thường xuyên, nhất là với các lĩnh vực biến động nhu cầu nhân lực nhanh như y tế, giáo dục, công nghệ thông tin... Vị trí việc làm cần gắn với khung năng lực rõ ràng: mô tả công việc, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ năng; phương thức đánh giá minh bạch, bảo đảm tuyển dụng đúng người - đúng việc, trả lương theo hiệu quả thực tế.

TS Trương Quốc Việt, chuyên gia hành chính công, góp ý cơ chế tuyển dụng cần mở rộng để cạnh tranh, kể cả với ứng viên từ khu vực tư nhân. "Một số vị trí đòi hỏi chuyên môn cao nên cần áp dụng hợp đồng theo năng lực, trả lương theo chất lượng công việc, thay vì dựa hoàn toàn vào ngạch - bậc truyền thống" - ông nhìn nhận.

Theo TS Việt, công nghệ số đang là công cụ quan trọng để quản lý vị trí việc làm và tuyển dụng. Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia cần số hóa, liên thông giữa các bộ, ngành, địa phương, giúp duyệt hồ sơ nhanh chóng, minh bạch, hạn chế tình trạng "mỗi nơi một kiểu". Việc rà soát phải đi kèm trách nhiệm giải trình của người đứng đầu cơ quan, đơn vị để bảo đảm bộ máy tinh gọn, hiệu quả.

Động thái của Bộ Nội vụ được kỳ vọng tạo bước đột phá trong cải cách công vụ, mở ra cơ hội cho nhiều ứng viên, nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới. 

Phó Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Văn Thọ vừa yêu cầu Sở Nội vụ đẩy nhanh quá trình đánh giá vị trí việc làm và sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, sớm hoàn thành việc kiện toàn nhân sự cấp xã; bảo đảm tổ chức bộ máy phải ổn định, hiệu lực, hiệu quả và gắn chất lượng cán bộ, công chức với từng vị trí việc làm.


Tin liên quan

Khu vực công linh hoạt thích nghi sự thay đổi

Khu vực công linh hoạt thích nghi sự thay đổi

Nhiều chuyên gia cho rằng cần áp dụng chế độ làm việc linh hoạt đối với khu vực công, kể cả hình thức làm việc từ xa, nhất là trong các lĩnh vực có thể số hóa

Nhân tài khu vực công: Vì sao vẫn khó thu hút?

(NLĐO) - Những thách thức trong thu hút và giữ chân nhân tài khu vực công đặt ra yêu cầu cấp bách về việc cải thiện chính sách nhân sự

Đột phá tuyển dụng nhân sự vào khu vực công

Mở rộng tuyển dụng, môi trường làm việc cởi mở, đãi ngộ xứng đáng để khu vực công thu hút và giữ chân nhân tài

Bộ Nội vụ ngành y tế chính quyền địa phương thi tuyển công chức thị trường lao động thu hút nhân lực chất lượng cao lĩnh vực công nghệ quản lý nhân sự nguồn nhân lực đào tạo nghề công nghệ thông tin Cơ sở dữ liệu kiện toàn nhân sự
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo