Những cái tên vào vòng đề cử Giải Mai Vàng 31

Vòng đề cử Giải Mai Vàng 31 - 2025, từ ngày 15-9 cho đến nay, đã ghi nhận những kết quả bước đầu. Từ những đề cử của bạn đọc, có thể nhận ra một bức tranh phong phú của đời sống nghệ thuật, phản ánh thẩm mỹ đa tầng và sự quan tâm rộng mở của công chúng.

Đa thế hệ - đa phong cách - đa sân khấu

Kịch nói có các gương mặt: B B Trần, Hoàng Hải, Đình Toàn, Quang Thảo. Đây là nhóm diễn viên hoạt động mạnh trên các sân khấu kịch. Sự đa dạng vai diễn - từ chính kịch đến hài tính cách - giúp họ nhận được nhiều lượt đề cử.

Cải lương - nghệ thuật truyền thống có các nam nghệ sĩ: Kim Tử Long, Võ Minh Lâm, Vũ Luân, Nguyễn Hùng Vương, Hoàng Hải. Lực lượng nghệ sĩ trụ cột đưa sân khấu truyền thống trở lại với khán giả trẻ. Năm 2025, các nghệ sĩ cải lương ghi dấu ở hàng loạt dự án lớn: "Hàn Mặc Tử", "Bức ngôn đồ Đại Việt", "Tiếng hò sông Hậu", "Câu thơ yên ngựa"…

Lực lượng mới đang lên gồm có: Trương Hạ - một gương mặt trẻ nhận được chú ý nhờ nỗ lực làm mới hình tượng trên sân khấu và phim ảnh; Trọng Nhân - kép trẻ của sân khấu Huỳnh Long có nhiều vai diễn hay. Điều đáng chú ý danh sách này cho thấy công chúng vẫn đề cao nghệ thuật biểu diễn thực lực, dù là kịch nói, cải lương hay truyền hình.

Đỗ Nhật Hoàng (trái), Steven Nguyễn (phải) được đề cử cho hạng mục “Nam diễn viên điện ảnh, truyền hình” từ thành công của bộ phim “Mưa đỏ” (Ảnh: DUY PHÚ)

Nhóm nữ diễn viên năm nay được đề xuất khá cân bằng giữa cải lương - kịch nói - hài. Nghệ sĩ Tú Sương, Quế Trân, Bình Tinh, Võ Ngọc Quyền mỗi người một bản sắc. Năm 2025 chứng kiến sự nổi bật của các vở diễn dành cho nữ giới, tạo điều kiện để họ tỏa sáng. Hai nghệ sĩ Vân Hà và Thanh Thủy - đại diện cho thế hệ nghệ sĩ đi trước ghi dấu bằng những vai diễn nội lực. Hai nghệ sĩ: Lâm Vỹ Dạ, Việt Hương vẫn duy trì sức hút lớn, không chỉ qua gameshow mà còn ở các chương trình thiện nguyện, các dự án sân khấu mới. Tín hiệu đáng mừng của sân khấu phía Nam đang có sự trở lại mạnh mẽ của đào thương, đào lẳng cải lương - minh chứng một lần nữa cho việc khán giả trẻ đang quay về với giá trị truyền thống.

Tính giải trí và sáng tạo được đề cao

Nhóm đề cử "Diễn viên hài" cho thấy công chúng đang hướng đến những gương mặt có năng lực biến hóa, hoạt động mạnh cả trên sân khấu lẫn nền tảng số. Duy Khánh Zhou Zhou, B Trần được xem là đại diện thế hệ trẻ linh hoạt, nắm bắt xu hướng nhanh, tạo ra ngôn ngữ hài mới. Lâm Vỹ Dạ tiếp tục là "nữ hoàng rating" trong các chương trình giải trí. Quang Thảo, Quốc Thịnh, Tự Long giữ vững chất hài duyên dáng, tinh tế của sân khấu truyền thống. Lê Dương Bảo Lâm giàu tiềm năng, mang hơi thở gen Z vào sân khấu hài.

Xu hướng chung của hài Việt năm 2025 nghiêng về các dạng thức hài tình huống, hài kịch tính, đòi hỏi diễn viên kỹ thuật cao và khả năng tiết chế cảm xúc, thay vì chỉ gây cười bằng tiếng ồn.

Nở rộ các dự án xã hội hóa

Vở "Hồ Nguyệt Cô hóa cáo" (Sân khấu Thiên Long) - một dự án cải lương kinh điển được làm mới với ngôn ngữ dàn dựng trẻ trung. "Nơi kết thúc bắt đầu" (Sân khấu Thiên Đăng) - một tác phẩm tâm lý đương đại với cấu trúc kịch chặt chẽ, nhiều thông điệp xã hội. "Dưới bóng giai nhân" của Sân khấu IDECAF tiếp tục tạo dấu ấn với chất lượng dàn dựng và diễn xuất trong một vở diễn cảm tác từ Truyện Kiều của Nguyễn Du.

"Nguyễn Văn Cừ - tuổi trẻ chí lớn" vở diễn của Nhà hát Chèo Quân đội gây tiếng vang nhờ tái hiện chân dung nhà lãnh đạo trẻ tuổi bằng ngôn ngữ chèo đầy hấp lực. "Cầu dừa đủ xài" (Sân khấu Trương Hùng Minh), "Câu thơ yên ngựa" (Sân khấu Cải lương Mới Đại Việt), "Đảo hoa hậu" (Nhà hát Thanh Niên) - 3 dự án xã hội hóa, thu hút đông khán giả trẻ. "Hàn Mặc Tử" (Sân khấu Vũ Luân), "Một mối tình" (Sân khấu mới) là 2 vở lấy chất liệu văn học khẳng định xu hướng đưa thi ca và đời sống danh nhân lên sân khấu.

Những đề cử ở các lĩnh vực còn lại

- Phim điện ảnh: "Mưa đỏ", "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu", "Tử chiến trên không", "Nhà gia tiên", "Tay anh giữ một vì sao".

- Nam diễn viên điện ảnh, truyền hình: Steven Nguyễn phim "Mưa đỏ", Võ Cảnh phim "Cô đừng hòng thoát khỏi tôi", Đỗ Nhật Hoàng phim "Mưa đỏ", Lê Hoàng Long phim "Mưa đỏ", Trần Ngọc Vàng phim "Tử chiến trên không", Nguyễn Phương Nam phim "Mưa đỏ", Nguyễn Đình Khang phim "Mưa đỏ", Lâm Thanh Nhã phim "Mưa đỏ", Trần Gia Huy phim "Mưa đỏ", Liên Bỉnh Phát phim "Bác sĩ tha hương".

- Nữ diễn viên điện ảnh, truyền hình: Thúy Ngân phim "Cô đừng hòng thoát khỏi tôi", Lê Hạ Anh phim "Mưa đỏ", Băng Di phim "Cục vàng của ngoại", Đinh Ngọc Diệp phim "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu", Bích Ngọc phim "Hạnh phúc bị đánh cắp" phần 2, Ngọc Xuân phim "Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn", Đàm Phương Linh phim "Chiếc vòng ngọc bích", Việt Hương phim "Cục vàng của ngoại", Nguyễn Cao Kỳ Duyên phim "Bộ tứ báo thủ", Trâm Anh phim "Tử chiến trên không".

Lĩnh vực âm nhạc:

- Nam ca sĩ: Bùi Công Nam với các ca khúc "Những ngày trời bao la", "Tiến hay lùi", "Chúa tể"; SOOBIN với ca khúc "Mục hạ vô nhân"; Tăng Phúc "Đừng chờ anh nữa", "Tình đầu", "Anh sẽ nhớ mãi"; S.T Sơn Thạch "Bầu trời này có em", "Let it rain"; Quang Hùng MasterD "Thả anh ra"; Dương Domic "Không thời gian"; Jun Phạm "Nhẹ tựa khói sương", "Sơn thủy khúc", "Bất tuyệt thao thao"; Rhyder "Sau cơn suy"; (S)Trong Trọng Hiếu "Kho báu"; Gemini Hùng Huỳnh "Bâng quơ"; Thanh Duy "Tinh tú cầu"; Nguyễn Hùng "Còn gì đẹp hơn"; Kay Trần "Đường vào tim em"; HIEUTHUHAI "Nước mắt cá sấu"; Duy Khánh Zhou Zhou "Mưa sa mạc"; Erik "Dù cho tận thế"; Neko Lê "Si"; Quốc Thiên " Kẻ say tình"; Sơn Tùng M-TP "Khuôn mặt đáng thương", "Đừng làm trái tim anh đau"; Captainboy "Ừ thì chia tay", "Giá mà anh", "Chân thành"; Đức Phúc "Chăm em một đời"; Tăng Duy Tân "Em chỉ là"; Pháp Kiều "Cho em đi"; KARIK "Bạn đời".

- Nữ ca sĩ: Trang Pháp với ca khúc "Mãi là người Việt Nam", "Bê tráp"; Phương Mỹ Chi "Nhà còn thương em mà", "Ếch ngoài đáy giếng"; Hòa Minzy "Bắc Bling", "Nỗi đau giữa hòa bình"; Tóc Tiên "Đậm đà"; Thiều Bảo Trâm "Không lời"; Bùi Lan Hương "Nữ hoàng", "Từ chối nhẹ nhàng thôi"; LyHan "Rơi tự do"; Mỹ Tâm "Giai điệu tự hào"; Nhật Kim Anh "Cát bụi dần tan trôi"; Phùng Khánh Linh "Em đau"; Dương Hoàng Yến "Tổ quốc trong ánh mặt trời"; Juky San "Người đầu tiên"; Bích Phương "Bùa yêu"; Mỹ Mỹ "Em sẽ cười tươi ngày anh cưới"; Min "Chẳng phải tình đầu sao đau đến thế"; Ái Phương "Yêu nhau bây giờ".

- Nhóm hát: Nhà Chín Muồi với ca khúc "Mưa trên phố Huế", "Lock down"; BOF "No Fair"; MOPIUS "Bản thiết kế", "Làn ưu tiên"; Nhà Xương Rồng "Áo mùa đông", "Dẫu có lỗi lầm"; LUNAS "Moonlight"; Nhà Trẻ "Đào liễu"; Nhà Sao Sáng "Trống cơm".

- Ca khúc: "Mãi là người Việt Nam"; "Người Việt"; "Không thời gian"; "Kho báu"; "Bầu trời này có em"; "Còn gì đẹp hơn"; "Nhẹ tựa khói sương"; "Những ngày trời bao la"; "Mất kết nối"; "Dancing in the dark"; "Tiến hay lùi"; "Sơn Thủy khúc"; "Bắc Bling"; "Lockdown"; "Đừng chờ anh nữa"; "Nhà còn thương em mà"; "Ai cũng phải lớn"…

- MV: "Sơn thủy khúc"; "Mục hạ vô nhân"; "Dancing in the dark"; "Nhẹ tựa khói sương"; "Si"; "Kho báu"; "Giữ anh cho ngày hôm qua"; "Bầu trời này có em"; "Bắc Bling"; "Sau cơn suy"; "Những ngày trời bao la"; "Mãi là người Việt Nam"; "Người Việt"; "Không thời gian"; "Còn gì đẹp hơn"…

Những năm gần đây đặc biệt ghi nhận những chương trình - vở diễn mang tính chính luận, lịch sử, đại đoàn kết. Các đề xuất năm nay gồm: "Concert Tổ quốc trong tim" - một chương trình âm nhạc giàu tự hào dân tộc; "Bước vào kỷ nguyên mới" (HTV) - chương trình truyền hình chính luận - thời sự phản ánh khát vọng đổi mới của đất nước; "Đồng chí" (Hội Sân khấu TP HCM) - vở diễn sân khấu chính luận gây tiếng vang bởi cách thể hiện giản dị mà sâu sắc.

Hạng mục "Phim truyền hình", loạt bộ phim ăn khách, tạo nhiều thảo luận trên mạng xã hội như: "Cô đừng hòng thoát khỏi tôi", "Hạnh phúc bị đánh cắp" phần 2, "Cuộc chiến hạ lưu", "Duyên", "Bác sĩ tha hương", "Chiếc vòng ngọc bích", "Gió ngang khoảng trời xanh", "Mẹ biển"... được đề cử. Hạng mục "Chương trình truyền hình - nền tảng số" ghi nhận sự bứt phá của nhiều màu sắc giải trí mới. Các chương trình được chú ý gồm: "Gia đình haha", "Chiến sĩ quả cảm", "Tân binh toàn năng 2025", "Anh trai say hi" mùa 2, "Bố ơi! mình đi đâu thế" 2025, "Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân" mùa 3, "2 ngày 1 đêm", "Mái ấm gia đình Việt", "Em xinh say hi", "Running Man Vietnam - Chạy ngay đi" mùa 3, "Ai là ai?"...



