Thời sự

Những thông tin nổi bật tại TPHCM trong ngày 27-4

Thiện An

(NLĐO) - Chiều 27-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với lãnh đạo chủ chốt TPHCM; sáng cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đến thăm công nhân TPHCM

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM

Chiều 27-4, tại TPHCM, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM. 

Tham dự buổi làm việc còn có các Ủy viên Bộ Chính trị: ông Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; ông Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-dang-lam-viec-voi-ban-thuong-vu-thanh-uy-tphcm-196260427142323905.htm

Thông tin nổi bật TPHCM ngày 27-4: - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM chiều 27-4; Ảnh: PHAN ANH

TPHCM tiên phong bứt phá toàn diện

TPHCM không chỉ gánh vác trọng trách đầu tàu kinh tế mà còn mang sứ mệnh là "phòng thí nghiệm" thể chế, nơi tiên phong bứt phá để bước vào kỷ nguyên mới

Sự bứt phá của TPHCM trong giai đoạn mới không chỉ dựa vào quy mô GRDP mà còn phải đến từ những đột phá pháp lý vượt trội và năng lực thực thi mạnh mẽ của bộ máy chính quyền. 

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/tp-hcm-tien-phong-but-pha-toan-dien-196260426190809682.htm

Thông tin nổi bật TPHCM ngày 27-4: - Ảnh 2.

TPHCM được kỳ vọng phát triển nhanh chóng, bền vững. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Những chỉ đạo đáng chú ý của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về đời sống công nhân TPHCM

Phát biểu tại Chương trình Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo TPHCM thăm và tặng quà cho đoàn viên Công đoàn, người lao động TPHCM ngày 27-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh trách nhiệm chăm lo cho công nhân, người lao động.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/nhung-chi-dao-dang-chu-y-cua-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-ve-doi-song-cong-nhan-tphcm-196260427155959657.htm

Thông tin nổi bật TPHCM ngày 27-4: - Ảnh 3.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo nhiều nội dung liên quan đến người lao động TPHCM

2.400 tỉ đồng đến tay người bàn giao đất

Sở Nông nghiệp và Môi trường vừa báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công các dự án được giao vốn bồi thường năm 2025, năm 2026. Theo đó, tổng vốn bồi thường năm 2025 là 61.501 tỉ đồng cho 261 dự án. Tính tới thời điểm hiện nay, các chủ đầu tư đã giải ngân 56.123 tỉ đồng, đạt tỉ lệ 91,3%.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/tphcm-2400-ti-dong-den-tay-nguoi-ban-giao-dat-196260427104219099.htm

Thông tin nổi bật TPHCM ngày 27-4: - Ảnh 4.

Mặt bằng dự án Vành đai 2 TP HCM, đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa - quốc lộ 1 (đoạn 3)

"Cú đấm thép" của Công an TPHCM khiến tội phạm khiếp sợ

Công an TPHCM cho biết thời gian qua lực lượng cảnh sát hình sự đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, chủ động đấu tranh, trấn áp tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/cu-dam-thep-cua-cong-an-tphcm-khien-toi-pham-khiep-so-196260427141634326.htm

Thông tin nổi bật TPHCM ngày 27-4: - Ảnh 5.

Công an TPHCM ra quân trấn áp tội phạm


 

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 26-4: Biển Vũng Tàu tấp nập; chủ công ty Mai Xuân Thành bị bắt

(NLĐO) - Trong ngày 26-4, TPHCM long trọng tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Công an bắt vợ chồng chủ Công ty Nông sản Mai Xuân Thành; biển Vũng Tàu tấp nập người

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 25-4: Dự án giao thông 10.000 tỉ; Xử phạt 2 người đốt rác

(NLĐO) - TPHCM trao giấy chứng nhận đầu tư cho 4 dự án công nghệ cao chiến lược; Bắt kẻ lừa đảo lấy vé số của người già... là những thông tin nổi bật khác

Báo in ngày 24-4: Dân số hôm nay - nguồn nhân lực ngày mai

(NLĐO) - Xe buýt miễn phí: Làm sao cạnh tranh với xe cá nhân?; U17 Việt Nam trước cơ hội lịch sử… là những thông tin đáng chú ý khác

