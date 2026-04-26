Thời sự

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 26-4: Biển Vũng Tàu tấp nập; chủ công ty Mai Xuân Thành bị bắt

Thiện An

(NLĐO) - Trong ngày 26-4, TPHCM long trọng tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Công an bắt vợ chồng chủ Công ty Nông sản Mai Xuân Thành; biển Vũng Tàu tấp nập người

TPHCM long trọng tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng 26-4 (nhằm ngày 10-3 âm lịch), tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng, Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc (phường Long Bình, TPHCM), Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại TPHCM

Biển Vũng Tàu tấp nập, đua nhau check-in công viên ven biển

Sáng 26-4, ngay từ sáng sớm các bãi biển tại phường Vũng Tàu (TPHCM) đã nhộn nhịp du khách. Từng đoàn người từ TPHCM, Đồng Nai và nhiều tỉnh, thành lân cận đổ về vui chơi, tắm biển, tận hưởng kỳ nghỉ ngắn ngày bên bờ biển. 

Biển Vũng Tàu đông nghẹt người trong ngày 26-4

Công an bắt vợ chồng bà chủ Công ty Nông sản Mai Xuân Thành

Ngày 26-4, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM cho biết đã thi hành lệnh bắt để tạm giam Trần Thị Như Hảo (SN 1999) và chồng là Nguyễn Trọng Anh (SN 1995) về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Công an TPHCM thi hành lệnh bắt vợ chồng bà chủ Công ty Nông sản Mai Xuân Thành

Nhà sách Cá Chép khép lại sau 13 năm hoạt động

Cơ sở cuối cùng của Nhà sách Cá Chép tại đường Võ Văn Tần (phường Xuân Hòa, TPHCM) sẽ chính thức đóng cửa sau hơn 13 năm hoạt động, khép lại hành trình của một địa chỉ quen thuộc với nhiều người yêu sách tại thành phố.

Nhiều độc giả tiếc nuối khi Nhà sách Cá Chép chuẩn bị khép lại sau hơn 13 năm hoạt động

Phường Bà Rịa nhất toàn đoàn giải Việt dã vô địch TPHCM 2026

Gần 2.000 VĐV thuộc 168 phường, xã và đặc khu, các CLB điền kinh, lực lượng vũ trang chính quy và dân quân tự vệ trên địa bàn thành phố đã về tham dự Giải Việt dã vô địch TPHCM năm 2026, diễn ra sáng 26-4 trước Nhà hát thành phố và các trục đường chính thuộc khu vực trung tâm thành phố.

Vận động viên Lê Thị Hà (phường Bà Rịa) về nhất cự ly 5 km dành cho nữ thanh niên các phường xã và đặc khu


 

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 25-4: Dự án giao thông 10.000 tỉ; Xử phạt 2 người đốt rác

(NLĐO) - TPHCM trao giấy chứng nhận đầu tư cho 4 dự án công nghệ cao chiến lược; Bắt kẻ lừa đảo lấy vé số của người già... là những thông tin nổi bật khác

