Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 26-4: Biển Vũng Tàu tấp nập; chủ công ty Mai Xuân Thành bị bắt

TPHCM long trọng tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng 26-4 (nhằm ngày 10-3 âm lịch), tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng, Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc (phường Long Bình, TPHCM), Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/tphcm-long-trong-to-chuc-le-gio-to-hung-vuong-196260426121000677.htm

Biển Vũng Tàu tấp nập, đua nhau check-in công viên ven biển

Sáng 26-4, ngay từ sáng sớm các bãi biển tại phường Vũng Tàu (TPHCM) đã nhộn nhịp du khách. Từng đoàn người từ TPHCM, Đồng Nai và nhiều tỉnh, thành lân cận đổ về vui chơi, tắm biển, tận hưởng kỳ nghỉ ngắn ngày bên bờ biển.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/bien-vung-tau-tap-nap-dua-nhau-check-in-cong-vien-ven-bien-196260426104110346.htm

Công an bắt vợ chồng bà chủ Công ty Nông sản Mai Xuân Thành

Ngày 26-4, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM cho biết đã thi hành lệnh bắt để tạm giam Trần Thị Như Hảo (SN 1999) và chồng là Nguyễn Trọng Anh (SN 1995) về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/cong-an-tphcm-bat-vo-chong-ba-chu-cong-ty-nong-san-mai-xuan-thanh-196260426110900862.htm#img-lightbox-1

Nhà sách Cá Chép khép lại sau 13 năm hoạt động

Cơ sở cuối cùng của Nhà sách Cá Chép tại đường Võ Văn Tần (phường Xuân Hòa, TPHCM) sẽ chính thức đóng cửa sau hơn 13 năm hoạt động, khép lại hành trình của một địa chỉ quen thuộc với nhiều người yêu sách tại thành phố.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/nha-sach-ca-chep-khep-lai-sau-13-nam-hoat-dong-196260426120646446.htm

Phường Bà Rịa nhất toàn đoàn giải Việt dã vô địch TPHCM 2026

Gần 2.000 VĐV thuộc 168 phường, xã và đặc khu, các CLB điền kinh, lực lượng vũ trang chính quy và dân quân tự vệ trên địa bàn thành phố đã về tham dự Giải Việt dã vô địch TPHCM năm 2026, diễn ra sáng 26-4 trước Nhà hát thành phố và các trục đường chính thuộc khu vực trung tâm thành phố.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/phuong-ba-ria-nhat-toan-doan-giai-viet-da-vo-dich-tphcm-2026-196260426104640873.htm

