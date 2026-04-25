Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 25-4: Dự án giao thông 10.000 tỉ; Xử phạt 2 người đốt rác

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 25-4: Dự án giao thông 10.000 tỉ; Xử phạt 2 người đốt rác

NGUYỄN PHAN

(NLĐO) - TPHCM trao giấy chứng nhận đầu tư cho 4 dự án công nghệ cao chiến lược; Bắt kẻ lừa đảo lấy vé số của người già... là những thông tin nổi bật khác

Xanh đô thị, mát tinh thần: Những "điểm hẹn xanh" của người dân

Tại nhiều công viên trên địa bàn TPHCM, hình ảnh người dân tìm đến những không gian xanh để tập thể dục, vui chơi, trò chuyện trở nên ngày càng phổ biến cho thấy nhu cầu tìm về những "lá phổi xanh" giữa lòng đô thị đang gia tăng rõ rệt.

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/stories/xanh-do-thi-mat-tinh-than-nhung-diem-hen-xanh-cua-nguoi-dan-tphcm-196260424015850184.htm

TPHCM có thông tin nổi bật gì trong ngày 25-4 - Ảnh 1.

Người dân TPHCM hăng hái tập thể dục ở công viên

TPHCM trao giấy chứng nhận đầu tư cho 4 dự án công nghệ cao chiến lược

Ngày 25-4, tại trụ sở UBND TPHCM đã diễn ra Lễ trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 4 dự án công nghệ cao chiến lược.

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/tphcm-trao-giay-chung-nhan-dau-tu-cho-4-du-an-cong-nghe-cao-chien-luoc-196260425123608585.htm

TPHCM có thông tin nổi bật gì trong ngày 25-4 - Ảnh 2.

Lễ trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 4 dự án công nghệ cao chiến lược tại UBND TPHCM sáng 25-4

TPHCM: Dự án 10.000 tỉ đồng giảm kẹt xe khu vực Hàng Xanh - Bình Triệu

Sở Tài chính TPHCM vừa có báo cáo gửi UBND TP về đề xuất đầu tư dự án cải tạo hạ tầng giao thông khu vực Hàng Xanh - Bình Triệu theo phương thức đối tác công tư (PPP), với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 10.200 tỉ đồng.

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/tphcm-du-an-10000-ti-dong-giam-ket-xe-khu-vuc-hang-xanh-binh-trieu-196260425175317484.htm

TPHCM có thông tin nổi bật gì trong ngày 25-4 - Ảnh 3.

Khu vực từ ngã tư Hàng Xanh đến cầu Bình Triệu thường xuyên ùn ứ

TPHCM: Xử phạt 2 người đốt rác gây ô nhiễm

UBND xã Tân Nhựt (thuộc huyện Bình Chánh trước đây), TPHCM cho biết vừa phát hiện, xử lý 2 trường hợp tự ý đốt rác và phế liệu trên địa bàn, mỗi trường hợp bị xử phạt hành chính 3,5 triệu đồng. Đây là hành vi không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy lan, ảnh hưởng trực tiếp đến khu dân cư xung quanh.

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/tphcm-xu-phat-2-nguoi-dot-rac-gay-o-nhiem-19626042516191424.htm

Cửa ngõ phía Đông - Tây TPHCM ùn tắc trong ngày đầu nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương

Chiều 25-4, ngày đầu kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương (10-3 Âm lịch), cửa ngõ phía Đông và phía Tây TPHCM xảy ra ùn tắc giao thông do người dân bắt đầu rời thành phố, xe container chở hàng vào các cảng tăng.

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/cua-ngo-phia-dong-tay-tphcm-un-tac-trong-ngay-dau-nghi-gio-to-hung-vuong-196260425133834065.htm

TPHCM có thông tin nổi bật gì trong ngày 25-4 - Ảnh 4.

Đoạn nút giao An Phú, lối vào cao tốc TPHCM - Long Thành dù đông nhưng tương đối dễ thở.

CLIP: Giao thông ùn ứ ở đường Nguyễn Văn Linh, đoạn gần cầu Tân Thuận

Công an TPHCM bắt kẻ lừa đảo lấy vé số của người già, tàn tật

Công an TPHCM cho biết đã phối hợp với Công an phường Tây Thạnh (TPHCM) bắt giữ Cao Thị Kim Châu (SN 1984) và Nguyễn Thị Hồng Nhi (SN 1986) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thông tin chi tiết tại đây: https://nld.com.vn/cong-an-tphcm-bat-ke-lua-dao-lay-ve-so-cua-nguoi-gia-tan-tat-196260425131301439.htm

TPHCM có thông tin nổi bật gì trong ngày 25-4 - Ảnh 5.

Cao Thị Kim Châu tại cơ quan công an

Tin liên quan

Những thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 21-4

Những thông tin nổi bật tại TPHCM ngày 21-4

(NLĐO) - Trong ngày 21-4, tại TPHCM có nhiều thông tin nổi bật như Công an cảnh báo "tình bạn phương xa"; áp lực đè nặng ở những trường có 100 lớp học

Thông tin nổi bật TPHCM ngày 17-4: Diễn biến mới vụ phạt bằng kim tiêm; Ban Giao thông bị xử phạt

(NLĐO) - Trong ngày 17-4, TPHCM ra quân khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân; Công an khởi tố 8 người cãi nhau trên Facebook...

Thông tin nổi bật ở TPHCM ngày 14-4: Thanh niên gục xuống sau khi nhóm người xông vào quán ăn

(NLĐO)- Công an TPHCM ra khuyến cáo; kỳ vọng người dân khi được miễn vé xe buýt; công khai giá 2 túi Hermès của bà Trương Mỹ Lan... là những thông tin nổi bật

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo