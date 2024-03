Đơn hàng doanh nghiệp (DN) ổn định từ đầu năm nên hơn 500 công nhân (CN) tại Công ty TNHH Bizmax (gia công giày; huyện Bình Chánh, TP HCM) liên tục tăng ca (từ 1-2 giờ/ngày). Đã lâu rồi mới được làm thêm nên dù rất mệt nhưng mọi người đều phấn khởi bởi thu nhập được cải thiện.



Nhà máy liên tục sáng đèn

Bà Lê Thị Kim Dung, Chủ tịch Công đoàn công ty, cho hay theo thông báo mới nhất từ ban giám đốc, dự kiến đơn hàng sẽ ổn định từ đây đến hết quý II/2024, do vậy CN không lo thiếu việc. Tuy nhiên, để bảo đảm sức khỏe cho CN, mỗi ngày người lao động (NLĐ) sẽ được bố trí làm thêm từ 1-2 giờ.

Với việc được tăng ca đều đặn, mỗi tháng CN sẽ có thêm từ 2-3 triệu đồng. Trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn, không chỉ lo lương, thưởng chu đáo, ban giám đốc còn phối hợp với tổ chức Công đoàn tổ chức tiệc tất niên, tặng quà Tết cho những trường hợp khó khăn. Nhờ sự quan tâm chí tình ấy, tỉ lệ CN trở lại làm việc sau Tết đạt gần 100%. Ai nấy làm việc trong tâm thế hăng say.

Công nhân Công ty TNHH May mặc Dony phấn khởi vì được tăng ca, tăng thu nhập .Ảnh: HỒNG ĐÀO

Tại Công ty TNHH E.land Việt Nam (trú đóng huyện Củ Chi, TP HCM), sau Tết, hơn 700 CN tất bật tăng ca để DN kịp xuất đơn hàng xuất ra nước ngoài. Mỗi ngày, CN tăng ca 2 giờ, trừ thứ bảy. Bà Đỗ Thị Ngọc Điệp, Trưởng Phòng Nhân sự công ty, cho biết hiện đơn hàng công ty rất dồi dào, đủ cho CN làm đến hết năm 2024. Công ty đang mở thêm 1 xưởng mới và tuyển thêm 100 lao động. Hiện thu nhập bình quân của CN khoảng 8 triệu đồng/người/tháng.

Chia sẻ với chúng tôi, nhiều CN bày tỏ phấn khởi với tình hình đơn hàng tại DN. Nữ CN Trần Thị Chọn cho hay: "Năm 2023, do công ty thiếu đơn hàng nên CN không tăng ca, thu nhập giảm sút, đời sống cũng khó khăn hơn. Năm nay, đơn hàng công ty nhiều, đầu năm vào đã tăng ca nên ai cũng vui vì chắc rằng thu nhập sẽ theo đó tăng lên đáng kể".

Sau thời gian dài gặp khó khăn, tình hình đơn hàng tại Công ty TNHH PouYuen Việt Nam (quận Bình Tân, TP HCM) có tín hiệu khởi sắc. Để đáp ứng yêu cầu sản xuất, hiện công ty đang rao tuyển 1.000 lao động. Khi công ty thông báo tăng ca 2 giờ/ngày, anh Nguyễn Hoàng Vũ (quê An Giang), rất vui.

Thu nhập hằng tháng của anh được hơn 9 triệu đồng. Nếu tăng ca đều đặn, anh Vũ sẽ có thêm 1-2 triệu đồng. Năm 2023, DN này hầu như không tăng ca, có những tháng đơn hàng kiệt quệ, lượng lớn NLĐ phải nghỉ chờ việc với mức lương hỗ trợ. Đỉnh điểm vào giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 8-2023, DN có số lượng CN đông nhất TP HCM này cắt giảm hàng ngàn lao động, khiến nhiều gia đình CN khốn đốn.

Trong tháng 6 và 7-2023, anh Vũ nằm trong nhóm NLĐ được DN sắp xếp nghỉ luân phiên, thu nhập cũng theo đó mà giảm sút. "Được tăng ca là niềm vui của anh chị em CN. Hy vọng đơn hàng của DN ổn định suốt năm để thu nhập CN được cải thiện" - anh Vũ bày tỏ.

Cải thiện thu nhập

Mấy tháng qua, tại nhà máy sản xuất của Công ty TNHH May mặc Dony (huyện Bình Chánh, TP HCM), CN cũng liên tục làm việc hết công suất để kịp tiến độ các đơn hàng.

Gương mặt ánh lên niềm vui, chị Lê Thị Mỹ Hạnh, từ sau Tết, ngày nào CN cũng tăng ca đến 20 giờ. Có hôm về nhà, dù mệt nhưng ai cũng vui vì việc làm, thu nhập được cải thiện rõ rệt. Tết Nguyên đán vừa rồi, nhờ khoản thưởng khá mà chị Hạnh và gia đình có một mùa xuân ấm áp. Chị Hạnh và CN công ty đều mong mỏi năm nay DN có thêm nhiều đơn hàng để NLĐ không còn tình cảnh thấp thỏm, sợ mất việc như những năm trước.

Để đơn hàng ổn định, Công ty TNHH May mặc Dony đã linh hoạt thay đổi chính sách bán hàng, chấp nhận giảm bớt lợi nhuận, tối ưu hóa chi phí... Từ đó, công ty cung cấp cho khách hàng các sản phẩm ở mức giá cạnh tranh nhưng vẫn đáp ứng chất lượng. Gần đây công ty khai thác thêm ở thị trường Đông Nam Á như Singapore, Indonesia, Malaysia và Campuchia. Với thị trường trong nước, bên cạnh lượng khách hàng cũ là những DN nhỏ và vừa, Dony có thêm nhiều khách hàng mới là những công ty lớn đặt may đồng phục cho nhân viên, trường học may đồng phục học sinh…

Ông Huỳnh Minh Phụng, Phó Giám đốc Công ty CP Giày Đại Lộc (thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) hiện có khoảng 4.000 CN, cho biết nếu chỉ làm giờ hành chính, thì thu nhập CN chỉ dao động từ 5,7-6 triệu đồng/tháng. Khoản thu nhập này khó bảo đảm tốt đời sống của họ trong bối cảnh giá cả ngày càng tăng. Trong quý I và II/2024, với nỗ lực của ban giám đốc, đơn hàng tại DN bắt đầu ổn định trở lại, CN được tăng ca khoảng 2 giờ/ngày, nên tất thảy rất vui.

Ông Phạm Văn Tuyên, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương, cho biết ngay từ những tháng cuối năm 2023 đến đầu năm 2024, rất nhiều DN tại Bình Dương bắt đầu phục hồi đơn hàng, có DN đơn hàng trở lại 60%-70%, nhiều nơi đơn hàng khôi phục đến 100%, điều này khiến thị trường lao động tại địa phương sôi động hơn rất nhiều, đặc biệt là ngay từ thời điểm ra Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

"Khi thị trường lao động phục hồi cũng là lúc DN gặp rất nhiều khó khăn trong việc tuyển CN dù đưa ra mức lương, phụ cấp cũng như các chính sách tuyển dụng hấp dẫn" - ông Tuyên nói. Hiện các DN tại Bình Dương đang cần khoảng 60.000 lao động, tập trung vào các ngành, nghề như: công nghiệp chế biến thực phẩm; dệt may; da giày, sản xuất, sửa chữa lắp đặt máy móc, thiết bị công nghiệp điện - điện tử; sản xuất sản phẩm từ gỗ, nhựa…

Thị trường lao động chuyển biến tích cực Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung nhận định tình hình thế giới vẫn còn diễn biến phức tạp, kinh tế tiếp tục còn đối mặt khó khăn, thách thức nhưng thị trường lao động Việt Nam đang có những tiến triển nhất định. Các DN có những đơn hàng mới, mở rộng kinh doanh và nhiều dự án trọng điểm bắt đầu đi vào hoạt động. Từ đó, nhu cầu tuyển dụng dần khởi sắc trở lại. Điển hình, triển vọng thị trường lao động quý I/2024 là 51,7 triệu người có việc làm, tăng 217.000 người so với quý trước. Dự báo 3 ngành nghề có nhu cầu tăng việc làm là sản xuất, chế biến thực phẩm tăng 1,8%; sản xuất thiết bị điện tăng 1,6%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 1,6%. Trong đó, nhiều tỉnh, thành phố có tỉ lệ tuyển dụng tăng như Hà Nội, TP HCM, Bình Dương.N.Tú