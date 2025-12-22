Ra quân cao điểm, CSGT Huế xử lý hơn 1.200 trường hợp vi phạm giao thông

Ngày 22-12, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Huế cho biết, trong 7 ngày cao điểm vừa qua, đơn vị đã phát hiện và lập biên bản xử lý hơn 1.200 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 290 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, gần 250 trường hợp vi phạm tốc độ, 9 trường hợp vi phạm quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng xe cùng nhiều hành vi vi phạm khác.

Lực lượng CSGT Công an TP Huế tiến hành cân tải trọng xe ở địa bàn xã A Lưới 2. Có 9 Trường hợp được kiểm tra nhưng không có xe nào vi phạm.

Theo Công an TP Huế, đợt cao điểm được triển khai nhằm thực hiện kế hoạch tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cùng các sự kiện, lễ hội lớn đầu năm. Lực lượng CSGT đã đồng loạt triển khai nhiều biện pháp quyết liệt để giữ vững trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Bên cạnh công tác tuần tra, kiểm soát thường xuyên, Phòng CSGT Công an TP Huế đã thành lập các tổ, nhóm chuyên đề tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm theo từng lĩnh vực, đối tượng. Trong đó, chú trọng kiểm soát hoạt động của phương tiện vận tải hàng hóa, xe tải nặng, xe kinh doanh vận tải hoạt động vào ban đêm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi chở quá tải, quá khổ, cơi nới thành thùng xe.

Lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia; chạy quá tốc độ; không chấp hành tín hiệu đèn giao thông...

Song song với công tác xử lý, CSGT đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông bằng nhiều hình thức phù hợp. Thời gian tới, Phòng CSGT Công an TP Huế sẽ tiếp tục duy trì các tổ công tác, tăng cường tuần tra, kiểm soát, nhất là vào ban đêm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông dịp cuối năm và đầu xuân mới.