Rõ lý do nhà thầu thi công cầu ở Huế bị phạt hơn 1,5 tỉ đồng

Ngày 20-1, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Chương trình Phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) – dự án thành phần TP Huế (gọi tắt là Ban QLDA) cho biết Công ty CP 479 Hòa Bình chưa nộp số tiền xử phạt hơn 1,529 tỉ đồng vào ngân sách nhà nước.

Nhà thầu này bị phạt do vi phạm hợp đồng Gói thầu 28 (HU-CW07) nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ, cầu qua sông Như Ý và tuyến đường 100 m nối khu A - B khu đô thị An Vân Dương (TP Huế) theo quyết định xử phạt của Ban QLDA ban hành ngày 25-11-2025. Vì vậy, Ban QLDA sẽ khấu trừ vào các đợt nghiệm thu thanh toán khối lượng của gói thầu.

Hạng mục mở rộng cầu Vỹ Dạ bị chủ đầu tư xử phạt 827,6 triệu đồng.

Trong đó, giá trị xử phạt hạng mục cầu Vỹ Dạ là 827,6 triệu đồng, xử phạt chi phí phải trả lương cho đơn vị tư vấn giám sát gần 702 triệu đồng. Riêng việc thi công đường 100 m nối 2 khu A - B khu An Vân Dương (cầu qua sông Như Ý) có giá trị xử phạt là 0 đồng vì xét đến 41 ngày mưa lũ, ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Nhà thầu đang triển khai đẩy nhanh tiến độ cầu qua sông Như Ý sau khi bị xử phạt.

Lý do chậm tiến độ gói thầu này được Công ty CP 479 Hòa Bình giải trình chủ yếu là 2 lần lũ lụt kéo dài dẫn đến hư hỏng thiết bị thi công, cần thời gian để sửa chữa, bảo dưỡng. Ngoài ra, thời tiết những tháng cuối năm dẫn đến nền đường lầy lội không triển khai thi công các đường đầu cầu được. Chưa kể, nhà thầu còn gặp khó khăn về tài chính.

Ngày 9-1, Sở Tài chính TP Huế đã làm việc Công ty CP 479 Hòa Bình về việc họp rà soát chậm trễ tiến độ Gói thầu 28 (HU-CW07). Nhà thầu cam kết cầu Như Ý hoàn thành trước ngày 30-1 và đến nay đã thi công hoàn thành thảm bê tông nhựa C12.5. Cầu Vỹ Dạ sẽ cơ bản hoàn thành ngày 30-6. Nhân công và thiết bị thi công đang ở công trường, song do công ty gặp khó khăn về tài chính nên không cung cấp vật liệu để triển khai công trình.

Dự án Chương trình Phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - tiểu dự án TP Huế có tổng mức đầu tư 2.208 tỉ đồng, từ nguồn vốn vay nước ngoài và vốn đối ứng địa phương. Dự án gồm có 10 gói thầu xây lắp (chưa kể phần vốn dư) với tổng giá trị hơn 1.041 tỉ đồng.

Theo hiệp định vay vốn, dự án sẽ kết thúc vào ngày 30-6-2024. Vào tháng 7-2024 Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến 30-6-2028.

Gói thầu 28 (HU-CW07) được Công ty CP 479 Hòa Bình trúng thầu với giá trị hợp đồng trên 109,5 tỉ đồng, giảm 15,53% so với giá chào thầu.