HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Rõ lý do nhà thầu thi công cầu ở Huế bị phạt hơn 1,5 tỉ đồng

Q.Nhật

(NLĐO) - Sau khi bị chủ đầu tư ban hành quyết định xử phạt với số tiền hơn 1,5 tỉ đồng, đến nay nhà thầu vẫn chưa nộp phạt.

Ngày 20-1, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Chương trình Phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) – dự án thành phần TP Huế (gọi tắt là Ban QLDA) cho biết Công ty CP 479 Hòa Bình chưa nộp số tiền xử phạt hơn 1,529 tỉ đồng vào ngân sách nhà nước.

Nhà thầu này bị phạt do vi phạm hợp đồng Gói thầu 28 (HU-CW07) nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ, cầu qua sông Như Ý và tuyến đường 100 m nối khu A - B khu đô thị An Vân Dương (TP Huế) theo quyết định xử phạt của Ban QLDA ban hành ngày 25-11-2025. Vì vậy, Ban QLDA sẽ khấu trừ vào các đợt nghiệm thu thanh toán khối lượng của gói thầu.

- Ảnh 1.

Hạng mục mở rộng cầu Vỹ Dạ bị chủ đầu tư xử phạt 827,6 triệu đồng.

Trong đó, giá trị xử phạt hạng mục cầu Vỹ Dạ là 827,6 triệu đồng, xử phạt chi phí phải trả lương cho đơn vị tư vấn giám sát gần 702 triệu đồng. Riêng việc thi công đường 100 m nối 2 khu A - B khu An Vân Dương (cầu qua sông Như Ý) có giá trị xử phạt là 0 đồng vì xét đến 41 ngày mưa lũ, ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

- Ảnh 2.

Nhà thầu đang triển khai đẩy nhanh tiến độ cầu qua sông Như Ý sau khi bị xử phạt.

Lý do chậm tiến độ gói thầu này được Công ty CP 479 Hòa Bình giải trình chủ yếu là 2 lần lũ lụt kéo dài dẫn đến hư hỏng thiết bị thi công, cần thời gian để sửa chữa, bảo dưỡng. Ngoài ra, thời tiết những tháng cuối năm dẫn đến nền đường lầy lội không triển khai thi công các đường đầu cầu được. Chưa kể, nhà thầu còn gặp khó khăn về tài chính.

Ngày 9-1, Sở Tài chính TP Huế đã làm việc Công ty CP 479 Hòa Bình về việc họp rà soát chậm trễ tiến độ Gói thầu 28 (HU-CW07). Nhà thầu cam kết cầu Như Ý hoàn thành trước ngày 30-1 và đến nay đã thi công hoàn thành thảm bê tông nhựa C12.5. Cầu Vỹ Dạ sẽ cơ bản hoàn thành ngày 30-6. Nhân công và thiết bị thi công đang ở công trường, song do công ty gặp khó khăn về tài chính nên không cung cấp vật liệu để triển khai công trình.

Dự án Chương trình Phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - tiểu dự án TP Huế có tổng mức đầu tư 2.208 tỉ đồng, từ nguồn vốn vay nước ngoài và vốn đối ứng địa phương. Dự án gồm có 10 gói thầu xây lắp (chưa kể phần vốn dư) với tổng giá trị hơn 1.041 tỉ đồng.

Theo hiệp định vay vốn, dự án sẽ kết thúc vào ngày 30-6-2024. Vào tháng 7-2024 Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến 30-6-2028.

Gói thầu 28 (HU-CW07) được Công ty CP 479 Hòa Bình trúng thầu với giá trị hợp đồng trên 109,5 tỉ đồng, giảm 15,53% so với giá chào thầu.

Tin liên quan

Xử phạt chủ cơ sở bánh mì Hồng Vân gây ngộ độc 203 người ở Quảng Ngãi

Xử phạt chủ cơ sở bánh mì Hồng Vân gây ngộ độc 203 người ở Quảng Ngãi

(NLĐO) – Chủ cơ sở bánh mì Hồng Vân - nơi gây ra vụ ngộ độc hơn 200 người ở Quảng Ngãi nhập viện, bị phạt hơn 213 triệu đồng.

CSGT trích xuất camera buồng lái để xử phạt, tài xế hết đường chối cãi

(NLĐO) - Theo CSGT, tài xế vi phạm các lỗi chủ yếu như: không quét thẻ nhận dạng khi điều khiển xe; đón trả khách sai quy định; sử dụng điện thoại khi lái xe...

Khởi công gói thầu dự án cải tạo bờ Bắc kênh Đôi - TPHCM

(NLĐO) - Gói thầu xây lắp số 1 - dự án cải tạo bờ Bắc kênh Đôi được xem là bước khởi đầu cho sự "hồi sinh" môi trường và chất lượng sống của người dân

Dự án xử phạt gói thầu nhà thầu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo