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Sức khỏe

Sai lầm của cha mẹ làm trẻ viêm thanh quản mùa hè

Hồng Đào

(NLĐO)- Cha mẹ cần đưa trẻ đến bệnh viện khi thấy con thở rít ngay cả lúc nằm yên, cánh mũi phập phồng, lồng ngực co kéo, mệt lả

Tiếng ho lạ tai lúc nửa đêm, giọng khàn đột ngột, thở rít ngày một to — đó là dấu hiệu viêm thanh quản cấp ở trẻ nhỏ. Căn bệnh này có thể diễn biến đe dọa tính mạng chỉ trong 24 giờ, nhưng nhiều phụ huynh vẫn đang vô tình làm nặng hơn tình trạng của con bằng những thói quen tưởng chừng vô hại.

Tại sao trẻ nhỏ nguy hiểm hơn người lớn rất nhiều?

Theo BS Nguyễn Huy Hoàng, Hội Thể thao dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam, đường thở của trẻ dưới 6 tuổi rất hẹp, chỉ bằng khoảng một phần ba so với người lớn. Lớp niêm mạc vùng thanh quản lại có nhiều mạch máu và tổ chức liên kết lỏng lẻo, rất dễ phù nề khi bị viêm.

Sai lầm của cha mẹ làm trẻ viêm thanh quản mùa hè - Ảnh 1.

Viêm thanh quản cấp thường gặp nhất ở trẻ 2 tuổi và hay xảy ra hơn ở bé trai

Điều đáng sợ nằm ở vật lý học đơn giản: ở người lớn, niêm mạc sưng thêm 1 mm chỉ làm lòng đường thở hẹp lại 44%. Nhưng với trẻ sơ sinh, cùng mức sưng đó, đường thở bị thu hẹp tới 75% và trở kháng tăng gấp 16 lần. Đây là lý do trẻ 6 đến 36 tháng tuổi có thể từ khó thở nhẹ tiến sang suy hô hấp nặng chỉ trong vài giờ.

Viêm thanh quản cấp thường gặp nhất ở trẻ 2 tuổi và hay xảy ra hơn ở bé trai. Phần lớn ca bệnh do virus gây ra, trong đó virus á cúm (Parainfluenza type 1) chiếm tỷ lệ cao nhất, tiếp theo là cúm A/B, Adenovirus và virus hợp bào hô hấp RSV.

Bệnh thường khởi phát giống cảm cúm thông thường: sốt nhẹ, chảy mũi, ho khan. Nhưng từ ngày thứ tư trở đi, các triệu chứng đặc trưng bắt đầu xuất hiện, thường bùng phát đột ngột vào ban đêm. Trẻ ho thành tiếng ông ổng như tiếng chó sủa, giọng ngày càng khàn, thở có tiếng rít cao. Đêm thứ hai và thứ ba sau khi phát bệnh thường là giai đoạn nặng nhất.

Cha mẹ cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay khi thấy con thở rít ngay cả lúc nằm yên, cánh mũi phập phồng, lồng ngực co kéo, mệt lả hoặc chảy nước dãi liên tục. Trẻ dưới 1 tuổi, có tiền sử hen hoặc bệnh phổi mạn tính cần được khám ngay từ khi xuất hiện triệu chứng đầu tiên.

Mùa hè và những nguy cơ thường gặp

Viêm thanh quản cấp hay gặp về mùa lạnh, nhưng số ca nhập viện vào mùa hè đang tăng mạnh. Nguyên nhân trực tiếp đến từ hai thói quen rất phổ biến: lạm dụng điều hòa và cho trẻ uống đồ lạnh.

Khi trẻ từ ngoài trời nắng 37–38°C bước ngay vào phòng điều hòa chỉnh ở 20–22°C, hệ thống mạch máu không kịp thích nghi. Niêm mạc họng và thanh quản co mạch đột ngột, lưu lượng máu nuôi dưỡng giảm mạnh, hàng rào miễn dịch tại chỗ suy yếu nhanh chóng. Cùng lúc đó, máy điều hòa hút ẩm khiến không khí trong phòng trở nên khô. Lớp chất nhầy bảo vệ niêm mạc họng đặc lại, hệ thống lông chuyển tê liệt — virus và vi khuẩn dễ bám vào và nhân lên nhanh chóng.

Uống nước đá hoặc ăn kem ngay khi người đang nóng gây thêm một lớp tổn thương nữa. Nhiệt độ lạnh đột ngột co thắt các mao mạch nông dưới niêm mạc họng, suy giảm đề kháng tức thì. Với nước đá từ nguồn không đảm bảo vệ sinh, nguy cơ còn cao hơn vì mầm bệnh có thể đi thẳng vào vùng họng.

Sai lầm của cha mẹ làm trẻ viêm thanh quản mùa hè - Ảnh 2.

Sai lầm nguy hiểm nhất mà nhiều gia đình đang mắc phải là tự ý dùng kháng sinh và corticoid cho trẻ tại nhà mà không có chỉ định của bác sĩ

Một số thói quen quen thuộc khác cũng đáng lo ngại không kém. Tắm nước lạnh ngay sau khi đi nắng về gây sốc nhiệt. Để quạt thổi thẳng vào mặt và cổ trẻ khi ngủ, hay không đắp chăn mỏng khi nhiệt độ ban đêm hạ xuống — đều khiến vùng họng bị nhiễm lạnh kéo dài.

Để phòng tránh, nhiệt độ điều hòa nên giữ ở 25–26°C, không để luồng gió thổi thẳng vào đầu và cổ trẻ. Đặt thêm máy tạo độ ẩm hoặc chậu nước trong phòng giúp bảo vệ niêm mạc đường thở. Khi trẻ đang bệnh, cho con vào phòng tắm hít hơi nước ấm từ vòi sen trong 10–15 phút là cách làm dịu thanh quản nhanh và an toàn.

Những sai lầm có thể trả giá đắt

Sai lầm nguy hiểm nhất mà nhiều gia đình đang mắc phải là tự ý dùng kháng sinh và corticoid cho trẻ tại nhà mà không có chỉ định của bác sĩ.

Vì viêm thanh quản cấp chủ yếu do virus, kháng sinh hoàn toàn vô tác dụng trong phần lớn trường hợp. Dùng bừa bãi không chỉ gây tác dụng phụ mà còn làm tăng nhanh tình trạng kháng kháng sinh trong cộng đồng. Kháng sinh chỉ được chỉ định khi có bằng chứng rõ ràng về bội nhiễm vi khuẩn, do bác sĩ quyết định sau thăm khám.

Với corticoid, dù là thuốc chống viêm mạnh và có vai trò quan trọng trong điều trị, nhóm thuốc này là "con dao hai lưỡi" nếu dùng sai. Dùng liều cao kéo dài gây hội chứng Cushing: tăng cân bất thường, mặt tròn như mặt trăng, tay chân teo, da mỏng, loãng xương, chậm tăng chiều cao. Nguy hiểm hơn, ngừng thuốc đột ngột có thể gây suy thượng thận cấp với các triệu chứng tụt huyết áp, nôn ói, mệt lả — đe dọa tính mạng trực tiếp.

Trên thực tế, corticoid được sử dụng rất chặt chẽ theo mức độ khó thở. Trẻ khó thở nhẹ có thể dùng Dexamethasone uống liều thấp hoặc khí dung Budesonide, theo dõi ngoại trú. Trẻ khó thở trung bình phải nhập viện, có thể dùng thêm khí dung Adrenalin nếu không cải thiện sau 2 giờ. Trẻ khó thở nặng là trường hợp cấp cứu: truyền tĩnh mạch Dexamethasone, khí dung Adrenalin, thở oxy duy trì SpO2 trên 95% và chuẩn bị đặt nội khí quản nếu cần.

Một điều quan trọng cha mẹ cần biết: tuyệt đối không dùng que đè lưỡi hay bất kỳ vật gì để tự khám họng cho trẻ khi nghi ngờ viêm nắp thanh quản. Chỉ một tác động nhỏ cũng có thể gây co thắt thanh quản đột ngột, bít tắc đường thở hoàn toàn và ngừng tim ngay lập tức.

Về phòng bệnh dài hạn, tiêm vắc-xin đầy đủ là biện pháp hiệu quả và bền vững nhất. Trẻ cần được tiêm vắc-xin cúm hàng năm, vắc-xin phế cầu và vắc-xin phối hợp có thành phần Hib và bạch hầu để phòng ngừa các tác nhân nguy hiểm nhất gây viêm thanh quản và viêm nắp thanh quản cấp.


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