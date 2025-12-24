HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Sinh viên mới ra trường ngày càng khó tìm việc

G.Nam

(NLĐO) - Thị trường lao động phục hồi nhưng sinh viên mới ra trường khó tìm việc khi doanh nghiệp ưu tiên nhân sự có kinh nghiệm, làm việc được ngay.

Theo JobOKO, năm 2025 là năm duy nhất ghi nhận việc làm của fresher (sinh viên mới ra trường) sụt giảm, giảm 12,96% so với 2024. Nếu so với 2023, mức giảm lên tới 37,34%, cho thấy xu hướng thu hẹp kéo dài.

Fresher “mất đất” tuyển dụng

Những ngành từng được xem là “dễ xin việc” giảm mạnh: Hành chính – Nhân sự: giảm 53,18%; Kế toán: giảm 36,22%; Tài chính- Ngân hàng: giảm 34,52%.

Trong khi đó, nhu cầu tuyển dụng lại tăng ở nhóm nhân sự từ 3 năm kinh nghiệm trở lên, cho thấy sự phân hóa rõ rệt trên thị trường lao động.

Theo các chuyên gia nhân sự, doanh nghiệp ngày càng thận trọng chi phí, ưu tiên tuyển người có kỹ năng thực hành, sử dụng công nghệ, AI, tư duy thích ứng. Việc đào tạo lại từ đầu cho fresher bị xem là tốn kém và rủi ro.

Thực tế này khiến nhiều sinh viên rơi vào cảnh “thừa bằng, thiếu kỹ năng”, khó tìm việc đúng chuyên ngành sau tốt nghiệp.

Sinh viên mới ra trường ngày càng khó kiếm việc - Ảnh 1.

Không chỉ yêu cầu kinh nghiệm, tiêu chí tuyển dụng với sinh viên mới ra trường cũng ngày càng khắt khe

Ít sa thải hơn nhưng sàng lọc gắt gao

Khảo sát cho thấy tỉ lệ doanh nghiệp cắt giảm nhân sự năm 2025 giảm còn 35,12%, thấp hơn nhiều so với gần 70% của năm 2024 – một tín hiệu tích cực.

Tuy nhiên, 50,94% doanh nghiệp cho biết cắt giảm vì người lao động không đáp ứng yêu cầu năng lực, đặc biệt trong quá trình tái cơ cấu và chuyển đổi số. Nhóm bị ảnh hưởng nhiều nhất vẫn là lao động dưới 1 năm kinh nghiệm (45,07%).

Theo giới chuyên môn, thị trường lao động đang chuyển sang giai đoạn tối ưu hóa, giữ lại đội ngũ tinh gọn, có kỹ năng và khả năng thích ứng cao.

Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết sinh viên, lao động trẻ cần tích lũy kỹ năng, trải nghiệm thực tế sớm.

Cơ sở đào tạo cũng phải điều chỉnh chương trình sát nhu cầu thị trường, nếu không khoảng cách giữa đào tạo và việc làm sẽ tiếp tục nới rộng.

