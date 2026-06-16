SỔ TAY: Trách nhiệm chung

Ngoài vai trò của Trung tâm Dịch vụ việc làm TP HCM, thời gian qua, Công đoàn, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên,... đã tham gia hỗ trợ người lao động (NLĐ) thất nghiệp bằng nhiều hình thức khác nhau. Không chỉ giới thiệu việc làm, các đơn vị còn tư vấn tâm lý, hỗ trợ kỹ năng tìm việc, kỹ năng phỏng vấn, hướng dẫn viết hồ sơ xin việc và kết nối các khóa đào tạo nghề miễn phí hoặc chi phí thấp.

Đối với những lao động lớn tuổi hoặc lao động mất việc sau nhiều năm làm việc trong một lĩnh vực, việc chuyển đổi nghề nghiệp thường gặp nhiều trở ngại. Lúc này, các chương trình đào tạo lại, nâng cao kỹ năng nghề trở thành giải pháp thiết thực.

Thông qua sự phối hợp giữa cơ quan chức năng, doanh nghiệp (DN) và các tổ chức xã hội, NLĐ có cơ hội học thêm kỹ năng mới, thích ứng với xu hướng chuyển đổi số và nhu cầu tuyển dụng đang thay đổi của thị trường.

Một điểm đáng ghi nhận là ngày càng nhiều DN chủ động tham gia các phiên giới thiệu việc làm và chương trình tuyển dụng cộng đồng. Điều này không chỉ giúp DN tìm được nguồn nhân lực phù hợp mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội đối với NLĐ. Ngoài ra, việc hỗ trợ người thất nghiệp không chỉ dừng lại ở khâu giới thiệu việc làm.

Nhiều trường hợp khi cần đã được tư vấn về chính sách bảo hiểm thất nghiệp, chế độ học nghề, các khoản hỗ trợ tạm thời hoặc định hướng khởi nghiệp. Sự phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị đã giúp NLĐ tiếp cận đầy đủ quyền lợi của mình, từ đó giảm áp lực tài chính và ổn định cuộc sống trong giai đoạn khó khăn.

Trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục chuyển dịch mạnh mẽ, nhu cầu việc làm sẽ luôn thay đổi. Vì vậy, việc đa dạng hóa các hoạt động kết nối việc làm, mở rộng mạng lưới hỗ trợ và huy động thêm nguồn lực xã hội là yêu cầu cần thiết. Khi các bên cùng chung tay hành động, NLĐ thất nghiệp sẽ có thêm cơ hội tiếp cận việc làm, ổn định thu nhập và sớm trở lại guồng quay sản xuất.

Giải quyết việc làm, hỗ trợ NLĐ thất nghiệp không chỉ là chuyện của riêng một cơ quan hay tổ chức nào. Đó là trách nhiệm của toàn xã hội nhằm bảo đảm sinh kế cho NLĐ, duy trì nguồn nhân lực cho DN và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.