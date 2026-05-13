Soi tỉ số trận Manchester City - Crystal Palace: Thắng để níu kéo hy vọng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Soi tỉ số trận Manchester City - Crystal Palace: Thắng để níu kéo hy vọng

Trung Dũng

(NLĐO) - Manchester City buộc phải thắng Crystal Palace để hy vọng bám đuổi Arsenal, cho dù tâm trí họ giờ chỉ hướng về trận chung kết Cúp FA vào thứ bảy.

Soi tỉ số trận Manchester City – Crystal Palace: Nỗ lực giành chiến thắng - Ảnh 1.

Phil Foden (Manchester City) và Adam Wharton (Crystal Palace)

Manchester City sẽ tiếp đón Crystal Palace trong trận đấu bị hoãn, khi mà tinh thần của họ không còn khí thế như vài tuần trước. Cú vấp trên sân Everton (hòa 3-3) đã khiến Manchester City tụt lại sau Arsenal đến 5 điểm, nên dù có thắng trận đá bù với Crsytal Palace, họ vẫn kém Pháo thủ 2 điểm trong 2 vòng đấu cuối cùng. Cơ hội cạnh tranh vô địch giờ đang nhạt nhòa dần, dù họ vẫn cố gồng mình thắng Brentford 3-0 hôm cuối tuần.

Rắc rối cho Manchester City là nếu không thắng Đại bàng đêm nay, họ sẽ phải chứng kiến Arsenal đăng quang vô địch vào cuối tuần này trong trận tiếp đội rớt hạng Burnley ở London. Mục tiêu của thầy trò Pep Guardiola là phải thắng trong lúc họ chỉ còn vài ngày để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng hơn: Trận chung kết Cúp FA với Chelsea vào thứ bảy tới.

TIN LIÊN QUAN

Các cầu thủ Man City đang có phong độ rất tốt, thắng 7 trong 10 trận gần nhất và ghi trung bình 2,20 bàn mỗi trận trong giai đoạn đó. Thành tích sân nhà của họ thậm chí còn mạnh mẽ hơn, với tỷ lệ thắng 80% và trung bình 3,20 bàn thắng mỗi trận tại Etihad.

Tuy nhiên, Manchester City có nhiều lo lắng về lực lượng khi trung vệ Abdukodir Khusanov gặp vấn đề về thể lực sau khi vắng mặt trong trận thắng Brentford vì chấn thương nhẹ. Nathan Ake nhiều khả năng sẽ thế vai để chơi bên cạnh cựu đội trưởng Palace, Marc Guehi, nếu Khusanov không đủ thể lực.

Quyết định muộn hơn về khả năng ra sân của Josko Gvardiol và Rodri cũng sẽ được đưa ra, Rodri đã vắng mặt trong bốn trận gần đây vì chấn thương háng. Tijjani Reijnders và Nico Gonzalez là hai ứng cử viên hàng đầu cho vị trí tiền vệ nếu Rodri chưa sẵn sàng thi đấu.

Với bốn bàn thắng trong ba trận gần nhất, Jeremy Doku đang có phong độ cao và nhiều khả năng sẽ đá chính bên cánh trái, trong khi vua phá lưới Premier League Haaland hy vọng sẽ nâng cao thành tích 26 bàn thắng của mình khi dẫn dắt hàng công; anh đã có 8 bàn thắng vào lưới Palace chỉ sau 5 lần ra sân ở Premier League.

Trong khi đó, Crystal Palace đã chắc suất trụ hạng Premier League và có thể xoay vòng các cầu thủ chủ chốt, với Borna Sosa và Evann Guessand đều đang gặp vấn đề về thể lực. Palace đã có những trận đấu hấp dẫn gần đây, với 80% số trận sân khách của họ chứng kiến cả hai đội ghi bàn, nhưng những vấn đề phòng ngự vẫn còn rõ rệt khi họ để thủng lưới trung bình 2,00 bàn mỗi trận sân khách.

Vì đội khách đang hướng sự chú ý đến trận chung kết Conference League sắp tới gặp Rayo Vallecano (ngày 24-5), nên khó lòng đòi hỏi họ quyết chiến hay nỗ lực gây sốc cho Manchester City.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, đa số đều đoán chiến thắng dễ dàng cho Manchester City. Cựu HLV Harry Redknapp và cựu bình luân viên đài BBC Mark Lawrenson đều chọn kết quả 3-0, cựu tiền đạo Chris Sutton và cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson đưa ra dự báo 3-1. Chỉ mỗi mình bình luận viên Sky Sport Knows Jones chọn kết quả sít sao 2-1

Manchester City chắc chắn sẽ thắng trận này, nhưng khi cần dưỡng sức các trụ cột, họ sẽ hài lòng với một chiến thắng 'vửa đủ' thay vì tung hết sức để săn bàn thắng như trận Brentford (3-0).

Dự đoán: Manchester City - Crystal Palace 3-2 (diễn ra lúc 2 giờ - giờ Việt Nam- ngày 14-5)

Đối đầu trực tiếp

Manchester City bất bại trong 8 trận đấu gần nhất tại Premier League gặp Crystal Palace kể từ trận thua 0-2 trên sân nhà vào tháng 10-2021, thắng 5 và hòa 3.

Tổng cộng tại Premier League, hai đội đã gặp nhau 31 lần, Manchester City thắng 19 và Palace thắng 4. Hồi đầu mùa, Manchester City đã thắng 3-0 tại Selhurst Park với cú đúp của Erling Halaand và một bàn thắng của Phil Foden.

14-12-2025

Crystal Palace

Manchester City

0-3

12-4-2025

Manchester City

Crystal Palace

5-2

07-12-2024

Crystal Palace

Manchester City

2-2

April 06-4-2024

Crystal Palace

Manchester City

2-4

16-12-2023

Manchester City

Crystal Palace

2-2

11-3-2023

Crystal Palace

Manchester City

0-1

27-8-2022

Manchester City

Crystal Palace

4-2

14-3-2022

Crystal Palace

Manchester City

0-0

30-10-2021

Manchester City

Crystal Palace

0-2

01-5-2021

Crystal Palace

Manchester City

0-2

English Premier League

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

14/5 02:00

[2] Manchester City vs Crystal Palace [15]

1.90

0 : 2

2.00

1.85

3 1/4

2.05

14/5 02:00

[2] Manchester City vs Crystal Palace [15]

1.925

0 : 2

1.975

2.00

3 1/2

1.875

14/5 02:00

[2] Manchester City vs Crystal Palace [15]

1.90

0 : 2

1.975

1.85

3 1/2

2.00

Tỉ lệ ban đầu của trận đấu đã rất chênh lệch khi Manchester City chấp Crystal palace đến 2 trái, ăn 9, thua đủ. Giới thạo tin cho rằng đó là một tỉ lệ hợp lý bởi đội khách không còn động lực, trong lúc Manchester City vẫn phải gắng sức đến cùng. 

Đến chiều qua, tỉ lệ 2 trái vẫn duy trì nhưng giá cả đã thay đổi khi Manchester City ăn 92, thua 97. Đến trưa nay, Manchester City chỉ còn ăn 9 và thua 97. Thị trường vẫn lúc lên lúc xuống, nhưng chọn dưới vẫn an toàn hơn.

Soi tỉ số trận Manchester City – Crystal Palace: Nỗ lực giành chiến thắng - Ảnh 2.
Soi tỉ số trận Manchester City – Crystal Palace: Nỗ lực giành chiến thắng - Ảnh 3.



Tin liên quan

U17 Việt Nam phải có điểm trước UAE để đi World Cup

U17 Việt Nam phải có điểm trước UAE để đi World Cup

(NLĐO) - Sau khi U17 Qatar dừng bước ở vòng bảng, U17 Việt Nam buộc phải vào tứ kết để giành vé dự World Cup.

Ronaldo chết lặng khi đồng đội khiến Al-Nassr tụt chiến thắng, chưa thể vô địch sớm

(NLĐO) Rạng sáng 13-5, Ronaldo và đồng đội tiếp đón Al-Hilal và có lợi thế dẫn bàn nhưng vẫn đánh rơi điểm số phút cuối, dù thi đấu trên sân nhà.

Pep Guardiola "bùng nổ" vì VAR sau tranh cãi trận Arsenal - West Ham

(NLĐO) - Pep Guardiola chỉ trích trọng tài sau những tranh cãi ở trận Arsenal thắng West Ham, tuyên bố "chưa bao giờ tin tưởng" việc điều hành bóng đá tại Anh.

Manchester City Crystal Palace Soi tỉ số
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo