Soi tỉ số trận Manchester City - Crystal Palace: Thắng để níu kéo hy vọng

Phil Foden (Manchester City) và Adam Wharton (Crystal Palace)

Manchester City sẽ tiếp đón Crystal Palace trong trận đấu bị hoãn, khi mà tinh thần của họ không còn khí thế như vài tuần trước. Cú vấp trên sân Everton (hòa 3-3) đã khiến Manchester City tụt lại sau Arsenal đến 5 điểm, nên dù có thắng trận đá bù với Crsytal Palace, họ vẫn kém Pháo thủ 2 điểm trong 2 vòng đấu cuối cùng. Cơ hội cạnh tranh vô địch giờ đang nhạt nhòa dần, dù họ vẫn cố gồng mình thắng Brentford 3-0 hôm cuối tuần.

Rắc rối cho Manchester City là nếu không thắng Đại bàng đêm nay, họ sẽ phải chứng kiến Arsenal đăng quang vô địch vào cuối tuần này trong trận tiếp đội rớt hạng Burnley ở London. Mục tiêu của thầy trò Pep Guardiola là phải thắng trong lúc họ chỉ còn vài ngày để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng hơn: Trận chung kết Cúp FA với Chelsea vào thứ bảy tới.

Các cầu thủ Man City đang có phong độ rất tốt, thắng 7 trong 10 trận gần nhất và ghi trung bình 2,20 bàn mỗi trận trong giai đoạn đó. Thành tích sân nhà của họ thậm chí còn mạnh mẽ hơn, với tỷ lệ thắng 80% và trung bình 3,20 bàn thắng mỗi trận tại Etihad.

Tuy nhiên, Manchester City có nhiều lo lắng về lực lượng khi trung vệ Abdukodir Khusanov gặp vấn đề về thể lực sau khi vắng mặt trong trận thắng Brentford vì chấn thương nhẹ. Nathan Ake nhiều khả năng sẽ thế vai để chơi bên cạnh cựu đội trưởng Palace, Marc Guehi, nếu Khusanov không đủ thể lực.

Quyết định muộn hơn về khả năng ra sân của Josko Gvardiol và Rodri cũng sẽ được đưa ra, Rodri đã vắng mặt trong bốn trận gần đây vì chấn thương háng. Tijjani Reijnders và Nico Gonzalez là hai ứng cử viên hàng đầu cho vị trí tiền vệ nếu Rodri chưa sẵn sàng thi đấu.

Với bốn bàn thắng trong ba trận gần nhất, Jeremy Doku đang có phong độ cao và nhiều khả năng sẽ đá chính bên cánh trái, trong khi vua phá lưới Premier League Haaland hy vọng sẽ nâng cao thành tích 26 bàn thắng của mình khi dẫn dắt hàng công; anh đã có 8 bàn thắng vào lưới Palace chỉ sau 5 lần ra sân ở Premier League.

Trong khi đó, Crystal Palace đã chắc suất trụ hạng Premier League và có thể xoay vòng các cầu thủ chủ chốt, với Borna Sosa và Evann Guessand đều đang gặp vấn đề về thể lực. Palace đã có những trận đấu hấp dẫn gần đây, với 80% số trận sân khách của họ chứng kiến cả hai đội ghi bàn, nhưng những vấn đề phòng ngự vẫn còn rõ rệt khi họ để thủng lưới trung bình 2,00 bàn mỗi trận sân khách.

Vì đội khách đang hướng sự chú ý đến trận chung kết Conference League sắp tới gặp Rayo Vallecano (ngày 24-5), nên khó lòng đòi hỏi họ quyết chiến hay nỗ lực gây sốc cho Manchester City.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, đa số đều đoán chiến thắng dễ dàng cho Manchester City. Cựu HLV Harry Redknapp và cựu bình luân viên đài BBC Mark Lawrenson đều chọn kết quả 3-0, cựu tiền đạo Chris Sutton và cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson đưa ra dự báo 3-1. Chỉ mỗi mình bình luận viên Sky Sport Knows Jones chọn kết quả sít sao 2-1

Manchester City chắc chắn sẽ thắng trận này, nhưng khi cần dưỡng sức các trụ cột, họ sẽ hài lòng với một chiến thắng 'vửa đủ' thay vì tung hết sức để săn bàn thắng như trận Brentford (3-0).

Dự đoán: Manchester City - Crystal Palace 3-2 (diễn ra lúc 2 giờ - giờ Việt Nam- ngày 14-5)

Đối đầu trực tiếp

Manchester City bất bại trong 8 trận đấu gần nhất tại Premier League gặp Crystal Palace kể từ trận thua 0-2 trên sân nhà vào tháng 10-2021, thắng 5 và hòa 3.

Tổng cộng tại Premier League, hai đội đã gặp nhau 31 lần, Manchester City thắng 19 và Palace thắng 4. Hồi đầu mùa, Manchester City đã thắng 3-0 tại Selhurst Park với cú đúp của Erling Halaand và một bàn thắng của Phil Foden.

14-12-2025 Crystal Palace Manchester City 0-3 12-4-2025 Manchester City Crystal Palace 5-2 07-12-2024 Crystal Palace Manchester City 2-2 April 06-4-2024 Crystal Palace Manchester City 2-4 16-12-2023 Manchester City Crystal Palace 2-2 11-3-2023 Crystal Palace Manchester City 0-1 27-8-2022 Manchester City Crystal Palace 4-2 14-3-2022 Crystal Palace Manchester City 0-0 30-10-2021 Manchester City Crystal Palace 0-2 01-5-2021 Crystal Palace Manchester City 0-2

English Premier League Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 14/5 02:00 [2] Manchester City vs Crystal Palace [15] 1.90 0 : 2 2.00 1.85 3 1/4 2.05

Tỉ lệ ban đầu của trận đấu đã rất chênh lệch khi Manchester City chấp Crystal palace đến 2 trái, ăn 9, thua đủ. Giới thạo tin cho rằng đó là một tỉ lệ hợp lý bởi đội khách không còn động lực, trong lúc Manchester City vẫn phải gắng sức đến cùng.

Đến chiều qua, tỉ lệ 2 trái vẫn duy trì nhưng giá cả đã thay đổi khi Manchester City ăn 92, thua 97. Đến trưa nay, Manchester City chỉ còn ăn 9 và thua 97. Thị trường vẫn lúc lên lúc xuống, nhưng chọn dưới vẫn an toàn hơn.







