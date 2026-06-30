Soi tỉ số trận Mexico - Ecuador: El Tri trông chờ vào áp lực Azteca

Raul Jimenez (Mexico) và Moises Caicedo (Colombia)



Mexico, với tư cách là đồng chủ nhà, đã có một vòng bảng hoàn hảo, và việc bị loại trên sân nhà ở giai đoạn này sẽ là một đòn giáng mạnh vào niềm tự hào bóng đá của quốc gia. Ecuador, đội hạng 3 xuất sắc nhất vòng bảng, nuôi mộng lọt vào tứ kết World Cup lần đầu tiên sau hai thập kỷ.

Màn trình diễn hoàn hảo của Mexico ở vòng bảng, được hỗ trợ bởi sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà tại Estadio Azteca, khiến họ trở thành ứng cử viên sáng giá nhất để đi tiếp. Một chiến thắng sít sao của Mexico trong 90 phút hoặc hiệp phụ có vẻ là kết quả khả dĩ nhất, xét đến xu hướng hòa và thủng lưới từ các tình huống cố định của Ecuador khi đối đầu với những đội bóng có lối chơi bài bản.

Mexico bước vào trận đấu vòng 32 đội World Cup 2026 này với ba trận thắng liên tiếp giữ sạch lưới ở vòng bảng, ghi được 6 bàn thắng và không để thủng lưới bàn nào. Sân vận động Estadio Azteca đã đóng vai trò quan trọng, với sự cổ vũ của khán giả tiếp thêm sức mạnh cho đội chủ nhà trong mỗi trận đấu. Đội bóng của J. Aguirre đã tìm thấy nhịp điệu và sự tự tin, và viễn cảnh đối đầu với một đội bóng Nam Mỹ vượt qua vòng loại thay vì một đối thủ mạnh truyền thống sẽ được chào đón.

Con đường đến đây của Ecuador gập ghềnh hơn. Họ thua trận mở màn vòng bảng trước Bờ Biển Ngà, hòa với Curaçao, và sau đó tạo nên kết quả nổi bật với chiến thắng 2-1 trước Đức để giành quyền đi tiếp. Đội bóng của HLV Beccacece cho thấy họ có khả năng trình diễn xuất sắc vào những đêm thi đấu quan trọng, và chính điều đó khiến họ trở thành đối thủ nguy hiểm đối với đội chủ nhà.

Trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định ở những phút cuối. Sự tổ chức phòng ngự của Mexico và bầu không khí tại sân Azteca mang lại cho họ lợi thế về mặt chiến thuật, nhưng khả năng chịu áp lực và phản công của Ecuador đồng nghĩa với việc trận đấu này không hề dễ dàng. Cả hai HLV đều nhận thức rõ rằng một sai lầm ở giai đoạn này có thể chấm dứt tất cả.

Phong độ Mexico

CH Séc - Mexico 0-3 (World Cup 2026)

Mexico - Hàn Quốc 1-0 (World Cup 2026)

Mexico - Nam Phi 2-0 (World Cup 2026)

Mexico - Serbia 5-1 (Giao hữu)

Mexico - Australia 1-0 (Giao hữu)

Phong độ của Mexico khó có thể tốt hơn. Năm chiến thắng liên tiếp, bao gồm cả vòng bảng hoàn hảo mà không để thủng lưới bàn nào tại World Cup. Trận thắng hủy diệt 3-0 trước Cộng hòa Séc trong trận đấu cuối cùng vòng bảng đặc biệt ấn tượng, và Julian Quinones là mối đe dọa tấn công nổi bật nhất với hai bàn thắng tại giải đấu này.

Phong độ Ecuador

Ecuador - Đức 2-1 (World Cup 2026)

Ecuador - Curacao 0-0 (World Cup 2026)

Bờ Biển Ngà - Ecuador 0-1 (World Cup 2026)

Ecuador - Guatemala 3-0 (Giao hữu)

Ecuador - Ả Rập Saudi 2-1 (Giao hữu)

Chiến dịch vòng bảng của Ecuador là một câu chuyện của hai hiệp đấu khác nhau. Ba điểm từ hai trận đấu đầu tiên chỉ giúp họ trụ lại ở vòng bảng, nhưng chiến thắng trước Đức đã cho thấy chất lượng mà đội hình này sở hữu khi mọi thứ ăn khớp với nhau. Gonzalo Plata và Nilson Angulo đã ghi bàn vào lưới Đức, và hai mối đe dọa tấn công này sẽ rất quan trọng trong trận đấu với Mexico.

Lịch sử đối đầu

Hai đội đã gặp nhau tổng cộng 26 lần, và những lần gặp gần đây cho thấy sự cạnh tranh khốc liệt giữa hai làng bóng.

10-2025 Mexico - Ecuador 1-1 (Giao hữu)

06-2024 Mexico - Ecuador 0-0 (Copa America)

06-2022 Mexico - Ecuador 0-0 (Giao hữu)

10-2021 Mexico - Ecuador 2-3 (Giao hữu)

06-2019 Mexico - Ecuador 3-2 (Giao hữu)

Ba trong năm lần gặp nhau gần nhất kết thúc với tỷ số hòa, bao gồm một trận đấu vòng bảng Copa America năm 2024 và một trận hòa giao hữu vào tháng 10-2025. Ecuador thực tế đã thắng trong lần đối đầu chính thức gần nhất trên đất Mexico trong trận giao hữu năm 2021, điều này nhắc nhở rằng họ không bị choáng ngợp trước những trận đấu quan trọng. Chiến thắng 3-1 của Mexico năm 2014 vẫn là một điểm tham chiếu cho khả năng đánh bại Ecuador một cách thuyết phục khi điều kiện thuận lợi. Với ba trong năm lần gặp nhau gần nhất kết thúc với tỷ số hòa, bối cảnh vòng bảng World Cup 2026 rất có thể sẽ buộc trận đấu phải phân định thắng thua bằng hiệp phụ hoặc loạt sút luân lưu thay vì 90 phút thi đấu chính thức.

Tương quan lực lượng

Mexico bước vào trận đấu này mà không có bất kỳ lo ngại nào về chấn thương đáng kể và sở hữu một đội hình ổn định, gắn kết xuyên suốt vòng bảng. HLV Aguirre có lợi thế khi xoay vòng đội hình ở mức tối thiểu, điều đó có nghĩa là các cầu thủ chủ chốt của ông bước vào vòng loại trực tiếp với thể lực sung mãn và không gặp phải vấn đề mệt mỏi tích lũy.

Raul Jimenez, với 124 lần khoác áo đội tuyển và 45 bàn thắng quốc tế, vẫn là tâm điểm của hàng công và đã ghi bàn trong giải đấu này. Edson Alvarez mang lại sự năng nổ và thể lực ở tuyến giữa, trong khi khán giả tại sân vận động Estadio Azteca mang đến cho Mexico một lợi thế vô hình mà không đội hình nào có thể hoàn toàn thay thế được.

Ecuador cũng có những lo ngại về thể lực sau ba trận đấu vòng bảng liên tiếp. Tiền đạo kỳ cựu Enner Valencia, 36 tuổi và có 105 lần khoác áo đội tuyển, sẽ được HLV Beccacece đánh giá cẩn thận trước trận đấu này. Pervis Estupinán ở vị trí hậu vệ trái và Moises Caicedo ở vị trí tiền vệ trung tâm là những nhân tố quan trọng, và cả hai cần phải sung sức và sắc bén nếu Ecuador muốn gây khó khăn cho hàng phòng ngự của Mexico.

Đội hình dự kiến

Mexico (4-3-3): Guillermo Ochoa; Jorge Sanchez, Cesar Montes (c), Johan Vasquez, Jesus Gallardo; Edson Alvarez, Luis Romo, Alvaro Fidalgo; Julian Quinones, Raul Jimenez, Roberto Alvarado

Ecuador (4-4-2): Hernan Galindez; Angelo Preciado, Felix Torres (c), Piero Hincapie, Pervis Estupinán; Gonzalo Plata, Moises Caicedo, Alan Franco, Nilson Angulo; Kevin Rodriguez, Enner Valencia

Chiến thuật then chốt

Tâm điểm của trận đấu là giữa Moises Caicedo và bộ ba tiền vệ Mexico. Tiền vệ của Chelsea là động lực của Ecuador, người thiết lập nhịp độ phòng ngự và khởi xướng các pha chuyển đổi trạng thái. Mexico chưa để thủng lưới bàn nào trong ba trận đấu vòng bảng World Cup, với Edson Alvarez và Luis Romo phối hợp hiệu quả để che chắn hàng thủ bốn người. Nếu Caicedo có thể thắng trong cuộc chiến ở khu vực giữa sân và tạo điều kiện cho Gonzalo Plata và Nilson Angulo xâm nhập phía sau các hậu vệ cánh của Mexico, Ecuador sẽ có cơ hội ghi bàn thực sự. Nếu Alvarez và Romo có thể hạn chế thời gian Caicedo có bóng, Mexico sẽ kiểm soát bóng và tạo ra các cơ hội đá phạt mà Julian Quinones và Raul Jimenez đã tận dụng thành công ở giải đấu này.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, cựu bình luận viên đài BBC Mark Lawrenson đoán Mexico thắng 1-0 trong lúc cựu tiền đạo tuyển Anh Chris Sutton cũng đoán tỉ số sát nút 2-1.

Website Sports Mole dự đoán Mexico thắng 2-1. Cây bút Ronan Sullivan của The Standard (Yahoo Sports) chọn tỉ số 1-0. Trong lúc Sports Illustrated đoán Mexico thắng 2-1.

D ự đoán: Mexico - Ecuador 2-1

Tỉ lệ ban đầu của trận đấu Mexico chỉ chấp Ecuador đồng nửa, ăn 87, thua đủ. Một mức chấp nhẹ nhàng cho đội chủ nhà. Sau đó, giá cả thị trường lúc lên lúc xuống. Tối qua, giá của Mexico từ 90 đã giảm còn 87 và trưa nay chỉ còn ăn 85, thua đủ cho tỉ lệ Mexico chấp đồng nửa. Dù sao thì chọn chủ nhà vẫn yên tâm hơn.