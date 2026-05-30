Sống thọ nhờ làm điều này chỉ 30 phút mỗi tuần

Một nghiên cứu mới từ Đại học Khoa học và công nghệ Na Uy (NTTU) chỉ ra rằng chỉ với 30 phút "vận động vi mô" mỗi tuần, mỗi người có thể sống thọ hơn nhờ vào việc giảm nguy cơ tử vong sớm cũng như nguy cơ mắc 30 bệnh khác nhau.

Theo SciTech Daily, các khuyến nghị về sức khỏe cộng đồng hiện nay đề nghị ít nhất 2,5 giờ tập thể dục mỗi tuần, và 5 giờ được coi là tốt hơn nữa. Tuy nhiên, đối với nhiều người, lượng thời gian đó có vẻ khó thực hiện trong một lịch trình vốn đã bận rộn.

Vì vậy, nghiên cứu mới từ NTTU - quy tụ 60.000 tình nguyện viên - đã đưa ra giải pháp.

Đi bộ nhanh ở mức đủ làm bạn thở hổn hển chỉ vài chục phút một tuần có thể làm tăng đáng kể cơ hội sống thọ - Ảnh minh họa: SCITECH DAILY

Theo các tác giả, kết quả đúc kết từ 20 năm theo dõi các tính nguyện viên cho thấy thay vì tập 2,5 giờ ở cường độ thấp, bạn có thể lựa chọn 30 phút tập ở cường độ cao để cải thiện sức khỏe.

Điều này có nghĩa là mỗi ngày chỉ cần tập 4,5 phút hoặc tập 10 phút trong 3 buổi mỗi tuần.

Điều này sẽ giúp cải thiện sức bền tim mạch, giảm 40 - 50% nguy cơ tử vong sớm và phòng ngừa hơn 30 loại bệnh liên quan đến lối sống.

Cách tập không khó khăn: Chỉ cần cường độ tương đương với đi bộ nhanh ở mức khiến bạn phải thở hổn hển là được. Nếu bạn có máy đo nhịp tim, cường độ này sẽ tương đương 85% nhịp tim tối đa. Nếu bạn không có máy, hãy tập ở mức khiến bạn không thể vừa tập vừa hát hay nói dài.

Bạn cũng có thể áp dụng cách tập cường độ cao ngắt quãng: Tập nặng 45 giây, thư giãn trong 15 giây, tiếp tục chu kỳ đến hết buổi tập. Cũng có thể áp dụng công thức 20 giây tập nặng - 10 giây thư giãn.

Điều quan trọng là sức bền tim mạch và cơ bắp sẽ giảm rất nhanh nếu không duy trì, vì vậy bạn nên cố gắng tập ít nhất là hàng tuần.