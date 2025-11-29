Tài xế xe ôm công nghệ ở TPHCM hỗ trợ người dân vùng lũ

Ngày 29-11, các đoàn viên Nghiệp đoàn Xe ôm công nghệ Bình Tân - TP HCM đã đến thăm, tặng quà người dân vùng mưa lũ tại xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Đoàn đã trao tặng 160 phần quà, mỗi phần gồm nhu yếu phẩm và 1 mền nỉ mới, trị giá 350.000 đồng.

Các tài xế Nghiệp đoàn Xe ôm công nghệ Bình Tân hỗ trợ người dân vùng mưa lũ

Sau đó, đoàn ghé thăm và tặng 300 quyển tập, 200 bút bi cùng 10 suất quà cho học sinh bị thiệt hại do mưa lũ của Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa.

Đoàn cũng đến thăm thầy cô và học sinh Trường Mần non Diên Lạc, tặng 10 thùng sữa và tặng học sinh Trường THCS Nguyễn Du 100 quyển tập.

Ông Lê Tấn Lưu, Chủ tịch Nghiệp đoàn Xe ôm công nghệ Bình Tân, cho hay trước khó khăn của người dân miền Trung, các tài xế của nghiệp đoàn đã đóng góp, vận động người thân ủng hộ, đến tận nơi động viên bà con.

Tuy thu nhập còn thấp nhưng các tài xế xe ôm công nghệ vẫn sẵn lòng chia sẻ cùng bà con vùng lũ

Các tài xế xe ôm công nghệ chia sẻ một phần khó khăn cùng người dân vùng lũ

"Dù không dư dả nhưng đây là một chút tấm lòng, chúng tôi mong người dân vùng bão lũ sớm vượt qua khó khăn, kiến thiết lại cuộc sống"- ông Lưu bày tỏ.

Những phần quà được góp từ khoản thu nhập ít ỏi của các tài xế xe ôm công nghệ

Trước đó, Nghiệp đoàn Xe ôm công nghệ Bình Tân đã phối hợp cùng Trung tâm Công tác Xã hội Công đoàn - LĐLĐ TP HCM đến thăm, tặng quà người dân bị ảnh hưởng bão lũ ở tỉnh Khánh Hòa. Đoàn đã tặng 450 phần nhu yếu phẩm, sữa, bánh ngọt… cho người dân tại phường Đô Vinh, với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng.