Tài xế xe ôm công nghệ ở TPHCM hỗ trợ người dân vùng lũ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Tài xế xe ôm công nghệ ở TPHCM hỗ trợ người dân vùng lũ

(NLĐO)- Nhiều tài xế xe ôm công nghệ ở TPHCM đã đóng góp, vận động người thân ủng hộ, đến tận nơi tặng quà hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ

Ngày 29-11, các đoàn viên Nghiệp đoàn Xe ôm công nghệ Bình Tân - TP HCM đã đến thăm, tặng quà người dân vùng mưa lũ tại xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Đoàn đã trao tặng 160 phần quà, mỗi phần gồm nhu yếu phẩm và 1 mền nỉ mới, trị giá 350.000 đồng.

Tài xế xe ôm TPHCM góp tiền hỗ trợ người dân vùng lũ - Ảnh 1.

Các tài xế Nghiệp đoàn Xe ôm công nghệ Bình Tân hỗ trợ người dân vùng mưa lũ

Sau đó, đoàn ghé thăm và tặng 300 quyển tập, 200 bút bi cùng 10 suất quà cho học sinh bị thiệt hại do mưa lũ của Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa.

Đoàn cũng đến thăm thầy cô và học sinh Trường Mần non Diên Lạc, tặng 10 thùng sữa và tặng học sinh Trường THCS Nguyễn Du 100 quyển tập.

Ông Lê Tấn Lưu, Chủ tịch Nghiệp đoàn Xe ôm công nghệ Bình Tân, cho hay trước khó khăn của người dân miền Trung, các tài xế của nghiệp đoàn đã đóng góp, vận động người thân ủng hộ, đến tận nơi động viên bà con. 

Tuy thu nhập còn thấp nhưng các tài xế xe ôm công nghệ vẫn sẵn lòng chia sẻ cùng bà con vùng lũ

Tài xế xe ôm TPHCM góp tiền hỗ trợ người dân vùng lũ - Ảnh 2.

Các tài xế xe ôm công nghệ chia sẻ một phần khó khăn cùng người dân vùng lũ

"Dù không dư dả nhưng đây là một chút tấm lòng, chúng tôi mong người dân vùng bão lũ sớm vượt qua khó khăn, kiến thiết lại cuộc sống"- ông Lưu bày tỏ.

Tài xế xe ôm TPHCM góp tiền hỗ trợ người dân vùng lũ - Ảnh 3.

Những phần quà được góp từ khoản thu nhập ít ỏi của các tài xế xe ôm công nghệ

Trước đó, Nghiệp đoàn Xe ôm công nghệ Bình Tân đã phối hợp cùng Trung tâm Công tác Xã hội Công đoàn - LĐLĐ TP HCM đến thăm, tặng quà người dân bị ảnh hưởng bão lũ ở tỉnh Khánh Hòa. Đoàn đã tặng 450 phần nhu yếu phẩm, sữa, bánh ngọt… cho người dân tại phường Đô Vinh, với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng.

Tin liên quan

Chương trình “Trái tim miền Trung” đến với người dân bị thiệt hại nặng do bão lũ ở Gia Lai

Chương trình “Trái tim miền Trung” đến với người dân bị thiệt hại nặng do bão lũ ở Gia Lai

(NLĐO) – Chương trình “Trái tim miền Trung” của Báo Người Lao Động đã trao 100 suất quà nhằm san sẻ khó khăn với bà con xã Ngô Mây, tỉnh Gia Lai

Bà con vùng bão lũ tỉnh Khánh Hòa vui mừng nhận hàng thiết yếu

(NLĐ)- Hàng trăm phần quà là các nhu yếu phẩm được tặng người dân, học sinh bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ tỉnh Khánh Hòa

Thăm hỏi người lao động, người dân Huế bị ảnh hưởng bởi bão lũ

(NLĐO)- Chương trình đã đến thăm, tặng quà cho người lao động, người dân gặp nhiều khó khăn sau trận bão lũ tại TP Huế

vượt qua khó khăn công tác xã hội tiền hỗ trợ tài xế xe ôm bão lũ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo