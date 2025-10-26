HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Tăng cường hỗ trợ pháp lý, san sẻ với đoàn viên khó khăn

Bài và ảnh: Thanh Nga

Hôm nay (26-10), Công đoàn phường Chánh Hưng và Công đoàn phường Phú Lâm (TP HCM) sẽ tổ chức hội nghị đại biểu Công đoàn phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bà Đoàn Ngọc Diễm Lan, Chủ tịch Công đoàn phường Chánh Hưng, cho biết dù mô hình hoạt động mới nhưng Công đoàn phường đã xác định nhiệm vụ cốt lõi là chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên - lao động. Ngay khi thành lập, Công đoàn phường đã tăng cường hỗ trợ pháp lý cho người lao động (NLĐ). Cụ thể, đã tư vấn pháp luật cho 15 trường hợp về vấn đề lương và chính sách BHXH, tham gia hòa giải 2 vụ doanh nghiệp (DN) nợ lương của NLĐ; hỗ trợ Công đoàn cơ sở thương lượng, bổ sung ký kết thỏa ước lao động tập thể; giám sát việc thực hiện pháp luật lao động… Ngoài ra, Công đoàn phường còn phối hợp tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT năm 2024 cho hàng trăm chủ DN, hộ kinh doanh và đoàn viên - lao động. Công đoàn phường cũng chăm lo cho 197 đoàn viên - lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và 16 đoàn viên nghiệp đoàn xe ôm có hoàn cảnh khó khăn…

Tăng cường hỗ trợ pháp lý, san sẻ với đoàn viên khó khăn - Ảnh 1.

Bà Đoàn Ngọc Diễm Lan, Chủ tịch Công đoàn phường Chánh Hưng, tặng học bổng cho con đoàn viên

Tương tự, dù thành lập gần 4 tháng nhưng Công đoàn phường Phú Lâm cũng đã từng bước ổn định hoạt động. Công đoàn phường phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội của phường triển khai các hoạt động chăm lo an sinh cho đoàn viên và người dân trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp tốt với Tổ quản lý địa bàn số 2 - LĐLĐ thành phố nắm bắt tình hình tổ chức, hoạt động của các Công đoàn cơ sở; phối hợp chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên - lao động. Qua đó, Công đoàn phường đã đề xuất chăm lo cho 78 đoàn viên nghiệp đoàn xe công nghệ, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Công đoàn phường cũng vận động Công đoàn cơ sở tại các DN khám sức khỏe cho 250 đoàn viên, mỗi suất trị giá 499.000 đồng; tổ chức "Bữa cơm Công đoàn" với 1.420 NLĐ được thụ hưởng…

Tăng cường hỗ trợ pháp lý, san sẻ với đoàn viên khó khăn - Ảnh 2.

Công đoàn phường Phú Lâm hỗ trợ đoàn viên nghiệp đoàn khó khăn

Hội nghị Đại biểu Công đoàn phường Xuân Hòa (TP HCM) nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra vào ngày 25-10. Công đoàn phường Xuân Hòa được LĐLĐ TP HCM phân cấp quản lý 571 Công đoàn cơ sở với 30.971 đoàn viên. Sau khi được thành lập, Công đoàn phường đã kịp thời triển khai các hoạt động chăm lo cho đoàn viên cũng như đồng hành, hỗ trợ Công đoàn cơ sở. Công đoàn phường đã tặng quà cho 265 đoàn viên - lao động khó khăn; vận động 17 Công đoàn cơ sở cùng đơn vị, DN thực hiện chương trình "Bữa cơm Công đoàn"; vận động 300 bộ vải áo dài nhằm chăm lo cho nữ đoàn viên… Hội nghị đã đề ra các chỉ tiêu, công trình trọng điểm, chương trình trọng tâm trong giai đoạn 2025 - 2030. Trong đó, phấn đấu hằng năm phát triển mới 3.000 đoàn viên.

Dịp này, hội nghị đã thông qua Quyết định chỉ định Ban Chấp hành Công đoàn phường nhiệm kỳ mới gồm 21 thành viên; bà Nguyễn Thị Mỹ Hương là Chủ tịch Công đoàn phường.


