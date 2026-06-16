Tăng tốc kết nối việc làm

Thị trường lao động đang trên đà phục hồi nhưng chưa thực sự ổn định, nhiều ngành nghề vẫn biến động do đơn hàng và xu hướng tiêu dùng thay đổi.

Hỗ trợ tối đa

Trong bối cảnh đó, TP HCM đang tăng tốc triển khai đồng bộ các giải pháp kết nối việc làm, nhằm giúp người thất nghiệp nhanh chóng quay lại thị trường lao động, đồng thời nâng cao khả năng thích ứng dài hạn. Theo bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) TP HCM, điểm nhấn trong tháng 6 này là Ngày hội việc làm quy mô lớn dự kiến diễn ra ngày 16-6, với sự tham gia của hàng chục doanh nghiệp (DN) có nhu cầu tuyển dụng số lượng lớn. Đến nay, đã có 78 DN đăng ký, cung ứng 9.573 vị trí việc làm, trải rộng từ lao động phổ thông đến nhân sự có chuyên môn cao.

Không khí tìm việc tại các phiên giao dịch trở nên sôi động hơn khi người lao động (NLĐ) có thể tiếp cận trực tiếp nhà tuyển dụng, phỏng vấn tại chỗ và được tư vấn nghề nghiệp. Đây là điểm khác biệt so với hình thức tìm việc truyền thống, vốn phụ thuộc nhiều vào các mối quan hệ cá nhân hoặc các kênh thông tin rời rạc.

Nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn đang chờ người lao động tại Ngày hội việc làm ngày 16-6

Nhiều vị trí được chào mời với mức thu nhập cạnh tranh, trong khi không ít công việc không yêu cầu bằng cấp cao nhưng vẫn bảo đảm thu nhập ổn định, phù hợp với lao động phổ thông hoặc lao động chuyển ngành.

Ghi nhận tại Trung tâm DVVL TP HCM, anh Nguyễn Văn Hùng (quê Tiền Giang) vừa nghỉ việc tại một xưởng cơ khí do đơn hàng giảm. Sau khi nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, anh được tư vấn tham gia sàn giao dịch việc làm (GDVL).

"Trước đây, tôi chủ yếu tìm việc qua người quen, rất bị động. Nay được hướng dẫn cụ thể, thấy rõ vị trí nào phù hợp với mình, có thể nộp hồ sơ và phỏng vấn ngay, cơ hội rõ ràng hơn nhiều" - anh Hùng nói. Việc tiếp cận cùng lúc nhiều vị trí giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí tìm việc, đồng thời tăng khả năng lựa chọn công việc phù hợp, thay vì "rải hồ sơ" như trước.

Theo bà Thục, riêng trong tháng 6-2026, đơn vị dự kiến tổ chức 13 sàn GDVL, tăng đáng kể so với các tháng trước. Mục tiêu là tư vấn, giới thiệu việc làm cho 3.520 lượt NLĐ, trong đó khoảng 30% có thể tìm được việc làm ngay. Bên cạnh hình thức trực tiếp, các kênh trực tuyến như điện thoại, Zalo, Fanpage… cũng được đẩy mạnh, giúp NLĐ tiếp cận thông tin tuyển dụng mọi lúc, mọi nơi. Việc kết hợp đa nền tảng giúp mở rộng phạm vi tiếp cận, nhất là với những lao động ở xa hoặc khó tham gia trực tiếp.

Song song đó, công tác thu thập và phân tích dữ liệu thị trường lao động được tăng cường. Việc nắm bắt nhu cầu tuyển dụng theo ngành nghề, kỹ năng giúp cơ quan chức năng đưa ra dự báo sát thực tế hơn, từ đó hỗ trợ định hướng nghề nghiệp cho NLĐ.

Tư vấn tận tình

Một trong những thay đổi đáng chú ý là cách tiếp cận đối với chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Thay vì chỉ xem đây là khoản hỗ trợ tài chính tạm thời, các cơ quan chức năng đang coi đây là "điểm chạm" quan trọng để can thiệp, giúp NLĐ tái cấu trúc nghề nghiệp. Ngay khi NLĐ nộp hồ sơ hưởng trợ cấp, quá trình tư vấn đã được triển khai. Thông tin về kinh nghiệm, kỹ năng, nhu cầu được cập nhật để kết nối nhanh với DN phù hợp.

Song song đó, chính sách hỗ trợ học nghề tiếp tục được đẩy mạnh. NLĐ đủ điều kiện không chỉ nhận trợ cấp mà còn được đào tạo, nâng cao kỹ năng hoặc chuyển đổi nghề, từ đó tăng khả năng quay lại thị trường.

Thực tế cho thấy, thị trường việc làm đang có sự dịch chuyển rõ rệt. Bên cạnh các ngành truyền thống như dệt may, da giày, một số lĩnh vực mới hoặc ít được chú ý trước đây như chăm sóc khách hàng, thương mại điện tử, dịch vụ tại nhà, kỹ thuật tay nghề… đang có nhu cầu tuyển dụng cao và mang lại thu nhập ổn định.

Chị Trần Thị Mỹ Linh (phường Đông Hưng Thuận, TP HCM) là một trường hợp chuyển hướng thành công. Sau khi nghỉ việc tại một công ty may mặc do thu nhập giảm, chị tham gia sàn GDVL trực tuyến và nhanh chóng được tư vấn chuyển sang vị trí chăm sóc khách hàng cho một DN thương mại điện tử. "Chỉ sau 1 tuần, tôi đã có việc làm mới. Công việc ổn định, có cơ hội phát triển. Nếu không có sự tư vấn và kết nối này, tôi khó có thể tự mình chuyển ngành nhanh như vậy" - chị Linh bày tỏ.

Theo các chuyên gia lao động, những câu chuyện như trên cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của hệ thống DVVL trong việc "dẫn dòng" thị trường lao động, giúp NLĐ thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của nền kinh tế. Không chỉ tập trung trong phạm vi thành phố, hoạt động kết nối việc làm đang được mở rộng theo hướng liên vùng. Ngày hội việc làm lần này được tổ chức kết hợp trực tuyến với 11 trung tâm DVVL tại các tỉnh, thành phía Nam và Tây Nguyên.

Việc liên kết giúp mở rộng "không gian việc làm", tạo điều kiện để NLĐ tiếp cận nhiều cơ hội hơn, đồng thời hỗ trợ DN tìm kiếm nguồn nhân lực phù hợp trong bối cảnh nhu cầu tuyển dụng phân bố không đồng đều giữa các địa phương.

Xu hướng này được đánh giá là tất yếu khi thị trường lao động ngày càng mang tính kết nối cao, không còn bó hẹp trong phạm vi địa phương.

Ngày hội việc làm sáng 16-6 có 9.573 vị trí tuyển dụng. Nhiều việc làm thu nhập cao như phi công (150 triệu đồng/tháng), tiếp viên hàng không (50 triệu đồng/tháng), bảo mẫu, chăm sóc sau sinh (20-40 triệu đồng/tháng). Đáng chú ý, nhiều vị trí không yêu cầu bằng cấp cao vẫn có thu nhập từ 25-40 triệu đồng/tháng.



