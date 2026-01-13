Ấm lòng công nhân

Điểm phúc lợi đoàn viên do LĐLĐ TP HCM triển khai đã chính thức đi vào hoạt động vào cuối tuần qua tại lô 7 cư xá Thanh Đa, phường Bình Quới đã đem đến không khí Tết tươi vui cho đông đảo đoàn viên - lao động. Hơn 100 mặt hàng thiết yếu, các sản phẩm quà tặng Tết liên tục được bổ sung trên các kệ hàng hóa phục vụ nhu cầu mua sắm của người lao động (NLĐ).

Đón xuân đủ đầy

Tất cả hàng hóa bày bán tại điểm phúc lợi đều được Công ty TNHH MTV Bách hóa Sài Gòn Co.op (đơn vị phối hợp thực hiện) bảo đảm nguồn gốc xuất xứ, an toàn; phù hợp với thu nhập, thói quen tiêu dùng của NLĐ. Đặc biệt, tất cả các mặt hàng đều được áp dụng mức giảm giá ưu đãi từ 10% - 50% so với giá bán lẻ thông thường trong hệ thống Saigon Co.op. LĐLĐ thành phố đã tặng 1.000 phiếu mua hàng miễn phí để giúp NLĐ tiết kiệm phần nào chi phí mua sắm; đồng thời tặng 10 phần quà gồm các nhu yếu phẩm cho các trường hợp khó khăn.

Vừa được nhận quà, lại được tặng thêm phiếu mua hàng trị giá 150.000 đồng để sắm Tết, chị Trần Thị Phượng, tạp vụ tại Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận, rất mừng. Sau khi cân nhắc, chọn lựa, chị đã mua được một số vật dụng cần thiết cho gia đình như ruột gối, 2 túi nước rửa chén loại 3 lít/túi, khăn giấy… Chị Phượng chia sẻ: "Đây đều là những thứ cần thiết, nhà đã hết nhưng vì tiết kiệm nên mãi tôi vẫn chưa mua. Nhân dịp các sản phẩm này đang được giảm sâu lại sẵn có phiếu mua hàng nên tôi tranh thủ mua sắm nhiều để gia đình dùng dần".

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, chị Phượng là lao động chính trong gia đình, chồng chị sau một sự cố tai nạn đã không thể lao động nặng, cha ruột lại già yếu. Với mức lương hơn 7 triệu đồng/tháng, chị vừa phải lo tiền nhà trọ, chi tiêu ăn uống trong gia đình, phụ chi phí thuốc thang cho cha nên dù có dè sẻn, tiết kiệm mấy cũng không đủ. Vì vậy, khi nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ tổ chức Công đoàn, chị cảm thấy rất ấm lòng.

Một phiên chợ đặc biệt khác cũng được khởi động là "Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026" của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Chương trình tặng 200.000 voucher (500.000 đồng/voucher) cho NLĐ mua sắm trên phiên chợ trực tuyến (trên app Chợ Công đoàn hoặc và website https://chotet.congdoan.vn).

Tại TP HCM, hơn 16.000 lao động đã được thụ hưởng từ chương trình này và có trải nghiệm khi mua sắm trực tuyến. Chị Nguyễn Thị Thúy Phượng - đoàn viên Nghiệp đoàn Xe ôm, xe công nghệ Bình Tân, TP HCM - cho biết khi nhận voucher, chị được các anh chị bên nghiệp đoàn hướng dẫn đăng nhập và cách thức mua hàng.

"Phiên chợ có hàng ngàn mặt hàng đang được bày bán với giá thấp hơn thị trường ít nhất là 5%, có mặt hàng là 7% lại được miễn phí giao hàng nên tôi thấy thích. Với voucher được tặng, tôi đã chọn mua một số nhu yếu phẩm cho gia đình" - chị Phượng bày tỏ.

Đoàn viên - lao động khó khăn được tặng quà và phiếu mua hàng để mua sắm tại Điểm phúc lợi đoàn viên do LĐLĐ TP HCM tổ chức. Ảnh: THANH NGA

Tết đoàn viên, Tết sẻ chia

Tại các địa phương, các cấp Công đoàn đã sẵn sàng cho chuỗi hoạt động lo Tết, bảo đảm mọi đoàn viên - lao động đều có Tết.

Tại Đà Nẵng, LĐLĐ thành phố cho biết dành 24 tỉ đồng chăm lo Tết Nguyên đán cho đoàn viên - lao động, trong đó trọng tâm là hỗ trợ trực tiếp 24.000 phần quà, mỗi phần tối đa 1 triệu đồng. Bên cạnh đó, Công đoàn thành phố duy trì các chương trình truyền thống như "Hành trình Tết Công đoàn - Xuân 2026" với chuyến xe và chuyến tàu Công đoàn, dự kiến hỗ trợ 2.000 vé tàu cho đoàn viên về quê ăn Tết; triển khai chuỗi sự kiện "Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng" và "Chợ Tết Công đoàn 2026" với gian hàng giảm giá, tư vấn pháp luật, trò chơi, tặng quà và vé tàu, xe tạo không khí ấm áp và phục vụ toàn diện đoàn viên trên địa bàn mới sau sáp nhập.

Còn LĐLĐ TP Cần Thơ cho biết chuỗi hoạt động chăm lo Tết sẽ diễn ra với trọng tâm là các chương trình thăm hỏi, tặng quà; tổ chức "Chợ Tết Công đoàn" trực tiếp và trực tuyến; hỗ trợ phương tiện về quê ăn Tết; tổ chức "Bữa cơm tất niên Công đoàn" và nhiều hoạt động văn hóa, thể thao khác.

Bà Lê Thị Sương Mai, Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ, chia sẻ: "Công tác chăm lo Tết năm nay được triển khai với quy mô và nguồn lực lớn hơn các năm trước. Chúng tôi đặc biệt chú trọng đến các đối tượng khó khăn, mất việc làm hoặc có hoàn cảnh đặc biệt. Mục tiêu là để không ai bị bỏ lại phía sau trong không khí sum vầy của mùa xuân mới".

Đáng chú ý, "Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026" sẽ được tổ chức trực tiếp tại 3 KCN cung cấp hàng hóa thiết yếu với giá ưu đãi, các phần quà "0 đồng" và nhiều dịch vụ miễn phí như tư vấn sức khỏe, thay nhớt xe máy… Bên cạnh đó, hình thức chợ Tết trực tuyến sẽ được triển khai để NLĐ có thể mua sắm thuận tiện với nhiều voucher giảm giá.

Đặc biệt, LĐLĐ thành phố tổ chức chuyến xe hoặc hỗ trợ vé xe, vé tàu và vé máy bay đưa, đón NLĐ về quê đón Tết. Chị Nguyễn Thị Hồng, công nhân (CN) tại KCN An Nghiệp, bày tỏ: "Tôi rất mừng khi hay tin LĐLĐ thành phố sẽ tổ chức chương trình chợ Tết trực tiếp ngay tại KCN cho CN, điều này rất thiết thực và giúp chúng tôi giảm bớt chi phí ngày Tết".

Còn LĐLĐ tỉnh Đồng Nai sẽ tập trung vào 5 hoạt động chính để chăm lo Tết cho đoàn viên - lao động. Đó là tổ chức chương trình "Tết sum vầy"; hoạt động vui xuân đón Tết, thăm, tặng quà, chúc Tết đoàn viên - lao động; chương trình "Họp mặt gia đình CN"; hỗ trợ tàu, xe đưa đoàn viên về quê đón Tết và chương trình "Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026" trực tuyến.

Công đoàn tỉnh dự kiến hỗ trợ hơn 74.000 phần quà (1 triệu đồng) cho đoàn viên - lao động khó khăn. Trong đó, ưu tiên NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp, bị tai nạn lao động, mất việc làm, bị nợ lương, nợ thưởng Tết. Đối với chương trình hỗ trợ tàu, xe, Công đoàn tỉnh sẽ hỗ trợ 2.200 vé xe đưa CN về quê đón Tết.

Giảm giá 70% hàng hóa Sáng 12-1, "Ngày hội CN - Phiên chợ nghĩa tình" xuân Bính Ngọ 2026 do Tập đoàn, Công đoàn và Hiệp hội Dệt May Việt Nam tổ chức đã khai mạc tại Tổng Công ty Việt Thắng (TP HCM). Bên cạnh việc huy động các doanh nghiệp tham gia bán hàng với giá ưu đãi giảm đến 70%, Công đoàn Dệt May Việt Nam tặng quà cho 762 đoàn viên - lao động phía Nam có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền gần 860 triệu đồng. Ngày hội diễn ra trong 3 ngày (từ 12 đến 14-1) với các mặt hàng dệt may, hóa mỹ phẩm, thực phẩm... N.Hà



