Công nhân Panko Vina bớt lo trước Tết

Sau thông tin Công ty TNHH Panko Vina (Công ty Panko Vina) ngừng hoạt động, nhiều doanh nghiệp (DN) trên địa bàn TP HCM và lân cận đã bày tỏ nhu cầu tuyển dụng toàn bộ lao động của công ty. Đây là tín hiệu tích cực, góp phần giảm bớt lo lắng cho hơn 2.600 công nhân (CN) trong bối cảnh cận Tết Nguyên đán.

Thấu hiểu

Ông Nguyễn Tấn Đạt, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, cho biết chiều 29-12, đoàn liên ngành thành phố gồm đại diện Ban Quản lý các KCX-CN thành phố, LĐLĐ thành phố và chính quyền địa phương đã có buổi làm việc trực tiếp với Ban Giám đốc và Công đoàn Công ty Panko Vina để tháo gỡ các vướng mắc phát sinh.

Tại buổi làm việc, hai bên tập trung trao đổi về tình hình sản xuất - kinh doanh của DN, lộ trình ngừng hoạt động cũng như các chế độ, quyền lợi liên quan đến NLĐ.

Theo ông Đạt, sau khi DN thông báo ngừng hoạt động vào ngày 23-12, chỉ một ngày sau, Công đoàn và NLĐ đã gửi 6 kiến nghị đến Ban Giám đốc công ty. Qua quá trình đối thoại, đến ngày 29-12, NLĐ rút lại còn 3 kiến nghị trọng tâm, gồm: bảo đảm chế độ thai sản đối với lao động nữ; chi trả lương tháng thứ 13; thông báo rõ thời gian chi trả lương tháng 1 và tiền thưởng tháng 13. "Kết quả làm việc cho thấy các yêu cầu của NLĐ đều được DN chấp thuận, tạo sự đồng thuận và ổn định tâm lý CN trong giai đoạn nhạy cảm hiện nay" - ông Đạt nhấn mạnh.

Đoàn liên ngành làm việc với đại diện doanh nghiệp và Công đoàn Công ty Panko Vina chiều 29-12

Tại buổi làm việc, đại diện Ban Giám đốc Công ty Panko Vina cho biết nguyên nhân chính khiến DN không thể tiếp tục sản xuất là do đơn hàng sụt giảm nghiêm trọng sau đại dịch COVID-19, kéo dài trong nhiều năm khiến hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn.

Trước đó, DN đã nỗ lực đàm phán với các đối tác để sang nhượng, chuyển giao toàn bộ nhà máy và lao động cho một nhà đầu tư nước ngoài khác. Tuy nhiên, quá trình thương thảo không đạt kết quả như kỳ vọng, buộc ban giám đốc phải đi đến quyết định chấm dứt hoạt động nhà máy tại khu vực phía Nam, chỉ duy trì một cơ sở sản xuất tại Đà Nẵng.

Theo ông Nguyễn Tấn Đạt, thời điểm cận Tết, việc mất việc làm đột ngột đã tác động không nhỏ đến tâm lý NLĐ, nhất là lao động lớn tuổi, những người lo ngại khó tìm được việc mới. Nắm bắt tâm tư đó, ngay từ đầu, LĐLĐ thành phố xác định giải quyết việc làm sau khi DN ngừng hoạt động là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, song song với việc bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách cho CN.

Chung tay

Trên cơ sở đó, tổ chức Công đoàn TP HCM đã chủ động kết nối với các DN lân cận, tạo điều kiện để hai bên tiếp xúc, trao đổi và tuyển dụng lao động phù hợp.

Bên cạnh đó, LĐLĐ thành phố cũng đang cân đối nguồn lực để ưu tiên chăm lo Tết Bính Ngọ 2026 cho nhóm lao động bị mất việc trước Tết, trong đó có CN Công ty Panko Vina, nhằm giúp họ an tâm, giảm bớt khó khăn trong giai đoạn chuyển tiếp.

Ông Trương Văn Phong, Phó Ban Quản lý các KCX-CN TP HCM, cho hay theo kế hoạch, NLĐ Công ty Panko Vina sẽ làm việc đến hết ngày 15-1-2026. Nhà máy tiếp tục duy trì sản xuất đến ngày 31-1-2026 để hoàn tất các đơn hàng đã ký kết.

Từ ngày 1-2-2026, DN chính thức dừng hoạt động. Công ty cam kết chi trả toàn bộ tiền phép năm chưa nghỉ cho NLĐ theo quy định. Trường hợp NLĐ đã sử dụng phép năm của các năm kế tiếp liền kề, DN sẽ không truy thu. Các khoản trợ cấp thôi việc cũng được thanh toán đầy đủ theo quy định pháp luật.

Ban Quản lý các KCX-CN TP HCM đề nghị DN khẩn trương ổn định tình hình CN, không để phát sinh các vấn đề phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trong giai đoạn ngừng hoạt động.

Theo thống kê ban đầu, đến nay đã có khoảng 10 DN trên địa bàn và khu vực lân cận đăng ký tiếp nhận toàn bộ CN của Công ty Panko Vina sau khi DN hoàn tất các đơn hàng còn lại.

Chị N.T.T, CN chuyền may, cho biết sau khi hoàn tất công việc và nhận đủ các chế độ tại Công ty Panko Vina, nếu có DN tiếp nhận, chị sẽ đi làm ngay. "Cận Tết mà có việc làm ổn định là mừng lắm" - chị T. nói. Nhiều CN lớn tuổi khác cũng bày tỏ sự yên tâm hơn khi có DN sẵn sàng tuyển dụng. "Tôi làm ở đây hơn 20 năm, giờ đi xin việc cũng ngại. Nếu có nơi nhận vào làm liền thì tôi sẽ nắm bắt ngay" - một CN chia sẻ.

Ông Lê Ngọc Thức, Chủ tịch HĐQT Trường Trung cấp nghề nghiệp vụ Bình Dương, cho biết ngay khi nắm thông tin hàng ngàn CN có nguy cơ mất việc trước Tết, nhà trường đã quyết định giảm 50% học phí để hỗ trợ họ học nghề, chuyển đổi việc làm. "Một số nghề chỉ cần đào tạo ngắn hạn từ 3 tháng là NLĐ có thể vào DN làm việc ngay, như lái xe nâng, hàn, cắt gọt kim loại…" - ông Thức thông tin.

Chi lương tháng 13 trước ngày 10-1-2026 Ngày 30-12, Công ty Panko Vina chính thức thông báo công ty mẹ tại Hàn Quốc đã đồng ý chi trả thưởng tháng lương thứ 13 cho toàn bộ hơn 2.600 CN đang làm việc tại nhà máy. Thời điểm chi trả sẽ được DN thông báo cụ thể vào ngày 10-1-2026. Ông Nguyễn Thanh Hoàng, Chủ tịch Công đoàn Công ty Panko Vina, cho biết những ngày qua, Công đoàn công ty đã tổng hợp kiến nghị của NLĐ gửi Ban Giám đốc và động viên, trấn an NLĐ yên tâm làm việc đến giữa và cuối tháng 1-2026.



