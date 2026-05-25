Tham vọng của CLB Ninh Bình và nghịch lý thay HLV trưởng

Một con số cực hiếm ngay cả trong bóng đá thế giới. Nó phản ánh tham vọng mãnh liệt của đội bóng cố đô, nhưng đồng thời cũng phơi bày nghịch lý lớn nhất: càng muốn vô địch nhanh, họ càng đánh mất sự ổn định cần thiết để vô địch.

4 HLV sau 24 lượt đấu

Bóng đá thế giới từng chứng kiến nhiều CLB thay HLV liên tục, nhưng tất cả đều có mẫu số chung: rơi vào khủng hoảng, hỗn loạn hoặc đua trụ hạng.

HLV Gerard Albadalejo

Với người Việt Nam hâm mộ Premier League có lẽ còn nhớ Chelsea mùa 2022-2023 dùng 4 HLV cho dù giải có 38 lượt đấu nhiều hơn V-League đến 12 lượt. Hậu quả sự bất ổn trên băng ghế chỉ đạo là một trong những nguyên nhân chính khiến Chelsea trải qua mùa giải 2022-2023 thất bại thảm hại, rơi xuống nửa dưới bảng xếp hạng Premier league và bị loại khỏi tất cả các đấu trường cúp.

Trong khi CLB Ninh Bình lại là đội bóng có tiềm lực tài chính mạnh, lực lượng tốt và từng nằm trong nhóm cạnh tranh vô địch. Sau 24 vòng đấu của V-League 2025-2026, đội Ninh Bình đã đi qua đủ mọi kiểu HLV: một HLV ngoại người Tây Ban Nha mang màu sắc hiện đại, một Vũ Tiến Thành kiểu "chữa cháy", một Bae Ji-won đại diện cho chuẩn AFC Pro, và giờ là Chu Đình Nghiêm, mẫu HLV xây nền cho tham vọng vô địch.

Điều đó cho thấy Ninh Bình không thiếu tham vọng. Nhưng họ lại liên tục thay đổi cách tiếp cận chỉ trong vài tháng. Trong bóng đá đỉnh cao, thay đổi liên tục thường là dấu hiệu của sự thiếu ổn định chiến lược.

Bóng đá Việt Nam nhiều năm qua tồn tại một phản xạ quen thuộc: thua vài trận sẽ thay HLV, phòng thay đồ bất ổn thì tìm người cứng tay, mất niềm tin thì hy vọng một cá nhân đủ uy tín đến cứu đội.

HLV Vũ Tiến Thành

HLV Vũ Tiến Thành xuất hiện đúng trong hoàn cảnh như vậy. Ông đến không phải để xây triết lý dài hạn, mà để ổn định lại hệ thống: siết kỷ luật, kéo tinh thần, tái lập trật tự phòng thay đồ. Ông Thành không phải là HLV mạnh về chiến thuật, mà mạnh về xây dựng kỷ luật đội bóng.

Ông Thành là mẫu "HLV vá hệ thống" mà V-League luôn cần mỗi khi khủng hoảng xuất hiện. Nhưng nghịch lý là: một đội bóng muốn vô địch thật sự thì không thể sống mãi bằng những cuộc chữa cháy.

Từ ứng viên vô địch đến rơi khỏi Top 3

Điều đáng chú ý nhất là CLB Ninh Bình từng có thời điểm được xem như ứng viên nặng ký cho cuộc đua vô địch. Họ có đầu tư mạnh, lực lượng giàu kinh nghiệm, tham vọng rõ ràng, và cả những thay đổi nhân sự liên tục để phục vụ mục tiêu thành tích.

HLV Bae Ji-won

Nhưng càng thay đổi, đội bóng càng mất đi sự ổn định. Sau vòng 24, Ninh Bình đã rơi khỏi Top 3. Đó không còn là câu chuyện chuyên môn đơn thuần. Một đội bóng thay HLV liên tục sẽ phải đối mặt với rất nhiều hệ lụy: giáo án thay đổi, triết lý thay đổi, cách dùng ngoại binh thay đổi, hệ thống chiến thuật thay đổi, tiêu chuẩn đánh giá cầu thủ cũng thay đổi.

Điều nguy hiểm nhất không nằm ở chiến thuật, mà ở tâm lý. Cầu thủ bắt đầu rơi vào trạng thái: chờ người mới, nghe nhiều hơn làm, thích nghi nhiều hơn phát triển. Một CLB có thể thắng vài trận nhờ cú sốc thay HLV, nhưng rất khó xây bản sắc nếu cứ thay đổi liên tục.

Trong chuỗi biến động ấy, việc đưa Chu Đình Nghiêm về lại là quyết định hợp lý nhất của Ninh Bình cho tới lúc này. Vì ông Nghiêm không phải mẫu HLV chữa cháy. Ông là kiểu HLV xây hệ thống, tổ chức tập thể, tạo tính ổn định, và biến đội bóng thành đối thủ khó bị đánh bại.

Ông từng làm điều đó ở CLB Hà Nội lẫn CLB Hải Phòng. Điểm mạnh lớn nhất của HLV Chu Đình Nghiêm không phải đá đẹp, mà là khả năng tạo cấu trúc vận hành rõ ràng cho đội bóng. Đó chính là thứ Ninh Bình thiếu nhất hiện nay.

Việc ký hợp đồng ngay từ lúc mùa giải chưa kết thúc và để ông dẫn dắt luôn 2 vòng cuối cho thấy lãnh đạo CLB muốn trao quyền chuyên môn sớm hơn, thay vì chỉ chờ mùa sau mới bắt đầu.

Nhưng câu hỏi lớn nhất vẫn còn nguyên: Ninh Bình có đủ kiên nhẫn với Chu Đình Nghiêm hay không? Bài học lớn của bóng đá thế giới: đội mạnh không sống bằng thay đổi liên tục. Trong bóng đá hiện đại, những CLB thành công bền vững gần như luôn có một điểm chung: ổn định cấu trúc, ổn định triết lý, ổn định quyền lực chuyên môn.

Manchester City thành công nhờ kiên nhẫn với Pep Guardiola. Liverpool từng đi qua nhiều năm xây dựng cùng Jurgen Klopp. Mới nhất là Arsenal hái quả ngọt sau nhiều năm đặt trọn niềm tin vào Mikel Arteta.

Ngay cả những CLB giàu có nhất cũng hiểu rằng: tiền có thể mua cầu thủ, nhưng không thể mua ngay sự ổn định.

HLV Chu Đình Nghiêm

CLB Ninh Bình hiện có tiền, có tham vọng và có khả năng hút ngôi sao. Nhưng để trở thành đội bóng lớn thật sự, họ cần thứ khó nhất, sự kiên nhẫn với một con đường dài hạn. Nếu không, việc thay HLV liên tục sẽ chỉ tạo ra cảm giác luôn thay đổi, chứ không tạo ra sự phát triển thật sự.

CLB Ninh Bình không sai khi tham vọng. Cũng không sai khi muốn thay đổi để tốt hơn. Nhưng việc dùng tới 4 HLV chỉ sau 24 vòng đấu là dấu hiệu cho thấy đội bóng này vẫn đang đi tìm công thức chiến thắng tức thì, thay vì một nền tảng ổn định lâu dài.

Chu Đình Nghiêm có thể là mảnh ghép phù hợp nhất cho tham vọng vô địch của họ.

Những cột mốc thay HLV Đầu mùa 2025-2026: sử dụng HLV người Tây Ban Nha Gerard Albadalejo

Tháng 3-2026: bổ nhiệm ông Vũ Tiến Thành theo dạng "biệt phái" từ HAGL để ổn định đội bóng.

Ngày 15-4-2026: đưa HLV người Hàn Quốc Bae Ji-won lên làm HLV trưởng nhằm đáp ứng tiêu chuẩn AFC Pro cho V-League và sân chơi châu Á.

Ngày 26-5-2026: ký hợp đồng với Chu Đình Nghiêm, trực tiếp dẫn dắt đội ở 2 vòng cuối mùa giải.



