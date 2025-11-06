HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Thi khởi nghiệp về trà dành cho giới trẻ với giải thưởng lên đến 300 triệu đồng

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO)- Cuộc thi hướng đến tôn vinh văn hóa Trà Việt, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp và kết nối giá trị truyền thống với năng lượng sáng tạo của thế hệ mới.

Ngày 6-11, cuộc thi "GEN TEA 2025 – Thắp hồn trà, Khơi sức trẻ" đã chính thức khởi động, mở ra sân chơi sáng tạo dành cho sinh viên, startup và các nhà sáng tạo nội dung trẻ từ 18 - 25 tuổi trên toàn quốc. Đây là hoạt động chính trong khuôn khổ Lễ hội Trà Quốc tế World T.E.A Fest 2025 tại Lâm Đồng.

Thi khởi nghiệp về trà dành cho sinh viên với giải thưởng lên đến 300 triệu đồng - Ảnh 1.

Cuộc thi mở ra sân chơi sáng tạo dành cho sinh viên, startup và các nhà sáng tạo nội dung trẻ từ 18 – 25 tuổi trên toàn quốc

Với chủ đề "Thắp hồn trà, khơi sức trẻ", GEN TEA 2025 hướng đến tạo động lực cho giới trẻ phát triển những mô hình khởi nghiệp mang chất liệu văn hóa Trà Việt, đồng thời lan tỏa giá trị của trà trong đời sống hiện đại. Không chỉ dừng ở việc thưởng trà, cuộc thi tạo cơ hội để các bạn trẻ nghiên cứu, sáng tạo sản phẩm, xây dựng thương hiệu và ứng dụng trà trong du lịch xanh, phát triển bền vững và kinh tế văn hóa.

Theo đó, các vòng thi chính sẽ được tổ chức tại Quy Nhơn (Gia Lai) và Lâm Đồng, với sự tham gia của những đội thi xuất sắc nhất được chọn từ vòng online. Ban tổ chức sẽ hỗ trợ di chuyển, lưu trú cho các đội vào vòng trong, giúp thí sinh có điều kiện tập trung tối đa vào quá trình thi đấu và phát triển dự án. Đối tượng tham gia là sinh viên, nhà sáng tạo nội dung và startup trong lĩnh vực F&B, lifestyle, văn hóa sáng tạo.

Thi khởi nghiệp về trà dành cho sinh viên với giải thưởng lên đến 300 triệu đồng - Ảnh 2.

Hành trình cuộc thi được thiết kế gồm 4 vòng nhằm thử thách toàn diện tư duy và năng lực triển khai của thí sinh: nhận diện vấn đề ngành trà; xây dựng sản phẩm và mô hình; truyền thông sáng tạo và thuyết trình gọi vốn

Giải thưởng cuộc thi có tổng giá trị lên đến 300 triệu đồng gồm tiền mặt, các gói hỗ trợ phát triển dự án, quà tặng và voucher du lịch. Đặc biệt, các đội thi xuất sắc có cơ hội làm việc trực tiếp cùng mentor, nhà đầu tư và chuyên gia từ Việt Nam; tham dự các hoạt động của Lễ hội Trà Quốc tế World T.E.A Fest 2025 và được kết nối với doanh nghiệp đầu ngành. Những dự án nổi bật, có tính khả thi cao còn có thể nhận vốn để triển khai thực tế, mở ra cơ hội phát triển sự nghiệp bền vững.

Hành trình cuộc thi được thiết kế gồm 4 vòng nhằm thử thách toàn diện tư duy và năng lực triển khai của thí sinh: nhận diện vấn đề ngành trà; xây dựng sản phẩm và mô hình; truyền thông sáng tạo và thuyết trình gọi vốn. Đặc biệt, vòng thi thực tế tại đồi chè và nhà máy chế biến trà tại Lâm Đồng được kỳ vọng mang đến trải nghiệm chân thực, giúp thí sinh hiểu sâu hơn về hành trình tạo nên một sản phẩm trà đạt chuẩn chất lượng.

Vòng thi online diễn ra từ ngày 6-11 đến 15-11. Mỗi đội gồm 3 thành viên sẽ nộp bài thi theo hình thức bài viết hoặc video, xoay quanh cảm nhận về thực trạng ngành trà hoặc ý tưởng sáng tạo sản phẩm trà mới. Cuộc thi "GEN TEA 2025 – Thắp hồn trà, Khơi sức trẻ" nằm trong chuỗi hoạt động lớn thuộc Lễ hội Trà Quốc tế World T.E.A Fest 2025 dự kiến tổ chức vào tháng 12-2025 tại Lâm Đồng.

Bà mẹ U50 mơ ước khởi nghiệp với bếp chay

Bà mẹ U50 mơ ước khởi nghiệp với bếp chay

(NLĐO) - Mỗi ngày đi học, bà Nguyễn Thị Mộng Hằng (49 tuổi) đều mua vé xe khách khứ hồi từ Đồng Nai đến TP HCM.

“Liên quân” sinh viên 3 trường ĐH đoạt giải nhất cuộc thi Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo TP HCM

(NLĐO) - Với mong muốn bảo tồn nghệ thuật thủ công, nhóm sinh viên đã chinh phục ban giám khảo bằng những chiếc đèn nghệ thuật có cảm biến thông minh.

Cơ hội vàng cho sinh viên ngành cơ khí khởi nghiệp

(NLĐO) - Nguồn nhân lực cơ khí chất lượng cao đang thiếu hụt trong khi nhu cầu doanh nghiệp ngày càng lớn, mở ra cơ hội vàng cho sinh viên ngành cơ khí.

Phát triển bền vững ý tưởng sáng tạo tạo động lực tinh thần khởi nghiệp
