Ngày 6-11, cuộc thi "GEN TEA 2025 – Thắp hồn trà, Khơi sức trẻ" đã chính thức khởi động, mở ra sân chơi sáng tạo dành cho sinh viên, startup và các nhà sáng tạo nội dung trẻ từ 18 - 25 tuổi trên toàn quốc. Đây là hoạt động chính trong khuôn khổ Lễ hội Trà Quốc tế World T.E.A Fest 2025 tại Lâm Đồng.

Với chủ đề "Thắp hồn trà, khơi sức trẻ", GEN TEA 2025 hướng đến tạo động lực cho giới trẻ phát triển những mô hình khởi nghiệp mang chất liệu văn hóa Trà Việt, đồng thời lan tỏa giá trị của trà trong đời sống hiện đại. Không chỉ dừng ở việc thưởng trà, cuộc thi tạo cơ hội để các bạn trẻ nghiên cứu, sáng tạo sản phẩm, xây dựng thương hiệu và ứng dụng trà trong du lịch xanh, phát triển bền vững và kinh tế văn hóa.

Theo đó, các vòng thi chính sẽ được tổ chức tại Quy Nhơn (Gia Lai) và Lâm Đồng, với sự tham gia của những đội thi xuất sắc nhất được chọn từ vòng online. Ban tổ chức sẽ hỗ trợ di chuyển, lưu trú cho các đội vào vòng trong, giúp thí sinh có điều kiện tập trung tối đa vào quá trình thi đấu và phát triển dự án. Đối tượng tham gia là sinh viên, nhà sáng tạo nội dung và startup trong lĩnh vực F&B, lifestyle, văn hóa sáng tạo.

Hành trình cuộc thi được thiết kế gồm 4 vòng nhằm thử thách toàn diện tư duy và năng lực triển khai của thí sinh: nhận diện vấn đề ngành trà; xây dựng sản phẩm và mô hình; truyền thông sáng tạo và thuyết trình gọi vốn

Giải thưởng cuộc thi có tổng giá trị lên đến 300 triệu đồng gồm tiền mặt, các gói hỗ trợ phát triển dự án, quà tặng và voucher du lịch. Đặc biệt, các đội thi xuất sắc có cơ hội làm việc trực tiếp cùng mentor, nhà đầu tư và chuyên gia từ Việt Nam; tham dự các hoạt động của Lễ hội Trà Quốc tế World T.E.A Fest 2025 và được kết nối với doanh nghiệp đầu ngành. Những dự án nổi bật, có tính khả thi cao còn có thể nhận vốn để triển khai thực tế, mở ra cơ hội phát triển sự nghiệp bền vững.

Hành trình cuộc thi được thiết kế gồm 4 vòng nhằm thử thách toàn diện tư duy và năng lực triển khai của thí sinh: nhận diện vấn đề ngành trà; xây dựng sản phẩm và mô hình; truyền thông sáng tạo và thuyết trình gọi vốn. Đặc biệt, vòng thi thực tế tại đồi chè và nhà máy chế biến trà tại Lâm Đồng được kỳ vọng mang đến trải nghiệm chân thực, giúp thí sinh hiểu sâu hơn về hành trình tạo nên một sản phẩm trà đạt chuẩn chất lượng.